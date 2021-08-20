В полевой госпиталь Тбилиси поместили девять инфицированных COVID-19 пациентов

Ранее в Минздраве заявляли, что полевые госпитали будут использованы только в крайних случаях и система здравоохранения постарается управлять потоками пациентов в клиниках, но ситуация изменилась

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. В тбилисский полевой госпиталь поместили девять пациентов, инфицированных коронавирусом, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

По ее словам, накануне, 19 августа, возникла необходимость использования полевого госпиталя.

"Состояние пациентов оценивается как среднетяжелое. И госпиталь с сегодняшнего дня уже будет работать по полной нагрузке. Речь идет о дигомском госпитале. Полевой госпиталь, в основном, используется для временного нахождения пациентов. В таких случаях для нас важна своевременная стабилизация положения, а затем уже их переадресация в зависимости от тяжести состояния", - ответила Габуния.

По словам замминистра, на сегодняшний день госпитальный сектор в стране максимально переполнен. "Если место освобождается, то сразу же заполняется", - говорит Габуния.

Полевые госпитали открыты в двух местах Тбилиси – в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.) и Самгори. Если Дигомский полевой госпиталь с 18 августа уже открыт для пациентов, то самгорский еще в процессе подготовки. Также планируется открытие полевых госпиталей в Аджарии и Имерети.

Ранее в Минздраве Грузии заявляли, что полевые госпитали будут использованы только в крайних случаях и система здравоохранения постарается управлять потоками пациентов в клиниках. Однако из-за огромного количества пациентов, нуждающихся в медпомощи, Минздраву пришлось задействовать полевой госпиталь.

На обустройство полевого госпиталя в Тбилиси было потрачено 150 тысяч лари (48,6 тысячи долларов).

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