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Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии

В Грузии расширяется программа вакцинации от коронавируса

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
COVID-19
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (141)
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Теперь местные власти будут обязаны обеспечить транспорт для населения, которое хочет поехать в районную клинику на вакцинацию

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Минздрав Грузии принял решение расширить программу вакцинации от коронавируса и распространить ее на села, заявила замглавы ведомства Тамара Габуния.

Эпидемиологи считают, что вакцинация – один из главных методов борьбы с коронавирусом. По их мнению, пока 70% населения не будет привито, говорить о победе над коронавирусом нельзя.

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
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"Наша цель – чтобы в день от коронавируса вакцинировалось хотя бы 30 тысяч человек. Для вакцинации жителей сел в программу подключатся районные больницы", - сказала Габуния.

По ее словам, больницы получат задание при помощи сельских врачей обеспечить вакцинацией жителей сел, которые в силу множества причин не могут поехать в город на прививку.

"Вы хорошо знаете, что не во всех сельских амбулаториях сейчас одинаковые условия. Некоторые амбулатории в хорошем состоянии, и там можно делать прививки. В других селах по возможности это будут делать мобильные бригады, или вакцинация будет проходить в альтернативных зданиях", - сказала Габуния.

Кроме того, по словам замминистра, местные власти будут обязаны обеспечить транспорт для населения, которое хочет поехать в районную клинику на вакцинацию.

Она также отметила, что 1,2 тысяч сельских врачей уже прошли подготовку и готовы принять участие в программе вакцинации.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, в Грузии вакцинированы 606 988 человек, из них полностью – 189 774.

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photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
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Для вакцинации в Грузии доступны препараты Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac.

В Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm или Sinovac.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (141)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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