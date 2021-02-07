Выйти замуж за грузина: Таня, Лали и самые странные женские приключения

Иногда новое в личной жизни - это нехорошо рассмотренное прошлое, которое отыщещь среди старых воспоминаний, смахнешь пыль десятилетий и, как родное и самое дорогое, обнимешь

-… Ты просто обязана со мной поехать! Никаких "потом". Ты мне подруга или нет?!

- Я подумаю.

- Нечего думать. Живем один раз. Надо проработать все плывущие навстречу варианты. Это у программистов как-то называется… Черт, от памяти уже надо таблетки пить... Замнем для ясности. Все, на эту субботу я заказываю тачку и мы едем на ту гору.

Таким вот немилосердным тараном Таня Г. добилась от своей подруги Лали поехать на фотосессию лифчиков в незнакомой обеим местности.

Таня приехала в Грузию из ближнего зарубежья с вполне конкретной целью – выйти замуж за грузина. А ведь жила себе тихо–спокойно в маленьком провинциальном городишке и трудилась в районной больнице медсестрой, не покладая умелых цепких рук. Пару раз сходила замуж, но все как-то неудачно. Жизнь ее ни шатко ни валко катилась к тридцатипятилетию, а тут надо ж было такому случиться.

На Фейсбуке ей лентой принесло стихотворение с фоткой красавца грузина в умопомрачительном одеянии, при кинжале и вполне себе харизматичной внешности. Мускулы, скулы и глаза. Божечки, что это был за взгляд! Просто умереть не встать и самой ползти на кладбище в нужном направлении. Стихи Таня себе перепостила, потому как они того стоили.

"ВАКЦИНА ОТ ГРУЗИНА"

Доктор, я люблю грузина!

Что мне делать? Как мне быть?

Пропадает ведь дивчина,

доктор, нужно подсобить!

Я не спала и не ела

целый месяц, даже два...

Как услышу "Сакартвело" –

так кружится голова,

пульс как бешеный стучится,

и огонь в груди горит...

"Что-то с девкою творится!" –

мама папе говорит...

Знаю, я ему не пара,

но обидно – как же так???

Пропишите мне отвары

и таблетки натощак...

Ведь всесильна медицина:

вон – клонируют овец...

Вы вколите мне вакцину,

помогите наконец!

Есть ли, доктор, панацея?

Мне забыть его пора!

...Отвечает вдруг краснея

молодая медсестра:

"Тут бессильна медицина,

нет вакцины от грузина!"

© ეშმაკუნა

И все, Таня поняла, что ей надо ехать в Грузию. Иначе просто перестанет себя уважать.

Цель все же великое дело. Дело сладилось не сразу и с должным количеством палок во все четыре колеса. Но факт - через пару-тройку лет Таня вышла из тбилисского аэропорта, катя за собой синий чемодан на колесиках.

За полгода до того она предусмотрительно подготовила себе рабочее место: писала сама про себя хвалебные посты в русскоязычных группах, какая, мол, у нее легкая рука на уколы и как она героически выхаживает лежачих больных. В итоге ее фамилия примелькалась и многие тбилиссцы запомнили, что она чудо–медсестра с богатым опытом, равным по меньшей мере трем докторам наук.

С жильем тоже было все улажено. А на новом месте ей подарочек от высших сил – хорошая соседка Лали. Божий человек с солнечным сердцем. Символ Грузии, как та статуя на горе, с вином для друзей и мечом для врагов. Только по жизни невезучая, красивая, но с личной жизнью глухо, как в подводной лодке на дне Марианской впадины.

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А так Лали совершенно неожиданно вошла в Танину жизнь. Стоило Тане заболеть какой-то подозрительной пакостью типа коронавируса, Лали тут как тут с арсеналом варений и проверенных рецептов против простуды от Маквалы–бебо. Сама смачивала носки в уксусе, потом заваривала чай с айвовыми косточками, чтоб добить душащий третьи сутки кашель.

