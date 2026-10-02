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Тысячелетним соблазнам можно противостоять только верой – Католикос-Патриарх всея Грузии
Тысячелетним соблазнам можно противостоять только верой – Католикос-Патриарх всея Грузии
Sputnik Грузия
Шио III назвал семью фундаментом нравственности и национальной идентичности и подчеркнул ее роль в сохранении традиционных ценностей 02.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-02T14:54+0400
2026-10-02T14:54+0400
2026-10-02T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Трудностям и соблазнам современности можно противостоять только верой и многовековыми ценностями, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время выступления на международной конференции "Основы европейской цивилизации и 1700 лет христианства в Грузии".Конференция приурочена к юбилею объявления христианства государственной религией. На ней присутствуют представители академических кругов, общественности, дипломатического сектора и другие иностранные гости.Католикос-Патриарх сделал акцент на важности семьи как главного проводника традиционных христианских ценностей."Семья – это та среда, где человек учится любви, верности, ответственности, уважению и заботе о другом. Семья – это не только личное пространство, но и фундамент нравственности и национальной идентичности. Именно прочность семьи обусловливает сильное и единое государство", – сказал Шио III.Он также подчеркнул, что на сегодняшний день общество особенно нуждается в том, чтобы церковь, общественные и государственные институты смогли с взаимным уважением обсуждать темы христианства и традиционных ценностей.Католикос-Патриарх всея Грузии также отметил важность христианства в истории и современном мире."Христианство стало определяющим не только для духовной жизни человека, но и для культурного и общественного мышления всей страны. Оно сформировало мировоззрение и национально-религиозную идентичность грузинской нации, обладающей древнейшей и уникальной культурой, на христианских корнях зародились и развились вся последующая грузинская письменность, искусство, культура, образование и общественное мышление", – сказал Шио III.Он отметил, что христианское мышление и вера привнесли новое духовное и нравственное содержание в европейскую цивилизацию.Христианство в ГрузииГрузинская церковь и часть исследователей сходятся во мнении, что объявление христианства государственной религией в Картлийском царстве произошло в 326 году.Святую Нино (Каппадокийскую) называют просветительницей Грузии. Своими молитвами и благословениями она исцелила царицу Нану и обратила в христианство царя Мириана.По преданию, когда царь Мириан охотился, внезапно наступила темнота. Царь решил помолиться Богу, о котором говорила святая Нино, и в этот момент небо озарилось светом. После этого царь Мириан поверил в Бога.В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и Грузинскую церковь на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви.После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 12 мая 2026 года Католикосом-Патриархом всея Грузии является Шио III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, тбилиси, святая нино, вселенский патриархат
общество, грузия, новости, тбилиси, святая нино, вселенский патриархат
Тысячелетним соблазнам можно противостоять только верой – Католикос-Патриарх всея Грузии
14:54 02.10.2026 (обновлено: 15:19 02.10.2026)
Шио III назвал семью фундаментом нравственности и национальной идентичности и подчеркнул ее роль в сохранении традиционных ценностей
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Трудностям и соблазнам современности можно противостоять только верой и многовековыми ценностями, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время выступления на международной конференции "Основы европейской цивилизации и 1700 лет христианства в Грузии".
Конференция приурочена к юбилею объявления христианства государственной религией. На ней присутствуют представители академических кругов, общественности, дипломатического сектора и другие иностранные гости.
"Современность ставит нас перед новыми трудностями – войны, противостояние, вражда, тысячелетние соблазны пытаются заменить веру и нравственные ценности. В такое время мы должны помнить, что любовь к Богу и ближнему, милосердие, ответственность, справедливость, терпимость, стремление к миру между людьми – это те основанные на христианском учении нравственные ценности, суть которых, несмотря на быстротечность времени, не меняется", – сказал Шио III.
Католикос-Патриарх сделал акцент на важности семьи как главного проводника традиционных христианских ценностей.
"Семья – это та среда, где человек учится любви, верности, ответственности, уважению и заботе о другом. Семья – это не только личное пространство, но и фундамент нравственности и национальной идентичности. Именно прочность семьи обусловливает сильное и единое государство", – сказал Шио III.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день общество особенно нуждается в том, чтобы церковь, общественные и государственные институты смогли с взаимным уважением обсуждать темы христианства и традиционных ценностей.
"Это окажет большую помощь в более глубоком осмыслении христианского учения по важнейшим вопросам, стоящим перед современным миром, поддержке института семьи и усилении ответственности перед будущими поколениями", – сказал Шио III.
Католикос-Патриарх всея Грузии также отметил важность христианства в истории и современном мире.
"Христианство стало определяющим не только для духовной жизни человека, но и для культурного и общественного мышления всей страны. Оно сформировало мировоззрение и национально-религиозную идентичность грузинской нации, обладающей древнейшей и уникальной культурой, на христианских корнях зародились и развились вся последующая грузинская письменность, искусство, культура, образование и общественное мышление", – сказал Шио III.
Он отметил, что христианское мышление и вера привнесли новое духовное и нравственное содержание в европейскую цивилизацию.
Грузинская церковь и часть исследователей сходятся во мнении, что объявление христианства государственной религией в Картлийском царстве произошло в 326 году.
Святую Нино (Каппадокийскую) называют просветительницей Грузии. Своими молитвами и благословениями она исцелила царицу Нану и обратила в христианство царя Мириана.
По преданию, когда царь Мириан охотился, внезапно наступила темнота. Царь решил помолиться Богу, о котором говорила святая Нино, и в этот момент небо озарилось светом. После этого царь Мириан поверил в Бога.
В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и Грузинскую церковь на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви.
После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II.
В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 12 мая 2026 года Католикосом-Патриархом всея Грузии является Шио III.