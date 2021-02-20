Последнее сражение престарелого рыцаря Луарсаба Первого

У Грузии было много достойных царей, среди которых непременно нужно упомянуть картлийского царя Луарсаба I – сына Давида X

Могущественный повелитель Ирана, шах Тамаз не раз совершал походы на Грузию, но так и не сумел ни подчинить Картли, ни захватить царя Луарсаба I. В четырех из пяти походов шах Тамаз участвовал лично, а пятым приказал командовать гянджинскому султану Бегларбегу Шахверди.

В 1556 году, к концу правления Луарсаба, султан Шахверди с большой ратью пошел на Тбилиси. Картлийский царь, чтобы встретить врага, тоже двинул из Гори войско, командовать которым поручил своему сыну Свимону, отличавшемуся редкостной отвагой (впоследствии – царю Свимону I).

Сражение произошло в ущелье реки Храми. Свимон прибег к хитрым маневрам и при первом же столкновении заставил свое войско отступить, чтобы заманить врага на удобную территорию. Беглар "попался на удочку", погнался за "отступившими" грузинами и… Внезапно главные силы под командованием царевича нанесли неприятелю сокрушительный удар.

Кызылбаши повернули обратно, Беглар также обратился в бегство. Престарелый царь Луарсаб в сражении не участвовал. С несколькими немолодыми соратниками и духовными лицами он наблюдал за происходящим с холма.

На этом холме вдруг появился небольшой отряд кызылбашей, командир которого, султан Махмад решил оттуда прорвать окружение. Увидев царя и его малочисленную свиту, Махмад решил, что без труда сумеет справиться с "этими стариками" и перешел в атаку.

А царь, старый царь, выхватил у оруженосца копье и стремительно вскочил в седло. Остальные последовали его примеру – Католикос, епископы, монахи… Атака получилась молниеносной – "беспомощный, старый" Луарсаб проявил на поле боя такую скорость и сноровку, что удивил не только противника, но и своих соратников. Он действовал точно в соответствии с тем, как всегда наставлял свое войско: "Мужественный воин должен уподобиться волку, а с вражеской ратью вести себя, будто это стадо овец".

И все же многочисленность врага дала о себе знать. В ожесточенном бою и без того небольшая свита царя еще больше поредела. Однако и кызылбаши несли значительные потери – один за другим падали они, пораженные копьем Луарсаба.

Под конец, выбросив сломавшееся копье, царь вооружился мечом и рубил врага без остановки. Однако сломался и меч… Султан Махмад будто этого и ждал – он стремительно приблизился к оставшемуся безоружным царю и уже замахнулся на него мечом, как Луарсаб поставил своего коня на дыбы. Султан вместе со своим конем рухнул на землю. Затем Луарсаб направил своего гнедого и на других вражеских воинов.

Нет худа без добра, или Как жестокость врага пробудила в грузинах боевой дух >>>

Таким образом боевой конь царя растоптал десятки кызылбашей и продолжал бы топтать, если бы не стал жертвой невезения – он неожиданно передними ногами угодил в расщелину и упал, подмяв под себя Луарсаба.

Конь быстро поднялся, но царю встать не удалось – оказавшийся поблизости кызылбаш со всей силы ударил его мечом по голове, потом вскочил на его коня и подался в бегство. Подоспевшие грузины настигли и расправились с ним. Затем черед дошел до султана Махмада и его свиты – они также были уничтожены на поле битвы.

Тем временем царевич Свимон расправился с остальным войском султана Шахверди и тем самым завершил сражение, на поле которого пали 1 000 грузин и 8 000 кызылбашей.

Радости победы Свимон не смог сполна ощутить из-за смертельного ранения отца, который вскоре же скончался. Перед смертью Луарсаб завещал не предаваться унынию и позаботиться о стране. Его похоронили в храме Светицховели, в царской усыпальнице.