Таня не ожидала такой прыти от какой-то соседки, которая по определению должна была в ее понимании визуально возникать пару раз в год, да и то в течение трех минут.

После выздоровления Таня устроила мини-вечеринку с шикарным салом в окружении трех салатов, и первый тост ее был за дружбу народов на всем постсоветском пространстве. Лали достала свою консервацию, и великовозрастные девочки душевно посидели до утра, изливая друг израненные жизнью души.

И вот Таню, которая слегка оклемалась от коронавирусной заразы, осенила гениальная идея. Раз пакостную хворь поборола, то надо заняться личной жизнью. Тем более, что в горячечном бреду она шерстила свой Фейсбук и наткнулась на крайне важную информацию.

Дескать, есть где-то около Хашури место, где вешают знойные дамы свои лифчики на проволоку, и место сие столь чудодейственно, что все эти дамы в скором времени сочетаются законным браком, и причем не абы как, а с гарантированно счастливым концом на энное количество лет.

У Тани на момент описываемых событий было немало знакомств и приключений на фронте борьбы за личное счастье, но они почему-то кончались позорнейшим пшиком и зря потраченными нервами. А тут всплыла откуда то из недр интернета инфа про Осиаури. Таня погуглила и выяснила, что их еще целых два: нижнее и верхнее. И где–то, возможно, посерединочке и есть то самое место силы исполнения желаний.

Лали помялась и в итоге все же уступила натиску подруги. Все-таки Таня приезжая, а значит, гипотетически, гость. А желание гостя - это святое.

В итоге в ближайшие выходные, подгадав с прекрасной солнечной погодой, соседки отправились в Хашурский муниципалитет. В сумке у каждой был приготовлен новенький лифчик. Таня предусмотрительно вложила номер мобильника в каждую из чашек, а чтоб именно ее лифчик резал глаз возможному и долгожданному жениху, прилепила на белый атлас этикетку с цветком кактуса. Читала где-то, что кактус - это очень эротично. Лали не стала ломать голову и заморачиваться с притягательными картинками. Вообще скептически отнеслась к самой идее и поехала лишь за компанию.

Шофер им попался на редкость бестолковый. Долго не мог взять в толк, где это место с висящими лифчиками. Потом на их счастье встретили пастуха с отарой овец и кое-как выяснили, куда именно ехать.

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Вышли они из машины в указанном месте. Таня осмотрела ряд вывешенных лифчиков и присвистнула.

- Ни фига себе коллекция. Да тут выбор больше, чем на этом вашем Лило. Смотри, какой оригинальный фасон у того розового. Надо будет поискать в интернете.

Лали молчала. Она смотрела куда-то в сторону и думала о чем-то своем. Таня, не теряя времени даром, быстренько пристроила свой эксклюзивный лифчик и даже на всякий случай сфоткала сей исторический момент. Мало ли для чего пригодится. Современный человек везде стремится зачекиниться: во время завтрака, в лифте, на море или просто на улице. А тут такая экзотика…

… Через месяц после их поездки Лали, смущаясь и отводя глаза в сторону, поделилась с Таней эпохальной новостью.

- Кажется, я замуж выхожу. За Амирана.

- Круто! Поздравляю! Вот видишь, не зря мы с этими лифчиками в Осиаури ездили! - обрадовалась Таня. И тут же пожаловалась. - А у меня что-то не клеится. Один мусор к моему берегу плывет. Ни в дугу, ни в Красную армию, как моя бабка говорила.

Лали только задумчиво пожала плечами.

- Думаю, тут дело не в лифчике. Я, когда увидела этот огромный ряд, про Амирана вспомнила. Он еще в школе за мной бегал. Но я не реагировала. И нос не нравился, и джинсы какие-то вечно мешком сидели. А после той поездки подумала, ведь Амиран, он очень даже ничего. Созвонилась с ним, поболтали, старое вспомнили… Дальше как-то само пошло. Вот посмотришь, иногда как-то по-другому...

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