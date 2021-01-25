Быть таким наивным – преступление, или Где знакомиться в Сети?

Знакомства знакомствами, а обаяние и нежность родных людей еще никто не отменял. Писательница и колумнист Sputnik Грузия Мариам Сараджишвили рассказывает непридуманную романтическую историю о любви в XXI веке

Утро новой жизни медленно вступало в свои права. Лали Ч-швили потянулась, отгоняя остатки сна, и еще раз согласилась с фактом, который вчера нарисовался во всей своей нетронутой красе. Да, жить одной после 25-летней каторги супружеской жизни очень даже неплохо.

И вообще, Нодара следовало послать в свободное плавание давным-давно. Заслужил, допек и достал своими фокусами по самое "не могу".

А у Лали все будет хорошо, лучше прежнего однозначно. Дети уже взрослые и более менее справятся без нее.

Ее зарплату продавщицы, достающуюся за счет последних нервных клеток, больше не придется вкладывать в вечно дырявый семейный бюджет, а Нодар пусть делает, что хочет. Пусть включит свои поросшие мхом мозги и научится мыть после себя посуду.

Сейчас Лали займется налаживанием личной жизни. 47 лет это не 87. И она найдет себе человека по душе несмотря ни на что.

Именно с таким внутренним настроем Лали вылезла из кровати, пошла себе делать кофе и легкий овощной завтрак. К своему пятидесятилетию надо подойти в прекрасной форме, с позитивным настроем и устроенной личной жизнью.

Попивая кофе и доедая морковный салат, Лали бодро раскрыла сайт знакомств и стала заполнять пункты анкеты. С фотографией решила пока не ломать мозг. Внешний вид явно нуждается в фотошопе. 47 это вам не 17, время успело-таки наложить свои не красящие ее коррективы.

Первые пункты о нике, возрасте и цвете глаз Лали прошла относительно быстро. А вот на разделе сексуальные предпочтения пришлось остановиться.

Во-первых, что за штука "гетеросексуал" и "гомосексуал"? Вот напридумывали новых слов, следом еще хуже - "бисексуал". И что надо выбрать? Джандаба на ваши головы, кто выдумывает эти пакости?!

Лали пришлось погуглить каждое понятие и вникать в разницу в определениях. С трудом разобралась, к какой группе человечества она относится.

Курсор скользнул дальше. А это еще что за черт: "Вуайеризм". Пришлось и это гуглить, вникать, представлять, как это выглядит на практике.

Следующим пунктом шло еще хлеще: "фетишистский трансвестизм". И не выговоришь. Язык сломается на полдороги. Еле-еле добралась до конца анкеты и решила сделать передых. Столько новых слов надо переварить и осознать.

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Лали посмотрела имеющиеся в наличии анкеты претендентов. Прочла, кто что умеет и предлагает. Задумалась, что столько за один день для ее рассудка просто не вместить. Кто-то всесильный этот паноптикум явно по одной штуке долго и нудно собирал. До чего ж все прибабахнутые. Вот то ли дело мужья ее подруг. Это только ее угораздило потратить на этого дешевого негодяя Нодара лучшие годы.

Закрыла Фейсбук и занялась уборкой. Руки привычно вытирали пыль, мыли посуду, отжимали тряпку, а мысли были далеко. Мозг сканировал базу данных подруг мужей, проводил аналогии и сам раскладывал по полочкам всю выуженную из разных закоулков памяти крошечную информацию.

Вот, например, Тедо, муж ее подруги Эки. По определению у него столько плюсов, что перечислять устанешь. Красивый, умный, образованный, но слишком зациклен на чистоте и значимости своей персоны для мироздания. У него шесть разных чашек, и не дай Бог перепутать, которая для чая, какая именно для сока, а какая для кофе - в зависимости от структуры продукта. Ему нужны постоянные комплименты. И бедная Эка изощряется и прыгает перед ним на одной ножке, лишь бы сохранить семью. Нет, Лали бы столько не потянула.

