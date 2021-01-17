Сюрприз на новоселье, или Сказка про дефицит личного пространства

Жизнь, как рулетка: ставишь на красное, выпадает черное, хочешь поменять карты, в казино срабатывает сигнализация, и опять пора делать ноги. Нигде не найти надежности и личного пространства

На улице моросил дождь. Серое небо добавляло мрачность мизансцены и гнетущего настроения. Отсутствие транспорта и маски на людях никак не навевали предпраздничного настроения. Середина января года белого металлического быка никак не радовала, хотя у Иры была эпохальная вполне себе позитивная суперновость. Но настолько вокруг нее была сконцентрирована тонна негатива, что в зародившийся позитив верилось с трудом.

Как ее, Иру Туполеву, охарактеризовать для истории? Биография у нее - одни прочерки мелким пунктиром. Вот смотрите сами.

Семейное положение – прочерк. Сходила в 20 лет замуж типа как повезет и быстренько назад, в исходную позицию, вовремя поняв, что до загса идти нет смысла. Просто дешевле сядет и меньше нервов сгорит.

Дети – опять прочерк. Не успела завести. Социальный статус – без определенных занятий, по принципу, куда позовут и где удержится. А конкретно так – то газеты продавала, то няней работала. Тоже не для анкетной документалистики. Внешность – тоже самая заурядная, никакой косметики не напасешься.

Личной жилплощади и той нет. Живет Ира в однокомнатной со своими стариками и к себе никого лишний раз пригласить не может. То мама болеет, то папа кряхтит. Какие уж тут рандеву при свечной романтике. Правильно, невозможны по определению. А время бежит и в паспорт не заглядывает.

Короче говоря, увидеть небо в алмазах не светит. Да и простенькое женское счастье под жирным знаком вопроса.

Одно утешение – Каху несколько лет назад встретила. Человек солидный, при постоянной работе, при трехкомнатной квартире и со своим внедорожником. Еще и чувства свои красиво проявляет. Но при всем этом внешнем великолепии имеется внушительная ложка рыбьего жира под кодовым названием - мама Кахи. Как узнала она об Иркином существовании, сразу устроила сыну сцену с закатыванием подведенных глаз:

- В мой дом никакая бывшая в употреблении не войдет. Вот дверь, а вот тут будет мой будущий труп.

И дальше по тексту матерей–собственниц, как будто им кто–то большой и всесильный одну и ту же методичку выдал для общего пользования. А Каха, как в том анекдоте, слишком почтительный сын.

Вот и выходит очередная гримаса судьбы. Любимый человек – вот он, а просвета никакого. Квартиру снимать - у Кахи финансы в постоянном пении романсов по причине чрезмерно широкой натуры и неравнодушной к бедам друзей, а к Ире перейти жить – себя не уважать. Одним словом, кармический тупик. А Ире, на минутку, за 40. Кахе 47.

Мама Кахи тоже сложа руки не сидит, ведет войну компроматов. Всюду ходит и рассказывает про несуществующие Ирины подвиги по линии интимного фронта.

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И вот три недели назад произошло нечто из ряда вон выходящее. Ира обнаружила на тесте две полоски и долго не могла поверить своему начинающему ослабевать орлиному зрению. Пришла в себя от шока и тут же позвонила Кахе. Последние две недели они не виделись – решили быть на самоизоляции. А у него голос безжизненно–потусторонний.

- У меня мама умерла... - и трубку повесил.

Пыталась Ира дозвониться пособолезновать, поддержать. Телефон то занят, то отключен. Не до того бедному Кахе. Самой идти туда Ире как-то не хотелось. Статуса никакого у нее нет, да и к покойной она особой симпатии не испытывала.

Капли дождя падали на дутую куртку. В кармане затренькал мобильник.

Ира вытянула старенький Самсунг и провела пальцем по экрану. Звонил Каха.

- Я в твоем районе. Где ты?

- В Спар иду, который на проспекте.

- Сейчас подъеду, - и отключился.

Минут через десять около Иры затормозил внедорожник. Дверца открылась, и она юркнула в кабину. Каха был в черной рубашке, с отросшей щетиной и весь какой-то подавленный. После вялого приветствия вернулся к своему болевому.

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- Никогда не думал, что мать терять так тяжело… Вроде, надоедала она мне своими приставаниями. А сейчас дома пустота. В себя прийти не могу.

И заплакал.

Ира гладила его по голове, не знала, какие подыскать слова утешения, и вдруг неожиданно для себя выдала:

- Если у нас родится девочка, давай ее назовем Ламарой.

Каха посмотрел на нее непонимающим взглядом. Пришлось Ире сказать про те самые неожиданные две полоски.

- Одна ушла, другая придет. Я уже чувствую, что будет именно девочка.

Каха обнял Иру и объявил:

- Все! Сейчас же в Дом Юстиции – расписываться! Больше тянуть нельзя! Еще смотря когда они cvc-смс-сообщение пришлют, и свидетелей надо подготовить.

Ира слушала и не верила своим ушам. Вот так моментально меняется жизнь, когда уже ничего нового не ждешь. И муж, и ребенок, и новые апартаменты, причем без всяких довесков – типа бурчащей свекрови.

... На другой день они подали виртуально документы для регистрации брака и ответ получили на удивление быстро. Свадьбу решили не праздновать. В эпоху пандемии не до этого.

Ира только стала осваиваться на кухне, исследовать ящики и шкафчики – бывшие владения ее покойной свекрови. Раздался звонок в дверь. Мелькнула мысль про соседку. Как раз пора познакомиться с новым окружением в корпусе Кахи. Пошла открывать.

На пороге стояла девушка приятной наружности, в розовой куртке и тонких не по погоде джинсах. Рядом стоял красный чемодан на колесиках.

- Вы к кому?

- К Кахе, - и гостья, отодвинув плечом Иру, прошла прямиком к вышедшему на звонок Кахе. Обняла его и произнесла, томно глядя в глаза. - Папа!

Ира ошарашено наблюдала за развитием сюжета, не понимая, как ей надо реагировать.

Каха смутился и обнял девушку.

- Как же я долго тебя ждал! - потом повернулся к жене. - Вот, познакомься, моя дочь Кети.

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- Теперь буду жить с вами! Поссорилась с мамой... - дополнила новость Кети. - А где будет моя комната?

Ира, наконец–то, обрела дар речи.

- Каха, ты никогда не говорил, что у тебя есть дочь.

- Это была больная тема. Ее мать не подпускала меня близко к ребенку. Кети выросла без меня.

Кети тем временем по–хозяйски осматривала всю имеющуюся в ее распоряжении площадь. И в итоге остановила выбор на спальне, где Ира уже успела разложить свои вещи.

- Вот это самое подходящее.

Сгребла в кучу Ирину косметику с трюмо и на ее место стала выгружать из чемодана свое хозяйство. Баночки, кремы и всякое такое во внушительном количестве.

Каха виновато посмотрел на жену.

- Мы с тобой и в другой комнате прекрасно поживем. Девочке нужно личное пространство.

Ира хотела что-то сказать о том, что ей всю жизнь не хватало того самого пространства, но проследив за взглядом Кахи, решила помолчать.

Год быка уже с начала успел показать ей кукиш на планы пожить наконец-то для себя. Спорить с Кахой и с неба свалившейся падчерицей не имело смысла. Для грузина дети - это святое.