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Тысячелетним соблазнам можно противостоять только верой – Католикос-Патриарх всея Грузии

Тысячелетним соблазнам можно противостоять только верой – Католикос-Патриарх всея Грузии

Sputnik Грузия

Шио III назвал семью фундаментом нравственности и национальной идентичности и подчеркнул ее роль в сохранении традиционных ценностей 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T14:54+0400

2026-10-02T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Трудностям и соблазнам современности можно противостоять только верой и многовековыми ценностями, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время выступления на международной конференции "Основы европейской цивилизации и 1700 лет христианства в Грузии".Конференция приурочена к юбилею объявления христианства государственной религией. На ней присутствуют представители академических кругов, общественности, дипломатического сектора и другие иностранные гости.Католикос-Патриарх сделал акцент на важности семьи как главного проводника традиционных христианских ценностей."Семья – это та среда, где человек учится любви, верности, ответственности, уважению и заботе о другом. Семья – это не только личное пространство, но и фундамент нравственности и национальной идентичности. Именно прочность семьи обусловливает сильное и единое государство", – сказал Шио III.Он также подчеркнул, что на сегодняшний день общество особенно нуждается в том, чтобы церковь, общественные и государственные институты смогли с взаимным уважением обсуждать темы христианства и традиционных ценностей.Католикос-Патриарх всея Грузии также отметил важность христианства в истории и современном мире."Христианство стало определяющим не только для духовной жизни человека, но и для культурного и общественного мышления всей страны. Оно сформировало мировоззрение и национально-религиозную идентичность грузинской нации, обладающей древнейшей и уникальной культурой, на христианских корнях зародились и развились вся последующая грузинская письменность, искусство, культура, образование и общественное мышление", – сказал Шио III.Он отметил, что христианское мышление и вера привнесли новое духовное и нравственное содержание в европейскую цивилизацию.Христианство в ГрузииГрузинская церковь и часть исследователей сходятся во мнении, что объявление христианства государственной религией в Картлийском царстве произошло в 326 году.Святую Нино (Каппадокийскую) называют просветительницей Грузии. Своими молитвами и благословениями она исцелила царицу Нану и обратила в христианство царя Мириана.По преданию, когда царь Мириан охотился, внезапно наступила темнота. Царь решил помолиться Богу, о котором говорила святая Нино, и в этот момент небо озарилось светом. После этого царь Мириан поверил в Бога.В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и Грузинскую церковь на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви.После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 12 мая 2026 года Католикосом-Патриархом всея Грузии является Шио III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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