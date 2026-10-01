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Метревели: Церковь – один из мостов между Грузией и Россией
Метревели: Церковь – один из мостов между Грузией и Россией
Sputnik Грузия
Метревели назвал отношения между Грузинской и Русской православными церквями одним из важных мостов для диалога, взаимопонимания и доверия. 01.10.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Сегодня, когда между Грузией и Россией отсутствуют дипломатические отношения, сохранение прямого диалога между церквями имеет особое значение, сказал в беседе со Sputnik Грузия директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Николоз Метревели.Делегация Московского Патриархата во главе с председателем Отдела внешних церковных связей, митрополитом Волоколамским Антонием (Севрюком), посетила патриаршую резиденцию в Тбилиси. Гости поздравили Шио III с избранием на патриарший престол и передали ему поздравления от Патриарха Московского и всея Руси. Основной темой встречи стали проблемы Грузинской православной церкви в Абхазии и Цхинвальском регионе.По его словам, отношения между Грузинской и Русской православными церквями должны оставаться "одним из важных мостов для диалога, взаимопонимания и доверия"."Решение проблем с Россией невозможно путем изоляции. Поэтому необходимы разговор, прямые контакты и диалог. Визит делегации Патриархии России еще раз показывает, что пространство для такого диалога существует и его необходимо использовать", – отметил Метревели.Он также отметил, что грузинский и российский народы связывают многовековые исторические, культурные и духовные связи."Несмотря на политические разногласия, разрушение этих связей не отвечает интересам ни одной из сторон", – подчеркнул Метревели.Эксперт выразил надежду, что отношения между двумя церквями будут активно продолжаться и в дальнейшем, способствуя обсуждению сложных вопросов, существующих сегодня в отношениях между грузинским и российским народами.Отношения Грузии и РоссииПосле августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и на законодательном уровне объявил эти территории оккупированными.Представители нового правительства Грузии, пришедшие к власти после выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с Россией при сохранении принципа территориальной целостности страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, грузия, новости, грузинская православная церковь, абхазия, тбилиси, цхинвальский регион
Метревели: Церковь – один из мостов между Грузией и Россией
13:10 01.10.2026 (обновлено: 14:14 01.10.2026)
Метревели назвал отношения между Грузинской и Русской православными церквями одним из важных мостов для диалога, взаимопонимания и доверия.
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Сегодня, когда между Грузией и Россией отсутствуют дипломатические отношения, сохранение прямого диалога между церквями имеет особое значение, сказал в беседе со Sputnik Грузия директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Николоз Метревели.
Делегация Московского Патриархата во главе с председателем Отдела внешних церковных связей, митрополитом Волоколамским Антонием (Севрюком), посетила патриаршую резиденцию в Тбилиси. Гости поздравили Шио III с избранием на патриарший престол и передали ему поздравления от Патриарха Московского и всея Руси. Основной темой встречи стали проблемы Грузинской православной церкви в Абхазии и Цхинвальском регионе.
"Приветствую визит в Грузию высокопоставленных представителей Московского Патриархата и продолжение прямого диалога с Грузинской православной церковью. Особенно сегодня, когда между Грузией и Россией отсутствуют дипломатические отношения, сохранение прямого диалога между церквями имеет особое значение", – сказал Метревели.
По его словам, отношения между Грузинской и Русской православными церквями должны оставаться "одним из важных мостов для диалога, взаимопонимания и доверия".
"Решение проблем с Россией невозможно путем изоляции. Поэтому необходимы разговор, прямые контакты и диалог. Визит делегации Патриархии России еще раз показывает, что пространство для такого диалога существует и его необходимо использовать", – отметил Метревели.
Он также отметил, что грузинский и российский народы связывают многовековые исторические, культурные и духовные связи.
"Несмотря на политические разногласия, разрушение этих связей не отвечает интересам ни одной из сторон", – подчеркнул Метревели.
Эксперт выразил надежду, что отношения между двумя церквями будут активно продолжаться и в дальнейшем, способствуя обсуждению сложных вопросов, существующих сегодня в отношениях между грузинским и российским народами.
Отношения Грузии и России
После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и на законодательном уровне объявил эти территории оккупированными.
Представители нового правительства Грузии, пришедшие к власти после выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с Россией при сохранении принципа территориальной целостности страны.