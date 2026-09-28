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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в августе

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в августе

Sputnik Грузия

По данным на конец января, в Грузии 19 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 28.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-28T17:18+0400

2026-09-28T17:18+0400

2026-09-28T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в августе 2026 года, увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 836,34 миллиона лари (1,11%) и по состоянию на 1 сентября в целом составил 76,45 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 565,93 миллиона лари (1,28%), а в иностранной валюте – снизился на 270,41 миллиона лари (0,87%).По состоянию на 1 сентября 2026 года, объем кредитов, выданных юридическим лицам-резидентам, в национальной валюте составил 11,2 миллиарда лари, что на 0,26% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 21,57 миллиарда лари, что на 1,29% больше, чем в июле.За август объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,28%, или 518,8 миллионов лари, и по состоянию на 1 сентября в целом составил 41,15 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 58,8%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем по состоянию на 1 августа 2026 года.По данным на конец июля, в Грузии действуют 19 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,6 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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