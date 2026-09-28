https://sputnik-georgia.ru/20260928/kiev-nachal-platit-za-svoi-deystviya-v-poslednie-mesyatsy--peskov-300848490.html

Киев начал платить за свои действия в последние месяцы — Песков

Киев начал платить за свои действия в последние месяцы — Песков

Sputnik Грузия

Представитель Кремля заявил, что национальные интересы России известны — она должна гарантировать безопасность 28.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-28T18:07+0400

2026-09-28T18:07+0400

2026-09-28T18:07+0400

украина

обострение ситуации вокруг украины

россия

в мире

москва

киев

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/02/291975995_0:0:2644:1487_1920x0_80_0_0_723627a3b5ae605a249bffff7817c9f6.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Украина начала платить за недавние попытки атаковать Россию, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков."Безусловно, об этом тоже говорил президент (Владимир Путин. — прим. ред.), Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит", — сказал он.Песков отметил, что войска продолжают спецоперацию и последовательно наносят удары по военным целям противника.Представитель Кремля добавил, что национальные интересы России известны — она должна гарантировать безопасность и сделать так, чтобы никому неповадно было заявлять о планах нанести ей сокрушительный удар.Также он назвал исчерпывающим заявление Путина о позиции Москвы насчет предложений по урегулированию конфликта.На минувшей неделе президент подчеркнул, что Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, но ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву в дни голосования. Путин добавил, что страна будет принимать решения, связанные с мирным урегулированием, на основе своих интересов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

москва

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, москва, киев, дмитрий песков, владимир путин