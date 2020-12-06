Феномен старшей сестры, или Один "нервомотательный" день на окраине Тбилиси

- ...Аба, первый пошел! Зура, отметь в графике часы: 16:20! Я их всех выведу на чистую воду!

- Записал уже. Во вторник кадр номер 2 должен явиться к восьми часам. Надо перепроверить.

- А ты, Омари, за окном следи. Мелькнет или нет.

- Ты их за фраеров не считай. Какой нормальный мужик при таком раскладе будет позировать в окнах...

Такой оживленный разговор доносился со стороны стола под зеленым навесом во дворе перед одним девятиэтажным домом в Варкетили. Перед тройкой давно совершеннолетних друзей без определенных занятий лежал измятый лист бумаги с коряво начерченной таблицей.

Объект для наблюдений – высокий импозантный мужчина, увенчанный благородной сединой, значившийся в таблице под номером, только что пересек двор и скрылся в пятом подъезде.

По логике дворовых наблюдателей, он должен был зайти в неприметную квартирку на шестом этаже, пробыть там часик или два, потом покинуть ее и снова появиться ровно через неделю. На другой день часом позже именно туда же должен был заявиться другой человек, маленький толстенький, на лицо - копия Жванецкий. Он тоже пробудет в вышеозначенной квартире примерно часика два и отбудет из нее, чтоб появиться ровно через неделю.

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Дальше по графику надо было ждать еще парочку визитеров строго в соответствии с каким-то необъяснимым графиком. Омар, дюжий парень с детскими конопушками на мясистом лице, считал, что тут почтеннейшее общество может видеть штаб-квартиру.

- Сто процентов, тут политика замешана. КГБ. Сволочью буду...

- Вай, по-братски, оставь эти глупости! – Зура постучал себя согнутым пальцем по голове. – Какой КГБ??? Для шпионских встреч сняли бы квартиру поприличней в Ваке, а не на окраине города. В той квартире даже элементарного ремонта нет.

За этим спором участники не заметили, что сами стали объектом наблюдения. За ними, маскируясь плотной занавеской, следила таинственная жиличка Мака из квартиры 62. Тут в дверь позвонили, и она пошла открывать... Через два часа Мака, проводив гостя, снова подошла к окну.

Троица друзей – бездельников опять что-то завозились со своей бумагой, провожая недобрыми взглядами проходившего мимо их стола ее посетителя. Мака вздохнула и задернула занавеску. Ну что с больных взять кроме анализа? Нет чтоб заняться своей жизнью. Они тут у нее под носом ведут следствие. Колобки недоделанные... Все от жизни беспроблемной. Не то что у нее, Маки, с самого детства.

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... Сколько себя Мака помнила, столько ощущала, что она – старшая. А значит, должна помогать маме с Гио, Кети, а потом еще и Этери. Примерно в 6-7 лет Мака уяснила для себя другую непреложную истину – с папой им не повезло. Катастрофически и на всю оставшуюся жизнь. Потому мама не знает, как заработать, но все исчезает, как в черной дыре космоса.

С учебой у Маки тоже не задалось. Да и как учиться, когда вечно кто-то из младших болел, а сидеть с ними приходилось Маке по тому же остаточному принципу – старшая. И никаких резонов. К девятому классу будущее разложило перед Макой нехитрый набор вариантов: быть уборщицей по вызову, как мать, или идти в официантки. Еще можно было выучиться на стилиста, но у мамы не было нужной суммы за обучение.

Мака решила начать с первых двух комбинаций. Пришли они с матерью в одну квартиру, неплохо обставленную в стиле не то рококо, не то барокко (именно эти два слова Мака усвоила из пары уроков про французских королей, на которых успела посидеть в период редкого здоровья для всех ее младших братьев и сестер). Хозяйка апартаментов, молодящаяся брюнетка с лиловыми ногтями, сидела с маской на лице за трюмо и, не поворачивая головы, в двух словах объяснила про предстоящий фронт работ.

- Начните с кухни. Потом ванную. Затем перейдите в спальню.

Мака с матерью начали действовать, как было сказано. Хозяйка, застыв мумией у зеркала, казалось, никак на них не реагировала. Но когда Мака проходила мимо с ведром воды, вдруг заметила ей вслед.

- Так и жизнь твоя пройдет в этом дерьме. А жаль. Пока молодая, лучше найди себе любовника стоящего. Хоть увидишь что-то в этой жизни кроме мыльной пены.

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Заявление это шокировало Маку. До конца рабочего дня она думала над непрошеным советом. Потом, набравшись смелости и улучив момент, пока мать была вне пределов слышимости, подошла к светской даме и, запинаясь, спросила:

- А вы можете мне кого-то найти?

- Кого именно? – не поняла та, рассматривая свой безукоризненный маникюр.

- Ммм... лю... любовника, – с трудом выговорила Мака стыдное слово. Подняла глаза и встретилась с изучающе холодным взглядом.

- Могу. Не проблема. Даже сразу двух. Там сама решишь, который лучше. Через пару дней позвони мне, и я все устрою.

Так в жизни Маки появился ее первый Каха. Потом были другие Нугзары, Тамазы и Гочи с порядковыми номерами и без. С матерью Мака жить не стала. Ушла на квартиру. Но чувство долга перед младшими осталось.

Гио мечтает о футболе и верит, что станет вторым Пеле. А секция стоит ни много ни мало – 80 лари ежемесячно. Кети красавица и хочет стать дизайнером. Постоянно что-то шьет. Этери поет так, что на сцену выйти не стыдно. Все они с каким-то талантом, которые развивать можно и нужно, что без финансов никак не возможно.

Только у Маки ни лица, ни фигуры и мозги, прямо скажем, аналитическим анализом похвастаться не могут и знание языков тоже явно не ее, Макина, прерогатива. Зато есть в ней что-то такое, на что мужчины клюют и млеют. И выходит так по жизни, что не воспользоваться этим просто дурь какая-то. По крайней мере на данном этапе так это видится и логически складывается.

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А тут еще шанс подвернулся в кооператив вступить. Четверо медиков решили устроить себе междусобойчик – снять Маке квартиру в Варкетили и посещать ее по заранее обсужденному графику для снятия стрессов в нерабочей обстановке. Потому как у врачей работа нервная, связанная с общением с не совсем адекватными пациентами. По совести молоко надо за вредность платить, но министерство здравоохранения это не заботит.

Причем договорились врачи между собой железно, чтоб с другими бабочками дела не иметь и отчетность не путать во избежание заразы. Причем сами периодически могли Маке и медосмотр устроить. Лишний риск никому не нужен.

По сути дело обоюдовыгодное. Мака востребована, и денежки ритмично на счет капают. Потому как медики народ аккуратный и ответственный. Профессиональное качество, можно сказать, вторая натура. И, соответственно, Гио, Кети и Этери есть на что развивать таланты, потому что Мака все их удовольствия оплачивает.

Мать только еле-еле еду и коммуналку вытягивает. И здоровье уже не то. Неизвестно, сама сколько протянет. А Мака опять-таки старшая, значит за все "я отвечай", как убанские (груз. районные - примеч. ред.) ребята говорят. Мобильный затренькал не вовремя и прервал ее мысли. Звонил Важа – один из кооперативщиков, сказал, что приедет вне графика, день у него выдался нервомотательный.

- Жду! – ответила Мака и пошла принимать душ. Проходя мимо окна кинула взгляд на дворовых заседателей и усмехнулась. Важа приедет через час и явно запутает их логические умозаключения вместе кособокой таблицей. График придется перекраивать заново. Впрочем, им все равно не понять такой феномен, как старшая сестра.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Основано на реальной истории, имена героев рассказа выдуманные