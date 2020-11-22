"Генацвале, не умирай", или Просто фейерверк удачи в Тбилиси

Угрызения совести? Нет, не слышали. Семеро по лавкам? Знаем, плавали. Писательница Мариам Сараджишвили рассказывает удивительную историю одной молодой, но очень предприимчивой грузинки Нино и ее многочисленного потомства

Ноги отекшие, будто их кто-то насосом накачал, а воздух выпустить не соизволил, противно ныли и диктовали единственное спасительно-разумное: "Приляг! Отдохни!" Но какое там "приляг". Попробуй расслабиться - и возможные, такие необходимые денежки уплывут мимо носа.

Нино, 36-летняя многодетная мать с очередной, по счету седьмой беременностью, пристально оглядела поле деятельности. Будний день в церкви Александра Невского не радовал нужным наплывом народа. Так, десяток бабок и пара-тройка молодых женщин, в углу какой-то седой тип, смотрящий вглубь себя.

Особо не развернешься. Панихидный стол пустой, ничем там не поживишься. Вот в субботу поминальная, тогда стоит прийти с ее старшим Тенго, чтоб унести побольше в двух сумках. Зато вон, кажется, хороший вариант наклевывается.

От исповеди отошла какая-то женщина с заплаканными глазами, промокая набегавшие слезы чистым платком.

Нино быстро прикинула варианты. Подходить и давить на психику этой плаксе лучше на выходе после Причастия. Тогда она будет в благодушном настроении и ей не откажет.

Выждала какое-то время и подловила ее как раз после принятия теплоты. Подошла и сказала тихо, глядя в глаза и слегка напирая на нее своим животом седьмого месяца: "Помоги мне, сколько можешь. Тебе твои грехи простятся".

Женщина тут же полезла в сумочку и ткнула ей в руку смятую пятерку. Нино поблагодарила и отошла.

Это был давно отработанный ход. Выловить теоретически возможную абортницу после исповеди и попросить о помощи. Срабатывало без осечек. С мужиками, например, та же просьба прокатывала, только когда возможный податель был хорошо под градусом. На трезвую голову мужики прижимисты и подозрительны, думают о своих семьях или каких-то других зацепках за кошелек.

Больше в церкви ловить было нечего. Нино вышла из нее, быстро-быстро перекрестилась и направилась к трапезной, где уже расставляли тарелки с борщом. Там подзаправилась, выклянчила батон хлеба и пошла дальше к своей торговой точке.

Недалеко на улице, в одном из подъездов сидела ее знакомая и торговала овощами. У нее Нино оставила свою сумку с товаром – трусами и майками по первой цене. Что-то должны были точно купить за время, потраченное на церковь. Нино ухитрилась взять бракованную партию носков за символическую цену и очень надеялась, что часть из них точно перекочевала в новые руки.

Деньги нужны были как воздух. Их постоянно не хватало и приходилось изобретать все новые и новые способы их добычи. У Нино в мозгу крутилось что-то типа списка неотложных дел.

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- Так, у Дато три зуба с дырками. Надо пломбы поставить, хоть умри. А это самое дешевое по 20 лари каждая, да еще надо умолять знакомую врачиху и давить ей на жалость.

- У Эки аллергия никак не проходит. Вот не повезло девчонке. У всех ее братьев, чтоб не пожрали, как с гусей вода, а у нее чуть что по всему лицу сыпь. Надо наскрести денег и к врачу повести. Но не к этой идиотке из поликлиники, которая толком осмотреть ребенка не может, а к нормальной. А у таких консультация от 50 лари и выше.

- Тенго умоляет отпустить его на каратэ. Говорит: "Вот увидишь, мама, вырасту чемпионом стану, всех вас вытащу!" Он настырный и сильный. Может, и правда пробьется. Но где взять 80 лари в месяц на эту его секцию. Вот вопрос.

Нино ему сказала больше телевизор смотреть и запоминать приемы - кто как дерется. На данном этапе хватит. А еще долг у нее в магазине растет и растет. Пробила она в мэрии одноразовую помощь, кроме социального пособия по 30 лари на каждого из детей. Но на что этого хватит?

И еще много чего надо и надо. Лучше не думать, себе последние нервы не сжигать. Они ей еще понадобятся.

...Наверно, сегодняшний клубок проблем начался еще задолго до того, как Нино угораздило влюбиться в Нодара, который и тогда, в свои 25, ничего путного и интересного из себя не представлял. Одно из самых сильных потрясений детства – это смерть матери Нино от подпольного аборта. Нино тогда было 13 лет, и, сидя у гроба матери, она дала себе клятву – никогда не делать ничего такого. Даже если ей придется родить десять детей.

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Тогда Нино и представить не могла, каким слабым звеном окажется ее будущий муж. В 13 слово "муж" это что-то сильное, мускулистое и с обворожительной улыбкой в белоснежные 32 зуба. И потому, встретив в реальности нечто, похожее на тот смутный образ, ей так легко было сказать ему решающее "да".

И тем более ни в каком жутком сне Нино бы не приснилась эта вечно голодная орава из пяти детей. Причем было бы шесть, если б двухлетнего Тамаза током не убило. Нино в суете не досмотрела. А у Нодара все руки не дошли поменять тот старый проклятый провод. Хотя тоже вопрос, на что у него они доходили.

- Все, я иду работать! – объявлял он бодро, кое-как протрезвев к вечеру. – Не буду я мужчиной, если сегодня же не принесу тебе хотя бы сто лари.

И пропадал на два дня. Потом мог появиться и рассказывать что-то экстремально–закрученное про побег от полиции, как он неожиданно встретил ни к месту своего друга, кому он еще три года назад должен был "минимум двести лари", и как тот стал его "немного душить". Потом они помирились и решили это отметить. И так далее, и тому подобное.

Само собой, Нино и не планировала иметь много детей. Старший, Тенго родился вполне желанным, как и все новое и впервые открываемое. Второй, Саба, получился как-то случайно, следом за первым. О третьем Нино и думать не хотела, пыталась втолковать Нодару азы предохранения, но получила ответ: "Я человек, а не машина".

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Да и как тут можно было как-то регулировать, когда этот самый человек бывает выпившим да еще под большим градусом минимум два раза в неделю. А с пьяным спорить себе дороже. Пыталась Нино напугать его нарушением постов, мол, а вдруг больной ребенок родится, но и этот довод просвистел мимо мозга Нодара.

- Пьют все. И где столько больных детей? Это все для дураков выдумано.

Потом родился третий, Дато.

Если вначале Нино еще тешила себя надеждой, что полоса неприятностей у мужа, по идее, должна когда-то кончиться и они заживут не хуже других, то потом иллюзии исчезли.

Нодар, по характеру добрый и мягкий парень, ухитрялся влипать во все плывущие к нему пакости моментально и прочно. Он объявлял себя супер-мастером и брался чинить все: от бытовой техники до установки замков и проводки интернета и канализации. Да, им двигало святое желание заработать, но часто все его потуги кончались откровенной халтурой.

Заказчики со скандалом его выгоняли, кто-то грозил набить морду, а более юридически подкованные грозили полицией. Но Нодар не унывал, снимал стресс рюмкой другой и, обнимая вечером Нино, клялся: "Вот увидишь, все у нас будет хорошо! А это так, наплевать и забыть! Главное, у меня есть ты и наши ребята".

Своих детей он обожал, в редкие дни, не омраченные зеленым змием и разборками с клиентами, шел с ними на ближайшую детскую площадку и играл в футбол или стрелял из игрушечного пистолета, забывая, что ему давно не 15 и даже не 25.

И примерно в таком режиме Нино жила уже 16 лет и не думала разводиться. Уходить домой к брату было бессмысленно. Никакой невестке не понравится, если в отчий дом явится разведенная золовка с выводком типичных Томов Сойеров, да еще и вечно голодных. У брата самого трое, и он тоже не знает, как свести концы с концами. Вот и приходилось выкручиваться всеми возможными и невозможными способами и плыть по течению дальше.

...Бракованные носки, к счастью, продались очень даже неплохо. И Нино с вырученной двадцаткой отправилась домой разобраться на месте, не убили ли в ее отсутствие трое сыновей друг друга.

Шла на гудящих ногах и старалась не думать о количестве проклятий, когда покупатели рассмотрят как следует покупки дома. Такие мысли Нино отметала на корню. Самокопания и угрызения - штука вредная и дорогостоящая при ее, Нино, семейной ситуации.

Дома, как ни странно, было относительно мирно, если не считать нескольких свежих царапин у младших. Еще был сорван кран, и ребятня дружно орудовала тряпками, чтоб не протечь к соседям. Но это были мелочи.

Краны у Нино летели с завидным постоянством не реже двух раз в месяц. Капитальные заливы соседей случались относительно реже – раз в два месяца. Еще счастье, что внизу соседи свои люди и на ремонт они наскребут еще ой как нескоро.

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Нино поставила варить лобио, которое отвоевала неделю назад у доверчивых католиков. Это была одна из ее точек, куда она наведывалась раз в месяц, рассказывая в красках про страдания сына с ДЦП.

В реальности никого у них в роду с ДЦП не было, но красочное описание работало неплохо.

В этот момент в дверь постучали. Звонок уже и не вспомнишь, когда пал смертью храбрых в руках детворы, а Нодар логично рассудил: "Зачем его чинить, все равно испортят". И на пороге появился разъяренный Эмзар. Влетел, не поздоровавшись, и давай орать:

- Когда твой муж отдаст мне 500 лари?! Второй год жду. Прирежу эту скотину на твоих глазах!!!

Нино охнула, схватилась за живот и заголосила.

- Аааа. Кажется, началось... Скорую вызывайте! Умираюююю.

Дети бросились к ней и тоже подняли рев:

- Мама, не умирай!

Эмзар побледнел, выкинул коленце не для дамского культурного обхождения и кинулся к орущей Нино.

- Нино, генацвале, не умирай. Плевать на эти деньги. Я сейчас... Я скорую вызову.

Нино скосила на него один глаз и со стоном из себя выдавила.

- Поклянись, что не будешь требовать с бедного Нодара эти деньги. Один он, бедный, остается с этими детьми.

Дети тоже не молчали, а активно создавали дикий переполох. Кто-то наливал на Нино воду, кто-то махал полотенцем на манер вентилятора, младшая Эка ревела, как испорченная сирена. Эмзар смотрел на всю эту орущую и визжащую кучу-малу дикими глазами.

- Клянусь! Клянусь могилой матери, не заикнусь про них.

- Вах, Эмзар, я всегда знала, что ты человек! – и на глазах ее показались слезы.

Потом приехала скорая, вызванная Эмзаром. Нино их успокоила.

- Извините меня. Я думала, началось. Схватки. Нет, пронесло.

Скорая уехала. Эмзара кое-как удалось выпроводить.

К концу дня Нино успела еще одно важное дело провернуть. Благодаря ее посту в интернете в группе "Приму даром" ей привезли три тюка детской одежды. Причем вполне себе целой и не заляпанной пятнами всех цветов радуги.

Нино раскланялась перед благодетелями и, перебрав тряпье по быстрому, оттащила получившиеся два мешка в ближайший секонд-хенд. Была у нее договоренность с продавщицей Цицо принимать такое на продажу. Сегодня, видно, день был какой-то прибыльный, Цицо расщедрилась и вперед тридцатку отвалила. Просто фейерверк удачи.

Поздно вечером явился Нодар, выпивший и счастливый.

- Металл на 20 лари толканул!.. Потом мы с ребятами посидели. И вот, что осталось.

И бросил на стол смятую десятку.

Засыпала Нино истинной счастливицей. Сколько сегодня дел удалось провернуть! Самое главное, старый долг Эмзара технично списала. Сам поклялся. Она его за язык не тянула.

Угрызения совести она давно и прочно задвинула на самую дальнюю полку душевного устроения. Не мы такие, жизнь такая. Ей, Нино, однозначно Бог помогает столько лет это воз тащить. Без мелкой аферы никто на этом свете не живет.

Ей как-то один священник сказал: "Женщина спасется чадородием", вот Нино и спасается, как умеет. Кто его там разберет эти мудреные вопросы. Может, потому так и складывается, чтоб особенно себя святой не считала. А так всегда есть то, о чем детям лучше не рассказывать.

Денек по-любому выдался удачный. И сомневаться тут точно не о чем. Факты - упрямая вещь.