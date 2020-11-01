На вечер назначаем революцию, или Как в Грузии выбирали парламент

День выборов в Грузии сменился напряженным днем подсчета голосов – вся страна замерла в ожидании окончательных результатов, а правящая партия и оппозиция уже празднуют победу. Колумнист Sputnik Грузия рассказывает о самом главном политическом дне 2020

Раз в четыре года в каждой порядочной парламентской стране наступает самый важный день, не подумаете, что речь о 29 февраля в високосный год. Это день парламентских выборов, и в Грузии он прошел вчера.

Високосный год в политике

На фоне пандемии коронавируса кое-кто ставил под сомнение целесообразность проведения этих выборов. В обществе накалялись страсти – мол, инфекция косит страну, а вы в политику играете. Но те, для кого политика не игры, а работа, думали иначе. И речь здесь не только о правящей партии, но и о ее оппонентах. Выиграв на летних и ноябрьских митингах первый раунд, оппозиция добилась внесения в Конституцию поправок к Закону о выборах – стало меньше мажоритарных округов, снизился процентный барьер для попадания в законодательный орган. Долгожданный заветный 1% был отвоеван, оппозиция серьезно настроилась на многопартийный парламент. Тем более свое одобрение на такой парламентский расклад многократно выказывали как госпожа посол США в Грузии Келли Дегнан, так и ее европейские коллеги.

Выборы в Грузии: драки, митинги и драматичный подсчёт голосов - трансляция >>

Агитация накануне выборов, надо заметить, у всех проходила активно. Встречи с избирателями проводились хоть и в масках, но не всегда на лице… Вообще в Грузии самый защищенный от коронавируса участок тела – подбородок. Это очень тревожило тех, кто боится подхватить инфекцию, но не заботило тех, кто верит в светлое будущее страны. Но светлым оно кажется не всем: для туристической страны закрытие границ и отмена туристов – жизнь впроголодь. На разовое пособие в 300 лари, которое всем выплатила страна, семью не прокормишь. Но и бюджет не резиновый – всем не помочь, когда экономический кризис стал всемирным. Так что задуматься о своем выборе пришлось фактически всем.

Социсследования или гадание на кофейной гуще

На фоне взаимных упреков и черного пиара, как принято в Грузии, политики заказывали замеры общественного мнения. Самые знаменитые социнституты мира получили грузинский заказ: Edison Research, Survation, Public Opinion Strategies, Ipsos… По всем опросам на первом месте "Грузинская мечта", на втором – "Единое национальное движение" и объединенная оппозиция. "Первые" - это хорошо, но насколько первые? Чтобы сформировать однопартийное правительство, нужны результаты на выборах – более 51%. Ну вот где-то между 49-56% для "Мечты" и балансировали эти опросы. Разнились данные только у опросов Ipsos – последний из них дал "Мечте" всего 23% (но эта уже другая история – многие поговаривают, что на самом деле опрос провела грузинская, а не французская компания, работающая в стране по двойной франшизе).

Смотрите фотоленту, как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии >>

День выборов, или Красные против Синих

Настроенные на решительный бой два титана грузинской политики – Красные – "Единое национальное движение" и Синие – "Грузинская мечта" – заступили на смену в день выборов. Надо оговориться, что "Националы" за несколько дней до выборов избрали стратегию – если у "Мечты" абсолютное большинство – выборы недействительны, давай революцию. "Мечта" же, уверенная в своих силах, призывала противника к мирному процессу, предупреждала население о готовящихся провокациях и "революционном сценарии", а противника – в том, что агрессия будет уголовно преследоваться.

В итоге в день выборов без крови все-таки не обошлось, пусть и малой.

Счет открыли сами же "титаны", подравшись на избирательном участке в Марнеули.

Кстати уже ближе к вечеру именно этот участок оппозиция обвинит в фальсификации и пригрозит масштабным митингом, если результаты на нем не будут аннулированы. В итоге угрозы остались только угрозами, что очень порадовало и жителей населенного пункта, уставших от вечных политических потасовок, и избирательную комиссию, которой в этот день и так пришлось несладко.

Потом была история с Шашкиным, а точнее с его пистолетом. Исполнительный секретарь партии "Мечты" Ираклий Кобахидзе обратил всеобщее внимание на бывшего министра обороны, вечного соратника Саакашвили Дмитрия Шашкина. Мол, тот замечен на участке, да еще с пистолетом. Заходил ли экс-министр непосредственно на участок или "просто проходил мимо", так и не понятно. Но его эффектное появление в окружении охранников с военной внешностью шуму наделало.

В драках и потасовках пострадали и журналисты. Сразу в двух районах Тбилиси агрессивно настроенные группы молодых людей напали на журналистов ТВ Пирвели и "Рустави 2", и устроили потасовки с представителями партий.

В итоге, все партии, а точнее их наблюдатели, друг на друга жаловались весь день: там протокол нарушен, там полномочия превышены, а здесь – уже пахнет уголовщиной.

Кстати уже утром 1 ноября МВД официально озвучило цифры – МВД Грузии начало следствие по 12 уголовным делам и 16 административным правонарушениям, зафиксированным в день голосования.

Праздновать победу начали к обеду

Любопытно, что все те же "титаны" грузинской политики подготовку к празднованию своей победы начали чуть ли ни в полдень – монтаж сцен и осветительных приборов, проверка звука.

И вот момент истины итоговая явка 56,11% – выборы состоялись. А когда ближе к девяти вечера пошли результаты первых экзитполов (подчеркнем, что они никогда не считались официальными данными), начался праздник. "Мечта" по опросам в абсолютном большинстве, "Националы" – вторая партия по списку с результатами более 20%.

Дальше известный сценарий – ликование "Мечты" и уверенность "Националов" в успехе оппозиции. Кстати, вопреки ожиданиям и предположениям, масштабного митинга протеста не случилось. Высказались на ТВ и вроде бы разошлись по домам, услышав призыв международных наблюдателей и посла США в Грузии Келли Дегнан не реагировать на экзитполы, а дождаться официальных данных ЦИК.

Ход или выходка Саакашвили

Надо остановиться на неожиданном для многих дистанционном обращении Михаила Саакашвили, кандидата в премьеры Грузии от блока "Сила в единстве", в котором тот отказывается от должности премьера в случае, если "Националы" придут ко власти.

"Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой", - сказал Саакашвили.

Для тех, кто не из Грузии, очередная эксцентричная выходка Саакашвили покажется бессмысленной. Но при ближнем рассмотрении темы взаимоотношений грузинской оппозиции все становится стройным и логичным.

Дело в том, что так славно начавшаяся дружба "объединенной оппозиции" с ее идеей идти единым блоком против "Мечты" разбилась по одной причине. Взяв на себе функцию форматора этой самой "объединенной оппозиции", "Единое национальное движение" перегнуло палку. Они настаивали на том, что при всеобщей победе кресло премьера надо отдать Саакашвили и выдвинули его от партии на эти выборы. Такой расклад сил остальным членам "объединения" не понравился, его покинули почти все, остались только четыре партии-единомышленника. Вот с ними под номером 5 в блоке "Сила в единстве" и шли на выборы соратники Саакашвили.

А вечером, услышав результаты экзитполов, Саакашвили разом покончил с разногласиями в оппозиции, отказавшись от поста премьера. Камень преткновения разбит – открыта дорога к формированию оппозиционной коалиции в парламенте…

На 16:00 назначаем революцию

Но Грузия на то и Грузия, чтобы ночью здесь не спали. Услышав результаты первых официальных подсчетов после трех ночи, народ пошел брать ЦИК. Сначала у "Грузинской мечты" было 54,72%, у Блока "Сила в единстве" – 23,61%, это завело опцию. Пара десятков активистов начала выкрикивать оскорбления в адрес ЦИК, требовать опротестовать выборы.

Полиция еле уговорила всех разойтись по домам. Вроде послушались, но тут же договорились – на 16 часов назначаем всеобщую акцию протеста. А кое кто даже стал поправлять – не "акцию", а "революцию".

Мечта теряет позиции?

Но первые подсчеты, столь радужные для правящей партии, к утру сменились более пессимистическими результатами. К 11 утра, когда было обработано 80% бюллетеней, правящая партия показала результат всего в 48,34%. У блока "Сила в единстве", созданного Единым Нацдвижением – 26,43%. Абсолютного большинства нет, без коалиции не обойтись…

И вот теперь, когда до окончательного подсчета голосов считанные часы, все ждут мнение международных наблюдателей. Именно они должны признать выборы или состоявшимися, или нет. Символично, что озвучить свой вердикт по традиции они должны до 15 часов по Тбилиси, то есть за час до начала акции протеста оппозиции. И вот вопрос, с такими результатами останется ли эта акция протестной или трансформируется в акцию ликования оппозиции.

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