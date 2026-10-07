https://sputnik-georgia.ru/20261007/glavnyy-grekh-pered-bryusselem-glava-parlamenta-gruzii-otvetil-evrokomissaru-kos-301037121.html

"Главный грех перед Брюсселем": глава парламента Грузии ответил еврокомиссару Кос

"Главный грех перед Брюсселем": глава парламента Грузии ответил еврокомиссару Кос

Sputnik Грузия

По словам спикера парламента, власти Грузии ставят сохранение государственности и интересы народа на первое место 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T14:54+0400

2026-10-07T14:54+0400

2026-10-07T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Лучше быть страной-кандидатом в ЕС только на бумаге, чем государством только на бумаге, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.Ранее Кос заявила, что Грузия сегодня является страной-кандидатом в ЕС только на бумаге. По ее словам, она хотела бы, чтобы Грузия при поддержке грузинского народа находилась на уровне Молдовы и Украины. Еврокомиссар добавила, что многое из происходящего в Грузии будет отражено в докладе Еврокомиссии по расширению, который представят в конце октября.По его словам, если бы Грузия последовала советам Брюсселя и пошла на эскалацию отношений с Россией, страна могла бы оказаться в новом военном конфликте."Если бы мы поверили Брюсселю и пошли на эскалацию с Россией, Грузия экономически пострадала бы так же, как Молдова, а сама Грузия, скорее всего, вступила бы в новый военный конфликт с Россией и была бы такой же разрушенной войной страной, как Украина", – заявил спикер парламента.Папуашвили отметил, что власти Грузии не прислушиваются к тому, что он назвал "вредными советами" Брюсселя, поскольку считают приоритетом интересы грузинского народа."Главный „грех“, который мы совершили перед Брюсселем, заключается в том, что мы не прислушиваемся к их вредным советам, и в итоге выигрывает грузинский народ", – отметил он.По словам Папуашвили, Кос может и дальше использовать подобные формулировки, однако для Грузии важнее сохранить государственность."Госпожа Кос может повторять эти образные выражения, но лучше быть страной-кандидатом только на бумаге, чем государством только на бумаге", – подчеркнул глава парламента.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры наказания официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, брюссель, молдова, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия