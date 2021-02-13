Через Грузию без Грузии: политэкономия или модульные технологии в грузинской политике

Пандемия COVID-19 стала катализатором перемен в конфигурации "США-ЕС-РФ-Китай", которая существенно влияет на политический климат во всем мире. Кардинальное изменение баланса сил между главными мировыми игроками констатировать пока преждевременно, но в результате образовались интересные "модули". На Южном Кавказе – это "3+3" ("Грузия-Азербайджан-Армения + Россия-Турция-Иран", т. н. "Кавказская платформа"), которые сегодня находятся на проектной стадии.

Новые реалии могут открыть большие возможности для стран, политическое руководство которых проявит навыки гибкого тематического модульного мышления. Старое векторное мышление ("Грузия-Запад", "Грузия-Север" и т. д.), с которым мы сталкиваемся ежедневно, как мне видится, сегодня бесперспективно и должно быть преодолено. Именно в подобном векторном мышлении причина многих проблем не только Грузии, но и Украины, а также некоторых других стран евразийского пространства.

Сегодня, когда ЕС, похоже, сменяет США на позиции главного оппонента России, мобильная коррекция внешнеполитических приоритетов (а не смена на самом деле взаимоисключающих "векторов" одного на другой) для таких проблемных стран, как Грузия, является не столько приемлемой, сколько необходимой.

Под проблемами, в первую очередь, подразумеваю пришедшую в упадок после 80-х годов прошлого века экономику, полностью зависимую от импорта/экспорта и инвестиций других стран, от туризма и международной финансовой помощи (ЕБР, АБР и других организаций), а также нарушенную территориальную целостность, не установленную, подлежащую делимитации, госграницу, и вместе с тем – геополитически важное расположение, которое при векторном мышлении тоже превращается в проблему.

Абашидзе рассказал, когда состоится его встреча с Карасиным >>>

Хочу привести несколько примеров этого самого "векторного мышления". В Грузии часто звучит недовольство форматами "Карасин-Абашидзе" и Женевских переговоров. Якобы по причине их малой эффективности за столько лет существования их стоит закрыть. Могу опровергнуть это мнение множеством веских аргументов и смоделировать ситуацию при отсутствии вышеуказанных форматов, но лишь отмечу, что Женевские переговоры, а в особенности Пражские "Карасин-Абашидзе", являются уникальным и необходимым "рамочным" форматом со строго очерченными целями и задачами.

При этом эти переговоры не исключают функционирование других тематических модулей в межгосударственных отношениях – будь то переговоры или экономические сегменты (торговля, транспорт, бизнес, инвестиции), народная дипломатия или гуманитарная сфера.

В результате мы наблюдаем парадоксальную картину. К примеру, когда страна НАТО, Турция осуществляет экономическое партнерство с Российской Федерацией транзитом через территорию Грузии, используя ж/д Карс-Ахалкалаки-Баку, а в ближайшем будущем начнет функционировать намного более удобный параллельный железнодорожный маршрут Россия-Турция, опять через Грузию, но без Грузии, который отличается от БТК новым путем с шириной колеи 1 520 мм на участке Ахалкалаки-Карс протяженностью 76 км и терминально-логистическим центром в Карсе. И прощай потерянное на "переобувку время", то есть на смену колесных пар евростандарта 1 435 мм на станции Ахалкалаки-Товарная.

Когда Грузия подключится к "Дороге жизни"? >>>

Если следовать логике, не за горами и день возобновления ж/д перевозок из России в Армению "Сочи-Сухуми-Тбилиси-Ереван", а также автомобильный маршрут "Владикавказ-Цхинвали-Тбилиси-Ереван", причем в обоих случаях последним пунктом назначения вместо Еревана может быть Карс. Таким образом, Российская железная дорога подключится к ж/д Баку-Тбилиси-Карс уже не в Баку, а прямо в Тбилиси, что намного сократит путь.

Но грузинам столько лет внушали, что Грузия – "коридор" (это действительно так), что мы ограничились только транзитной миссией, да и то не в полном объеме. Очень хочется надеяться, что официальный Тбилиси проявит достаточную дальновидность и политическую гибкость и вовремя подключится к вышеперечисленным проектам не только как транзитная страна. Это продиктовано нашими экономическими интересами, тем более что Турция, Азербайджан, Армения, Россия и Иран вырабатывают альтернативные варианты – через Нахичевань.

Наступила очередь Грузии проявить модульное мышление и выйти из изоляции, в которой, по известным причинам, находится уже 30 лет. Уровень политической независимости страны прямо пропорционален уровню ее экономической независимости, интеграции в различные перспективные проекты с возможно большим числом фигурантов. Такими проектами для Грузии являются "Кавказская платформа" и "Один пояс – один путь".

Есть другой, старый путь, о котором я уже сказал – это когда в Грузии в результате консервативного векторного мышления на первый план выходят интересы других стран. Выше я привел пример российско-турецкого железнодорожного транзита через Грузию, который мы пока не используем с выгодой для грузинской экономики, а сейчас приведу другой пример.

Турция в регионе Грузии Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы, восстанавливает Марнеульский военный аэродром. Восстанавливает на свои же 14 млн долларов, выделенные Грузии на военные расходы в октябре прошлого года. Выделенные для военных нужд средства, помимо модернизации Марнеульского аэропорта, будут потрачены на закупку товаров и обслуживания от турецких фирм и компаний.

То есть Турция, продав свои товары и обслуживание, практически вернет себе с лихвой выделенные деньги. Вот конкретный пример получения политических дивидендов вместе с политическими. И так будет всегда – Турция будет занимать любой "свободный" сегмент в Грузии, пока Грузия будет уклонятся от участия в проектах с участием России. В тоже время, как это не парадоксально, беспрепятственно функционирует открытый именно благодаря инициативе Бидзины Иванишвили и формату "Карасин-Абашидзе" экспорт внушительного перечня грузинской продукции в Россию, объем которого уступает разве что импорту товаров и услуг из Турции.

Такое положение иначе как аномальным назвать нельзя, но "поезд тронулся", господа, и времена "грузинской политэкономии", приносящей Грузии только убытки, неотвратимо уйдут в прошлое, хотят этого на Западе и не хотят. В политике постоянны только интересы, а не друзья и враги, не векторное мышление, а возможность создавать модули различных конфигураций. Это является новой политической технологией, отвечающей национальным интересам. Именно по модульному принципу созданы современные космические станции, который одновременно является гарантом их безопасности.