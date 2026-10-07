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"Главный грех перед Брюсселем": глава парламента Грузии ответил еврокомиссару Кос
"Главный грех перед Брюсселем": глава парламента Грузии ответил еврокомиссару Кос
Sputnik Грузия
По словам спикера парламента, власти Грузии ставят сохранение государственности и интересы народа на первое место 07.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-07T14:54+0400
2026-10-07T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Лучше быть страной-кандидатом в ЕС только на бумаге, чем государством только на бумаге, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.Ранее Кос заявила, что Грузия сегодня является страной-кандидатом в ЕС только на бумаге. По ее словам, она хотела бы, чтобы Грузия при поддержке грузинского народа находилась на уровне Молдовы и Украины. Еврокомиссар добавила, что многое из происходящего в Грузии будет отражено в докладе Еврокомиссии по расширению, который представят в конце октября.По его словам, если бы Грузия последовала советам Брюсселя и пошла на эскалацию отношений с Россией, страна могла бы оказаться в новом военном конфликте."Если бы мы поверили Брюсселю и пошли на эскалацию с Россией, Грузия экономически пострадала бы так же, как Молдова, а сама Грузия, скорее всего, вступила бы в новый военный конфликт с Россией и была бы такой же разрушенной войной страной, как Украина", – заявил спикер парламента.Папуашвили отметил, что власти Грузии не прислушиваются к тому, что он назвал "вредными советами" Брюсселя, поскольку считают приоритетом интересы грузинского народа."Главный „грех“, который мы совершили перед Брюсселем, заключается в том, что мы не прислушиваемся к их вредным советам, и в итоге выигрывает грузинский народ", – отметил он.По словам Папуашвили, Кос может и дальше использовать подобные формулировки, однако для Грузии важнее сохранить государственность."Госпожа Кос может повторять эти образные выражения, но лучше быть страной-кандидатом только на бумаге, чем государством только на бумаге", – подчеркнул глава парламента.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры наказания официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
https://sputnik-georgia.ru/20261007/v-gruzii-zhestko-otvetili-kos-na-slova-o-statuse-strany-kandidata-v-es-301027214.html
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политика, грузия, новости, брюссель, молдова, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
политика, грузия, новости, брюссель, молдова, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия

"Главный грех перед Брюсселем": глава парламента Грузии ответил еврокомиссару Кос

14:54 07.10.2026
© photo: Parliament of GeorgiaПредседатель парламента Грузии Шалва Папуашвили
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2026
© photo: Parliament of Georgia
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По словам спикера парламента, власти Грузии ставят сохранение государственности и интересы народа на первое место
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Лучше быть страной-кандидатом в ЕС только на бумаге, чем государством только на бумаге, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.
Ранее Кос заявила, что Грузия сегодня является страной-кандидатом в ЕС только на бумаге. По ее словам, она хотела бы, чтобы Грузия при поддержке грузинского народа находилась на уровне Молдовы и Украины. Еврокомиссар добавила, что многое из происходящего в Грузии будет отражено в докладе Еврокомиссии по расширению, который представят в конце октября.

"Думаю, лучше быть страной-кандидатом только на бумаге, чем государством только на бумаге. Если бы мы прислушались к Брюсселю, сегодня Грузия по многим причинам была бы государством только на бумаге", – заявил Папуашвили.

По его словам, если бы Грузия последовала советам Брюсселя и пошла на эскалацию отношений с Россией, страна могла бы оказаться в новом военном конфликте.
"Если бы мы поверили Брюсселю и пошли на эскалацию с Россией, Грузия экономически пострадала бы так же, как Молдова, а сама Грузия, скорее всего, вступила бы в новый военный конфликт с Россией и была бы такой же разрушенной войной страной, как Украина", – заявил спикер парламента.
Папуашвили отметил, что власти Грузии не прислушиваются к тому, что он назвал "вредными советами" Брюсселя, поскольку считают приоритетом интересы грузинского народа.
"Главный „грех“, который мы совершили перед Брюсселем, заключается в том, что мы не прислушиваемся к их вредным советам, и в итоге выигрывает грузинский народ", – отметил он.
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По словам Папуашвили, Кос может и дальше использовать подобные формулировки, однако для Грузии важнее сохранить государственность.
"Госпожа Кос может повторять эти образные выражения, но лучше быть страной-кандидатом только на бумаге, чем государством только на бумаге", – подчеркнул глава парламента.

Грузия и ЕС

Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры наказания официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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