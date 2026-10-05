https://sputnik-georgia.ru/20261005/sikharulidze-kitayu-ot-gruzii-ne-nuzhno-dokazatelstv-druzhby-v-otlichie-ot-zapada-300981051.html

Сихарулидзе: Китаю от Грузии не нужно доказательств дружбы, в отличие от Запада

Сихарулидзе: Китаю от Грузии не нужно доказательств дружбы, в отличие от Запада

Sputnik Грузия

Страны Запада, оказывая давление на Грузию, сами подтолкнули ее к Китаю, с которым сейчас страна активно развивает стратегическое партнерство. Об этом заявил... 05.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-05T14:33+0400

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"Страны Запада сами подтолкнули Грузию к Китаю, ведь они требовали таких политических реформаций, которые страна себе не могла позволить, да еще угрожали карательными мерами, в том числе и санкциями", – отметил политолог в интервью Sputnik Грузия.Поэтому Грузия нашла в Китае очень уверенного и хорошего партнера, особенно в сфере экономического развития, считает эксперт."Китай не просто помогает стране развиваться экономически, но ничего взамен политически не требует. Китаю не нужно доказательств дружбы – того, что Европа и Америка всегда от Грузии требовали", – подчеркнул Арчил Сихарулидзе.

https://sputnik-georgia.ru/20261004/evropa-teryaet-gruziyu-kitay-v-gruzinskom-buduschem---video-300974513.html

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