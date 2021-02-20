Оппозиция и власти Грузии сядут за стол переговоров

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. После почти двухмесячного перерыва правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и грузинская оппозиция сядут за стол переговоров для решения политического кризиса в стране - договоренность достигнута при участии латвийского посредника, который специально для этого прибыл в Грузию.

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"Поздно будет тогда, когда вы снова увидите напряженность на улицах, в этом проблема", - сказал глава комитета по внешним связям сейма Латвии Жигимантас Павиленис, который провел отдельные переговоры с "Грузинской мечтой" и представителями оппозиции.

Политический кризис в Грузии набрал обороты на фоне предстоящего ареста лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движения" Ники Мелия. Это спровоцировало отставку премьер-министра Георгия Гахария, который открыто заявил о своих разногласиях с политсоветом правящей партии.

"Если от оппозиции идет посыл о диалоге, это хорошо. Если они готовы к диалогу, то это значит, что пятый раунд переговоров будет вскоре назначен", - сказал глава комитета по внешним связям парламента Грузии и один из лидеров правящей партии Николоз Самхарадзе.

На уступки пошла и оппозиция

Сам "герой" последних событий Ника Мелия заявил, что оппозиция сделает все, чтобы способствовать деэскалации.

"Мы готовы к диалогу с участием Литвы, и не только ее. Мы надеемся, что хотя бы в этом случае власти адекватно оценят ситуацию", - сказал Мелия.

При этом, ради диалога оппозиционные партии даже готовы отложить акции протеста.

"Если начнутся переговоры, безусловно, акции протеста будут отложены. В противном случае мы увидим процесс, который будет невозможно контролировать, и наша страна и ее граждане понесут большой ущерб. Поэтому наша задача достичь соглашения", - сказал лидер партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.

Открытый вопрос

Несмотря на договоренность по переговорам, в воздухе остался вопрос ареста Мелия. Суд вынес решение о помещении Мелия под арест до приговора по делу о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года из-за того, что тот отказался выплачивать залог, установленный ему в качестве альтернативной аресту меры пресечения. Согласно законодательству Грузии решение суда должно быть исполнено.

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На данный момент исполнение суда было отложено из-за отставки премьер-министра Грузии, но уже в понедельник у Грузии будет новый глава правительства Ираклий Гарибашвили, известный своими резкими решениями по поводу представителей "Единого национального движения", как и его основателя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Сам же Мелия продолжает находиться в офисе ЕНД, где его защищают, по словам представителей партии, до ста сторонников, и чтобы его арестовать полиции придется фактически силой брать штурмом офис главной оппозиционной страны.

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