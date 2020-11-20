В Тбилиси появится новогодняя иллюминация, несмотря ни на что, обещает мэр столицы

Каха Каладзе заверил, что даже в такой сложной эпидситуации в городе, он не лишит тбилисцев праздничного настроя

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Новогодние праздники из-за эпидемии коронавируса в этом году в Тбилиси будут проходить не как всегда, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в видеообращения в Facebook.

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Конкретно о новогодних мероприятиях Каладзе обещал рассказать позже, но отметил, что они пройдут в необычном формате из-за сложной эпидситуации в городе.

"Но самое главное – наш город будет должным образом украшен и освещен. Он встретит Новый год с исправной инфраструктурой, обновленным общественным транспортом", – заявил мэр.

Каладзе также ответил на критику оппонентов по поводу того, что деньги на новогоднее освещение, якобы, были урезаны в социальных программах мэрии. Он подчеркнул, что в условиях пандемии финансы, предусмотренные бюджетом на здравоохранение и социальные программы неприкосновенны.

"Очень многие пишут, что правильнее было бы, если бы те деньги, которые мы тратим на новогоднее освещение, шли в помощь нуждающимся. С полной ответственностью могу заявить, что единственным направлением в этой сложной ситуации в условиях пандемии, которое мы не трогали, – здравоохранение и социальное обеспечение", – отметил Каладзе.

Исходя из сложной эпидемиологической ситуации столичному муниципалитету пришлось перенести определенные инфраструктурные проекты, остановить финансирование некоторых проектов, но сферы, касающийся здравоохранения, остались нетронутыми, отметил Каладзе. Более того, в этом направлении тратится 30% бюджета – 350 миллионов лари.

"Я никогда не говорил и не люблю говорить об этом, однако мы финансируем множество программ. Лично я со своими возможностями помогаю многим людям. И не только я, и муниципалитет, но и государство, правительство... Так что, мы обязательно украсим город на Новый год и создадим праздник детям. Мы обязательно сделаем то, что запланировали, и не отнимем у населения нашей страны Новый год", – подчеркнул Каладзе.

Мэр обещал, что город никогда не будет погружен в темноту, тем более в новогодние дни. По словам Каладзе, на новогоднюю иллюминацию тратится 11-12 миллионов лари.

"Так что, не тратить больше эти 12 миллионов лари для того, чтобы наш город был красивым и ночью? Друзья, взрослые и маленькие тбилисцы, гости столицы, я обещаю вам, что новогодний Тбилиси в этом году будет таким же красивым и торжественным, как это было в прошлых годах", – подчеркнул Каладзе.

Несмотря на пандемию и вызовы, стоящие перед миром, Новый Год – это праздник, который приносит радость и надежду, отметил мэр Тбилиси.

"Мы видим, как изменился мир. Нас всех коснулся невидимый враг, который называется коронавирус. Но что нам делать? Сдаться? Больше не думать о будущем? Не бороться за лучший и безопасный завтрашний день? Мой ответ простой – Тбилиси и в этом году будет украшен новогодними иллюминациями. Это будет скромно, но красиво", – отметил Каладзе.

Мэр Тбилиси выразил уверенность, что будущий год будет годом побед, страна сможет преодолеть вызовы, а Тбилиси станет снова местом приключений, открытий и новшеств.