"Одну тебя все раздражает" - как накалялись ремонтные страсти в Тбилиси

Философия жизни, терпимость, медлительность, понимание - чему только не научишься, живя в современной Грузии

В распахнутые настежь окна, выходившие в глухой закуток общего двора, доносились чьи-то надсадные выкрики: "Аба, давай!", "Вах, справа бери!", "Майна! Я кому сказал?!!" А дальше и вовсе не для дамских нежных ушей витиевато-неприличное. Что-то с шумом обвалилось, и раздался треск доски.

Ольга поморщилась и закрыла окно, постаралась сосредоточиться на набираемом письме в мейл.ру. Писала она своей подруге на родину, у которой по причине нелюбви к технике не было ни WhatsApp, ни Viber, а только одна электронная почта. Ольга иногда любила потешить себя эпистолярным жанром, чтоб разобраться в собственных мироощущениях и сформулировать, что именно ей еще хочется в жизни.

За закрытым окном кто-то прошел и шмякнул что есть силы мешок с мусором у доисторического забора, который, без сомнения, помнил еще рождение XIX века.

Ольга приоткрыла створку и сказала вполне культурно, но строго.

- Пожалуйста, не кладите эти мешки около меня. Сразу вызовите машину и вывозите.

Перепачканный в известке незнакомый мужик ощерился щербатым ртом и отбрил, не задумываясь:

- Ва, витом что случится? Пусть тут полежит. Через месяц один или два ремонт кончим, тогда и машину хозяин пригонит.

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Ольга поджала тонкие губы и захлопнула створку в знак протеста. Иди говори с этим неандертальцем о элементарной культуре ведения ремонта.

Вернулась к прерванному письму.

"… Эх, милая Танечка, ты помнишь мои восторги в первые месяцы переезда в Тбилиси. Климат мягкий, теплый, обилие фруктов, настоящих, запах такой, который ни с чем не сравнишь. А вино! Таня, это сказка. Пьешь и непередаваемые ощущения. У меня капризная поджелудочная, но и с ней не было проблем. Здесь можно вообще не готовить, настолько развита сфера мелких закусочных со всевозможными лобиани, выпечкой, десятью сортами хачапури и еще каких-то экзотических названий, которые я до сих пор не удосужилась запомнить по причине трудного произношения, что никак не умоляет их вкусовые качества.

И люди меня приятно удивляли своим дружелюбием. Представляешь, мне даже несколько раз уступили место в транспорте, хотя я и не просила и никак не намекала. Сперва я перепугалась, подумав, что постарела, хотя тщательно слежу за собой, но потом, немного понаблюдав, поняла, что это такая манера у местной молодежи. И была несколько удивлена своим открытием.

Потом, помню, меня удивила соседка сверху, которая просто так постучалась и принесла на тарелке еще дымящееся гоми с плавающим в масле кусочком сулугуни. Представилась Ией. Гоми было восхитительным, а сулугуни вне всяких похвал. Но странная вещь, Ия даже не попыталась снять обувь, входя ко мне. Это здешний огромный минус – входить в дом в городской обуви. Впоследствии я не раз с этим сталкивалась, пыталась объяснить неприемлимость такого поведения, но объяснить ничего не могла. Непробиваемый менталитет.

За стенкой включили перфоратор, и зубовная мерзкая долбежка нарушила стройный порядок размышлений Ольги. Она опять прервалась от своего занятия, подошла и постучала в стену довольно ощутимо. Реакции не последовало. Пришлось выйти во двор и зайти к соседям – источнику шума. Ей открыла дверь хозяйка с типичной внешностью для пятидесятилетней дамы - любительницы хорошо покушать.

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Ольга сухо поздоровалась и пояснила причину своего визита:

- Ваш шум мне мешает. Ваши рабочие засорили весь двор. Уже три дня лежит песок около моих дверей, и я не обязана его убирать.

