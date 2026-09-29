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Жизнь в кредит: сколько должны банкам жители Грузии? – видео
Жизнь в кредит: сколько должны банкам жители Грузии? – видео
Sputnik Грузия
Жизнь в кредит для многих жителей Грузии становится привычной реальностью. Ипотека, потребительские займы, рассрочки, кредитные карты – к середине 2026 года... 29.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-29T14:30+0400
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2026-09-29T15:40+0400
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Особенно быстро растут потребительские кредиты – пока одни берут деньги на крупные покупки, другим новый заем нужен уже для того, чтобы справиться с прежними обязательствами. Опасность начинается тогда, когда значительная часть дохода уходит на ежемесячные платежи, а любое непредвиденное сокращение заработка превращает кредит в проблему. Поэтому вместе с доступностью заемных денег все острее становится вопрос: умеют ли люди правильно оценивать, сколько долгов действительно может выдержать их семейный бюджет?
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, видеоклуб , кредит, долг, финансы, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузия, видеоклуб , кредит, долг, финансы, видео
Жизнь в кредит: сколько должны банкам жители Грузии? – видео
14:30 29.09.2026 (обновлено: 15:40 29.09.2026)
Жизнь в кредит для многих жителей Грузии становится привычной реальностью. Ипотека, потребительские займы, рассрочки, кредитные карты – к середине 2026 года задолженность жителей перед банками исчисляется миллиардами лари
Особенно быстро растут потребительские кредиты – пока одни берут деньги на крупные покупки, другим новый заем нужен уже для того, чтобы справиться с прежними обязательствами. Опасность начинается тогда, когда значительная часть дохода уходит на ежемесячные платежи, а любое непредвиденное сокращение заработка превращает кредит в проблему. Поэтому вместе с доступностью заемных денег все острее становится вопрос: умеют ли люди правильно оценивать, сколько долгов действительно может выдержать их семейный бюджет?