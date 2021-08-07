14:30 07 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6600
  • 100 RUB4.2347
  • USD3.0993
Поиск
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии

Врачи требуют ужесточения мер по борьбе с коронавирусом

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
COVID-19
Получить короткую ссылку
11601
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252518049.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210807/252528302/Vrachi-trebuyut-uzhestocheniya-mer-po-borbe-s-koronavirusom.html

Среди их предложений ввод обязательного ношения особых респираторов или двух медицинских масок одновременно в помещении и в транспорте

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Члены НПО "Общество врачей Грузии" обратились с открытым письмом к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили с требованием ужесточить меры по борьбе с коронавирусом.

Тенгиз Церцвадзе
photo: Tengiz Tsertsvadze / FB
В Грузии от коронавируса в домашних условиях и ковид-гостиницах скончались 48 человек

Открытое письмо с подписями 720 врачей было обнародовано в открытом источнике.

"Мы, врачи, видим реальную угрозу коллапса медицинской системы, и уже сегодня у нас дефицит фонда коек", - говорится в открытом письме.

Выходом из ситуации врачи видят внедрение дополнительных мер для населения.

В частности, среди их предложений ввод обязательного ношения респираторов классов FFP2, FFP3 или двух медицинских масок одновременно в помещении и в транспорте.

Кроме того, они предлагают запретить собрания более 10 человек, а также запретить концерты и другие масштабные мероприятия.

Также подписавшиеся под письмом НПО, предлагают ввести обязательное предъявление ПЦР тестов на коронавирус или справок о вакцинации при посещении ресторанов и кафе. При этом рестораны, по их мнению, должны принимать посетителей только на открытых пространствах.

Города мира. Амстердам
© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Нидерланды внесли Грузию в список "высокого риска" из-за коронавируса

Врачи предлагают запретить посещать Грузию туристам из так называемых "красных зон" или помещать их в карантин, так как, по их мнению, среди туристов, особенно из соседних стран, не редкость фальсификации данных ПЦР-тестов и справок о вакцинации.

Кроме того, врачи предлагают нагрузить всех семейных врачей ведением инфицированных пациентов, сократить число компьютерной томографии легких и применять ее только для тяжелых пациентов, также они предлагают отказывать в госпитализации пациентам в легком и среднем состоянии и лечить их амбулаторно, а также выписывать пациентов из клиник при улучшении состояния.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Правда войны в объективе Андрея Стенина - фото
Как отдыхают российские и узбекские военные после учений
Как отдыхают российские и узбекские военные после учений - видео
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться