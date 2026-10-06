https://sputnik-georgia.ru/20261006/tabachnaya-reforma-v-gruzii-sigaret-prodayut-bolshe-byudzhet-poluchaet-menshe-300991794.html

Табачная реформа в Грузии: сигарет продают больше, бюджет получает меньше

Табачная реформа в Грузии: сигарет продают больше, бюджет получает меньше

Sputnik Грузия

Альянс призывает пересмотреть Налоговый кодекс с учетом рекомендаций ВОЗ и европейского опыта 06.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-06T11:48+0400

2026-10-06T11:48+0400

2026-10-06T11:48+0400

грузия

новости

общество

нпо "альянс контроля табака"

антитабачная политика

антитабачное законодательство

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24764/85/247648586_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_68181340a212801504db74c80c10e177.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Реформа налогообложения табака в Грузии не дала ожидаемого результата: вместо снижения курения продажи сигарет выросли, а реальные поступления в бюджет сократились, говорится в заявлении Альянса по контролю табака. С 1 января 2026 года в Грузии действуют новые правила налогообложения табачной продукции. По данным альянса, местным производителям предоставили налоговые льготы, что привело к резкому росту продаж дешевых сигарет местного производства. За первые семь месяцев продажи местных сигарет выросли на 26%, однако поступления в бюджет от них снизились на 13,8%. Общие поступления от табачной продукции номинально выросли на 3,9%, до 750,4 млн лари, но с учетом инфляции реальные доходы бюджета снизились на 1,3%. При этом продажи сигарет в целом выросли на 0,5% – до 184,2 млн пачек. Средняя зарплата увеличилась на 8,9%, опередив рост цен на сигареты, поэтому они стали относительно более доступными для населения. Альянс призывает пересмотреть Налоговый кодекс с учетом рекомендаций ВОЗ и европейского опыта. В частности, предлагается отменить налоговые льготы для местных производителей, повысить фиксированный акциз и ввести механизм его ежегодной индексации темпами выше инфляции. Альянс также предлагает ориентироваться на систему ЕС, где действует минимальный акциз на пачку сигарет независимо от ее цены. Это позволит, как считают в НПО, устранить с рынка сверхдешевые сигареты и одновременно защитить бюджет и общественное здоровье. В 2017 году парламент Грузии утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, в публичных учреждениях, в секциях с детской одеждой, продуктами питания или игрушками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, нпо "альянс контроля табака", антитабачная политика, антитабачное законодательство