- Вот нечего было приезжать, раз все так не нравится. Столько соседей во дворе, все входят в положение. Никто не воняет. Одну тебя все раздражает. Кончим ремонт и все уберем.

- А когда? У вас есть примерный график работ?

Соседка уставилась на нее совиными непонимающими глазами:

- Чего? Какой график? Здесь у меня что, вокзал или аэропорт? Как деньги достанем, так и закончим. Не вписались мы в харджи (груз. траты, расходы). Большое дело. Ну месяц, два, а может три. Вон у Тенго десять лет ремонт делали кусками, и никто не умер.

- И я три месяца обязана жить в этом ужасе?

Соседка пожала плечами.

- Вай, не делай мне проблему из ничего. Не хочешь, не живи.

- Я буду жаловаться!

Соседка закатила глаза к потолку.

- Жалуйся! - и захлопнула дверь.

Ольге пришлось вернуться домой несолоно хлебавши. Вот что с этим делать?! Еле успокоилась и вернулась к письму.

"… Танечка, я думала, что проведу здесь свои последние годы. После нашего холода действительно райское место, но при этом тут столько минусов, связанных с общением с местным населением. Это какая-то удивительная смесь общительности и беспардонности. Иногда я просто попадаю в тупик. И не знаю, как реагировать.

Например, сейчас на меня свалилось испытание. В нашем дворе одна семья делает ремонт. Это какой-то кошмар. Целый день шум, стуки, грязь, какие-то незнакомые наглые рабочие перед глазами. Представляешь, они даже не имеют представления о том, когда закончат свое стихийное бедствие. Полная анархия с совершенной юридической безграмотностью. А я специально выбирала для жилья тихое обиталище с минимумом соседей, чтобы насытиться колоритом тбилисского двора, который так воспевал Думбадзе.

Представляешь, в углу настоящее инжировое дерево, а рядом куст сирени. Во время цветения особая прелесть. Если закрыть глаза, можно представить, что вот-вот сюда войдет кинто с шарманкой. Но я даже не представляла, что это в реальности. Сейчас размышляю о смене жилья на обычный, как тут говорят, жилой корпус. Хотя не уверена, что там меня не достанет этот пресловутый местный менталитет. Еще один шокирующий момент, тут многие к совершенно незнакомым людям говорят "ты". Я сперва пыталась вносить свои коррективы, но потом поняла, что это не лечится".

В этот момент в дверь кто-то постучал кулаком. Ольга пошла открывать.

На пороге стоял тот самый рабочий.

- Зачем вы ломаете дверь? У меня работает звонок! - сухо встретила его Ольга.

- Вах, что ты мне сказала?! Я думал у тебя тоже он не работает, как у Тасико. По привычке вышло. Я извиняюсь.

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- Что вы хотели?

- У тебя воды запаса нету? Я тут слегка болгаркой трубу задел. Пришлось перекрыть во всем дворе. А руки вымыть нечем. Воду Тасико, что в бутылках была, Бадри уже использовал. Вот я к тебе постучал.

И ткнул Ольге под нос свои жуткие лапищи с въевшейся в поры несмываемой грязью.

- И что вы хотите сказать? Что у нас теперь по вашей милости нет воды??? - изумилась Ольга, с ужасом осознавая масштабы грядущей катастрофы.

- Вай, какая ты непонятливая. Я ж говорю, слегка трубу зацепил, вода хлынула. Пришлось закрыть. Здесь Базалетское озеро никому не надо.

- И когда почините?

- А кто знает? День, два. Как Тасико сантехника найдет. Сейчас транспорта нет, трудно с сантехниками. На улице не валяются! - еще и осклабился, юмор показал.

Ольга захлопнула дверь и пошла капать себе валерьянку. Потом снова вернулась к прерванному письму. И набрала чуть дрожащими пальцами заключительную фразу:

"Теперь, Танечка, я вполне осознала мудрость фразы: "Не надо путать туризм с эмиграцией".