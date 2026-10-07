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В Грузии жестко ответили Кос на слова о статусе страны-кандидата в ЕС

В Грузии жестко ответили Кос на слова о статусе страны-кандидата в ЕС

Sputnik Грузия

Власти Грузии готовы проводить реформы для вступления в ЕС, но не за счет национальных интересов, заявил Ираклий Кирцхалия 07.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-07T12:52+0400

2026-10-07T12:52+0400

2026-10-07T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузия выбирает достоинство и мир, а не европейскую интеграцию любой ценой, заявил лидер парламентского большинства, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия, комментируя заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.Ранее Кос заявила, что Грузия сегодня является страной-кандидатом в ЕС только на бумаге. По ее словам, она хотела бы, чтобы Грузия при поддержке грузинского народа находилась на уровне Молдовы и Украины. Еврокомиссар добавила, что многое из происходящего в Грузии будет отражено в докладе Еврокомиссии по расширению, который представят в конце октября.Депутат отметил, что Грузия способна проводить реформы, необходимые для европейской интеграции, однако для властей существуют красные линии и национальные интересы, а также необходимость уважать решения правительства, избранного грузинским народом."Мы хотим членства в ЕС не любой ценой и не за счет интересов Грузии. Поэтому, когда нам говорят, что Грузия „отстает“ от Украины и Молдовы, наш ответ прост: Грузия выбирает достоинство и мир!" – отметил Кирцхалия.По его словам, Грузия уважает ту Европу, где ее воспринимают как равноправное государство, а не как страну, которой извне указывают, чем она должна пожертвовать, чтобы заслужить статус "хорошего ученика"."„Дорожная карта“ Грузии предусматривает движение с достоинством, благодаря которому все обязательно добьются успеха", – подчеркнул Кирцхалия.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель как меру наказания официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20260930/es-mozhet-iskusstvenno-tormozit-sobstvennoe-rasshirenie---deputat-iz-gruzii-300880581.html

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