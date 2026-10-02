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Европа должна строить будущее на основе христианских ценностей – президент Грузии
Европа должна строить будущее на основе христианских ценностей – президент Грузии
Sputnik Грузия
Кавелашвили подчеркнул особую роль христианства в сохранении грузинского языка, исторической памяти и национальной самобытности 02.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-02T19:55+0400
2026-10-02T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Решение ценностных вызовов Европы кроется в христианских ценностях и их сохранении, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили во время открытия конференции под названием "Основы европейской цивилизации и 1700 лет христианства в Грузии".Конференция приурочена к юбилею объявления христианства государственной религией. На ней присутствуют представители академических кругов, общественности, дипломатического сектора и другие иностранные гости.По его словам, на фоне существующих на сегодня глобальных вызовов становится еще более очевидной необходимость сохранения неизменной духовной и национальной опоры, в том числе института семьи."В связи с этим я хочу особо подчеркнуть важность института семьи, который является краеугольным камнем единства, прочности нашей страны и достойного будущего. Это пространство, где из поколения в поколение передаются национальная идентичность, традиции и вечные ценности", – отметил Кавелашвили.Он отметил, что Грузия, как и в прошлом, в будущем также будет уникальным примером веры, традиций, толерантности и культурного разнообразия, где единство и мир создают бессмертное будущее грузинского народа.Он также отметил, что в этом году Грузия отмечает 1700-летие объявления христианства государственной религией."Семнадцать веков назад наш духовный выбор в значительной степени определил облик, культуру и исторический путь грузинской нации. В самые тяжелые исторические моменты и во времена лихолетья именно Мать-Церковь объединяла нацию, защищала грузинский язык и историческую память. Христианство для нас, наряду с верой, было той духовной силой и интеллектуальной опорой, которая сохранила нашу национальную самобытность в тяжелых невзгодах и научила нас тому, что человеческое достоинство, любовь к Родине, свобода и ответственность неотделимы друг от друга. Именно эти ценности стали основой европейской цивилизации", – отметил Кавелашвили.Христианство в ГрузииГрузинская церковь и часть исследователей сходятся во мнении, что объявление христианства государственной религией в Картлийском царстве произошло в 326 году.Святую Нино (Каппадокийскую) называют просветительницей Грузии. Своими молитвами и благословениями она исцелила царицу Нану и обратила в христианство царя Мириана.По преданию, когда царь Мириан охотился, внезапно наступила темнота. Царь решил помолиться Богу, о котором говорила святая Нино, и в этот момент небо озарилось светом. После этого царь Мириан поверил в Бога.В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и Грузинскую церковь на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви.После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 12 мая 2026 года Католикосом-Патриархом всея Грузии является Шио III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, европа, тбилиси, михаил кавелашвили, святая нино, политика
грузия, новости, европа, тбилиси, михаил кавелашвили, святая нино, политика

Европа должна строить будущее на основе христианских ценностей – президент Грузии

19:55 02.10.2026
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2026
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
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Кавелашвили подчеркнул особую роль христианства в сохранении грузинского языка, исторической памяти и национальной самобытности
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Решение ценностных вызовов Европы кроется в христианских ценностях и их сохранении, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили во время открытия конференции под названием "Основы европейской цивилизации и 1700 лет христианства в Грузии".
Конференция приурочена к юбилею объявления христианства государственной религией. На ней присутствуют представители академических кругов, общественности, дипломатического сектора и другие иностранные гости.

"Сегодня, когда Европа стоит перед ценностными вызовами, крайне важно задать фундаментальный вопрос: что дает нам силу, что нас объединяет и на каком фундаменте мы должны строить наше будущее? Глубоко верю, что ответ на этот вопрос мы должны искать именно в наших христианских корнях и вечных ценностях – в любви к ближнему, сострадании, высшей справедливости и уважении человеческого достоинства", – заявил Кавелашвили.

По его словам, на фоне существующих на сегодня глобальных вызовов становится еще более очевидной необходимость сохранения неизменной духовной и национальной опоры, в том числе института семьи.
"В связи с этим я хочу особо подчеркнуть важность института семьи, который является краеугольным камнем единства, прочности нашей страны и достойного будущего. Это пространство, где из поколения в поколение передаются национальная идентичность, традиции и вечные ценности", – отметил Кавелашвили.
Он отметил, что Грузия, как и в прошлом, в будущем также будет уникальным примером веры, традиций, толерантности и культурного разнообразия, где единство и мир создают бессмертное будущее грузинского народа.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2026
Путь Грузии в Европу основан на христианских ценностях – премьер
12:52
Он также отметил, что в этом году Грузия отмечает 1700-летие объявления христианства государственной религией.
"Семнадцать веков назад наш духовный выбор в значительной степени определил облик, культуру и исторический путь грузинской нации. В самые тяжелые исторические моменты и во времена лихолетья именно Мать-Церковь объединяла нацию, защищала грузинский язык и историческую память. Христианство для нас, наряду с верой, было той духовной силой и интеллектуальной опорой, которая сохранила нашу национальную самобытность в тяжелых невзгодах и научила нас тому, что человеческое достоинство, любовь к Родине, свобода и ответственность неотделимы друг от друга. Именно эти ценности стали основой европейской цивилизации", – отметил Кавелашвили.

Христианство в Грузии

Грузинская церковь и часть исследователей сходятся во мнении, что объявление христианства государственной религией в Картлийском царстве произошло в 326 году.
Святую Нино (Каппадокийскую) называют просветительницей Грузии. Своими молитвами и благословениями она исцелила царицу Нану и обратила в христианство царя Мириана.
По преданию, когда царь Мириан охотился, внезапно наступила темнота. Царь решил помолиться Богу, о котором говорила святая Нино, и в этот момент небо озарилось светом. После этого царь Мириан поверил в Бога.
В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и Грузинскую церковь на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви.
После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.
В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 12 мая 2026 года Католикосом-Патриархом всея Грузии является Шио III.
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