Или взять к примеру Гио, мужа Теи. Так не плохой, но это ужас какой-то - сколько он ест. День без мяса прожить не может, и если его водкой не запьет, он, видите ли, голодный и сразу злой становится. Тея постоянно у плиты стоит и изощряется в готовке. И еще он слишком агрессивный от выпивки. Вечно влипает в какие-то приключения. И где только Тея столько нервов берет, не ясно.

Мозг сканировал другие пары из общего круга.

У Нодара есть друг Лаша. Недавно женился после бурной молодости. Так он хороший, с чувством юмора, есть полный джентльменский набор - квартира, машина, дача. Но слишком активный, ни одной юбки не может пропустить, глаза стекленеют и действует на эмоциях. Нет, трудно с таким жить. Неизвестно, насколько хватит его молодую жену.

Или другой его друг Тамаз. Вроде и жену любит, и детей обожает, а зарабатывать не может. Вообще. В лучшем случае себе на носки и сигареты. И кому его верность нужна? Жена на стенку лезет, но не разводится.

Нет, все эти варианты точно не для Лали. Ни с одним бы не ужилась. У каждого из них свой КРД - коэффициент разрушительного действия.

В голове сам собой возник Нодари. Да, он с излишним весом и весь двор зовет его Балу, и этот факт всегда ужасно бесил Лали, но изменить ничего было нельзя. Кличка прилипла к взрослому мужику, как намагниченный фантик к опилкам. А еще он безотказный, и этим вечно пользуются все его дружки и дружки дружков в геометрической прогрессии.

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Нодар работает, как медведь на пахоте, потому что любит и детей, и ее, Лали, как умеет, от души. Но при этом делает глупости. Вот три месяца назад подбили его друзья вынести аж 5 000 лари из банка на проценты под их квартиру, потому что их общему приятелю Тенго для матери деньги понадобились. Этот лопух, ее Нодари, и вынес, а сказать о своем подвиге Лали побоялся.

Лали случайно на смску из банка наскочила. Усадила этого неуклюжего на кухне вечерком и глаза в глаза – устроила перекрестный допрос. Муж пытался защищаться и изворачиваться, но быстро раскололся.

Лали пришла в ужас от перспективы потерять жилье и срочно подала на развод.

- Когда тебе почти полвека, быть таким наивным – преступление!

И Нодар ушел в ночь с высоко поднятыми руками, гордо отказавшись от причитающейся ему половины имущества за без малого четверть века.

- Не буду же я отбирать что-то у своих детей.

И сейчас, по слухам, кочевал по друзьям, ночуя у них всех по очереди по какому-то одному ему известному графику.

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Лали задумчиво гладила накопившееся белье, на автопилоте достала случайно завалявшиеся рубашки Нодара. Потом, спохватившись, отложила в сторону. Еще чего не хватало, карманчики нагрудные ему утюжить. Сам пусть теперь об этом заботится, о такой прозе жизни.

Мысли Лали бежали дальше и дальше, рисуя грустные возможные картины логически прогнозируемого бытия бывшего мужа.

И что он, интересно, сейчас кушает. Жены друзей все нормально готовят, но кто будет учитывать, что у него язва может обостриться. Нодар сейчас начнет спиваться, превратится в типичного опустившегося бомжа. Похудеет, наверное, без ее тщательно продуманного ухода. А ведь он такой добрый и беззащитный, просто кролик, выросший до метр восемьдесят. И ласковый, как котенок.

По детям их с ума сходит. Не то что этот пижон Тедо, с его чашками узко профильного применения. Или этот обжора Гио. Или еще чего хуже - маниакальный бегун за проходящими юбками Лаша. И предпочтения у Нодара самые обыкновенные, не надо ломать мозги над всякими сексуальными отклонениями с непроизносимыми названиями.

Одним словом, такая корова нужна самому. И Лали отыскала на мобильнике знакомый номер бывшего мужа – мириться.