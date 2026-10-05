https://sputnik-georgia.ru/20261005/sbornaya-gruzii-sygraet-na-vyezde-s-severnoy-irlandiey-v-lige-natsiy-uefa-300972652.html

Сборная Грузии сыграет на выезде с Северной Ирландией в Лиге наций УЕФА

Сборная Грузии сыграет на выезде с Северной Ирландией в Лиге наций УЕФА

Sputnik Грузия

После успешного старта в группе B2 Лиги наций Северная Ирландия примет сборную Грузии на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте 05.10.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в рамках четвертого тура Лиги наций на выезде сыграет с Северной Ирландией в понедельник, 5 октября – матч начнется в 22:45 по тбилисскому времени. Сборная Северной Ирландии После успешного старта в группе B2 Лиги наций Северная Ирландия примет сборную Грузии на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте. До начала турнира у Северной Ирландии было лишь две победы в семи матчах. Но новый сезон Лиги наций команда начала 25 сентября с победы над Грузией со счетом 1:0. Затем команда Майкла О'Нила сыграла вничью с Венгрией (0:0), а в пятницу уверенно обыграла Украину – 3:0. Северная Ирландия лидирует в группе B2 с семью очками и получила реальные шансы на повышение в Лигу A. Примечательно, что с октября 2023 года Северная Ирландия в десяти из последних 12 домашних матчей сохранила ворота в неприкосновенности, одержала девять побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Сборная Грузии Для Грузии осенние матчи складываются неудачно. Все началось с поражения в игре с Северной Ирландией (0:1) в первом туре и ухода главного тренера Вилли Саньоля. Французский специалист возглавлял команду с 2021 года и впервые в истории вывел сборную Грузии на чемпионат Европы – в 2024 году. На турнире команда дошла до 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону – Испании. Сборная Грузии не смогла завоевать путевку на чемпионат мира 2026 года, а неудачный старт в Лиге наций еще больше осложнил ситуацию. Саньоля на посту главного тренера сменил Рамаз Сванадзе – 45-летний специалист, который до этого в течение пяти лет тренировал молодежную сборную Грузии U 21. Под руководством Сванадзе национальная команда 28 сентября сыграла вничью с Украиной (0:0), а затем в Будапеште уступила Венгрии (0:1). У Грузии лишь одно очко, при этом команда пока не забила ни одного гола. В Белфасте сборной Грузии не сможет помочь центральный полузащитник "Штурма" Отар Китеишвили, который получил травму в матче с Венгрией. В его отсутствие Рамаз Сванадзе, предположительно, может выпустить Анзора Меквабишвили, Ираклия Эгояна или Гизи Мамагеишвили. Сборные Грузии и Северной Ирландии встречались между собой дважды. Обе встречи завершились победой соперника грузинской команды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20261002/bezrezultativnost-sbornoy-gruzii-po-futbolu--zasluga-eks-trenera-villi-sanolya-300913447.html

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футбол, спорт, новости, грузия, вилли саньоль, уефа