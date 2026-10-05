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Сихарулидзе: Китаю от Грузии не нужно доказательств дружбы, в отличие от Запада
Сихарулидзе: Китаю от Грузии не нужно доказательств дружбы, в отличие от Запада
Sputnik Грузия
Страны Запада, оказывая давление на Грузию, сами подтолкнули ее к Китаю, с которым сейчас страна активно развивает стратегическое партнерство. Об этом заявил... 05.10.2026, Sputnik Грузия
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"Страны Запада сами подтолкнули Грузию к Китаю, ведь они требовали таких политических реформаций, которые страна себе не могла позволить, да еще угрожали карательными мерами, в том числе и санкциями", – отметил политолог в интервью Sputnik Грузия.Поэтому Грузия нашла в Китае очень уверенного и хорошего партнера, особенно в сфере экономического развития, считает эксперт."Китай не просто помогает стране развиваться экономически, но ничего взамен политически не требует. Китаю не нужно доказательств дружбы – того, что Европа и Америка всегда от Грузии требовали", – подчеркнул Арчил Сихарулидзе.
https://sputnik-georgia.ru/20261004/evropa-teryaet-gruziyu-kitay-v-gruzinskom-buduschem---video-300974513.html
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, китай, грузия, арчил сихарулидзе, политика
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, китай, грузия, арчил сихарулидзе, политика
Сихарулидзе: Китаю от Грузии не нужно доказательств дружбы, в отличие от Запада
14:33 05.10.2026 (обновлено: 15:06 05.10.2026)
Страны Запада, оказывая давление на Грузию, сами подтолкнули ее к Китаю, с которым сейчас страна активно развивает стратегическое партнерство. Об этом заявил политолог и основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе
"Страны Запада сами подтолкнули Грузию к Китаю, ведь они требовали таких политических реформаций, которые страна себе не могла позволить, да еще угрожали карательными мерами, в том числе и санкциями", – отметил политолог в интервью Sputnik Грузия.
Поэтому Грузия нашла в Китае очень уверенного и хорошего партнера, особенно в сфере экономического развития, считает эксперт.
"Китай не просто помогает стране развиваться экономически, но ничего взамен политически не требует. Китаю не нужно доказательств дружбы – того, что Европа и Америка всегда от Грузии требовали", – подчеркнул Арчил Сихарулидзе.