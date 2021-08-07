Врачи требуют ужесточения мер по борьбе с коронавирусом

Среди их предложений ввод обязательного ношения особых респираторов или двух медицинских масок одновременно в помещении и в транспорте

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Члены НПО "Общество врачей Грузии" обратились с открытым письмом к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили с требованием ужесточить меры по борьбе с коронавирусом.

Открытое письмо с подписями 720 врачей было обнародовано в открытом источнике.

"Мы, врачи, видим реальную угрозу коллапса медицинской системы, и уже сегодня у нас дефицит фонда коек", - говорится в открытом письме.

Выходом из ситуации врачи видят внедрение дополнительных мер для населения.

В частности, среди их предложений ввод обязательного ношения респираторов классов FFP2, FFP3 или двух медицинских масок одновременно в помещении и в транспорте.

Кроме того, они предлагают запретить собрания более 10 человек, а также запретить концерты и другие масштабные мероприятия.

Также подписавшиеся под письмом НПО, предлагают ввести обязательное предъявление ПЦР тестов на коронавирус или справок о вакцинации при посещении ресторанов и кафе. При этом рестораны, по их мнению, должны принимать посетителей только на открытых пространствах.

Врачи предлагают запретить посещать Грузию туристам из так называемых "красных зон" или помещать их в карантин, так как, по их мнению, среди туристов, особенно из соседних стран, не редкость фальсификации данных ПЦР-тестов и справок о вакцинации.

Кроме того, врачи предлагают нагрузить всех семейных врачей ведением инфицированных пациентов, сократить число компьютерной томографии легких и применять ее только для тяжелых пациентов, также они предлагают отказывать в госпитализации пациентам в легком и среднем состоянии и лечить их амбулаторно, а также выписывать пациентов из клиник при улучшении состояния.

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