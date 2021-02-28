Синдром Плюшкина по-грузински, или Когда твои странности - Армагеддон

Странности бывают чудными и невыносимыми, но если они становятся катастрофой не только для их обладателя, но и окружающих, то пора звать на помощь

- Ауф, что за вонь?! Окно лишний раз не могу открыть!

- Патруль прошлый раз вызвала, покрутились туда–сюда, все проверили и уехали. А запах, вот он, хоть тонну дезодорантов вылей – не испарится.

Говорили об общей проблеме две соседки, столкнувшись в подъезде корпуса N, нисколько не стесняясь, что могут быть услышанными источником проблемы - старушкой Ламарой.

Крохотная сгорбленная Ламара была сущим кошмаром для вышеуказанного корпуса последние года три с хвостиком. Раньше была ничем особо не примечательна, тихо работала себе бухгалтером и отличалась особой вежливостью и отзывчивостью ко всем соседским нуждам. У кого ребенка не с кем оставить – бегом к Ламаре-бебо.

- Посидите, пожалуйста, пока на базар сбегаю.

К кому-то гости неожиданно из деревни нагрянули, численностью артиллерийской бригады быстрого развертывания, опять стук-стук к Ламаре: "Ламара-бебо, у вас где-то две раскладушки были лишние. Можно взять? И еще пару стульев, если можно". Естественно, и более мелкие дела в жилом доме не решались в обход безотказной пенсионерки.

Но стали замечать за Ламарой-бебо странности. Пойдет–придет погулять по району, домой обязательно тяжеленную сумку тащит. И хорошо бы с продуктами, так нет, какое-то барахло непонятного назначения.

Мало ли для чего барахло нужно. Дело стариковское, у нее и своего хлама дома – вагон с прицепом и еще три самосвала наберется. Ничего не выбрасывает, все складирует и складирует. Мешки, целофаны, бутылки пластмассовые и еще непонятно что и сверху веревочками завязано.

От родителей досталась Ламаре трехкомнатная квартира. Метраж ей такой был абсолютно не нужен, и потому она сосредоточилась сперва в двух комнатах, потом в одной, а дальше и просто кухни ей хватало на все нехитрые потребности. Оставшееся пространство она забила до предела всевозможными кульками, узлами и коробками, которые притаскивала с улицы. Генеральные уборки как понятие не рассматривали

сь в принципе. Ибо все принесенное было нужно для чего-то важного.

Вначале соседи просто пожимали плечами, но потом специфическое амбре стало их беспокоить. Пытались поговорить с запасливой старушкой культурно и вежливо, прилично преклонному возрасту.

- Ламара–бебо, зачем вам столько хлама? Давайте, поможем вынести.

- Что ты, детка? Еле нашла, еле принесла. Все нужное, хорошее, а люди выбросили. Вчера туфли мужские нашла, 42 размер, почти новые. Вдруг кому-то понадобится.

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- Да зачем они вам???

- Э, не скажи, а вдруг. Случай бывает разный.

И так далее и тому подобное.

Факт пришлось осознать всем: миллион триста кульков с помойки и Ламара-бебо отныне образуют вполне слаженный симбиоз.

Пытались воздействовать и юридическими рычагами. Вызвали патруль, но и тут потерпели фиаско.

Перед законом пенсионерка была чиста, как бутылочное стеклышко, омытое июньским дождиком. За коммуналку платила исправно, шумовых сигналов после 11 часов ночи не производила, а в законах разбиралась не хуже того самого вызванного патруля.

- Вы в мою квартиру не имеете права проникать! - отвечала Ламара-бебо, разглядывая форменные фуражки через старинную цепочку в чуть приоткрытую дверь. - Постановления об обыске от прокурора имеется?

- Нет... - убито отвечал молодой патрульный, переминаясь с ноги на ногу перед подкованной старушкой.

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- Тогда идите от меня, не отвлекайте. Лучше займитесь полезным делом. Расследуйте убийство этого бедного мальчика. Вот фамилию жаль, забыла. Знаете, старость – не радость. По телевизору показывали. Но вам ваше начальство скажет точно.

И захлопывала дверь, не прощаясь.

Параллельно количество кульков на ее площади прибывало и прибывало. Уже даже достигло окон. По крайней мере с противоположной улицы можно было видеть нарастающие залежи в комнатах. Запах в подъезде становился густой и впечатляющий, особенно для непривычных посетителей. Относительно недавно зашла сюда врач из детской поликлиники и, вникнув в ситуацию, объяснила по-научному, как называется такая неприятность.

- Это синдром Плюшкина. Человеком овладевает непреодолимое желание тащить все в дом и хранить неизвестно для чего. Увы, плохо поддается лечению.

Жильцы ломали голову над решением этого ребуса, но тут им Господь послал кусочек света в конце тоннеля безысходности. Вернулся из тюрьмы Лаша, сосед с пятого этажа, присевший на несколько лет за какую-то хитросплетенную аферу. Причем был известен как человек отзывчивый к нуждам трудящихся и всегда способный найти выход из сложного положения.

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Не успел он зайти в родной подъезд, как втянул носом воздух и присвистнул.

- Что это у вас тут творится? А? Вах, как все запущено пока меня не было дома.

Ему быстро и доходчиво объяснили местный расклад, завязанный гордиевым узлом.

Лаша обещал завтра же найти выход из патовой ситуации, а пока решил отоспаться после отсидки.

На другой день Лаша наскоро объявил общий сбор жильцов дома для выработки стратегии. Заручился единодушным согласием и обещал к вечеру расчистить авгиевы конюшни.

Через час после общежилищного собрания над квартирой Ламары-бебо прорвало трубу. Лаша первый стучался в дверь неугомонной старушки и кричал.

- Ламара–бебо! Срочно выносите все вещи! Потоп!!! Титаник тонет!

С потолка летела штукатурка кусками размером с кулаки местного стоянщика Тедо.

Ламара–бебо запаниковала и бросилась спасать нажитое непосильным трудом. Лаша свистнул и местные мальчишки организовали конвейер по выносу кульков, узлов и баулов неизвестно–заплесневелого содержания. Вода все лилась и лилась.

- Кто-нибудь вызовите сантехника! - кричала Ламара-бебо, заботливо усаженная на стул этажом ниже своей квартиры.

- Он в деревне. Мы уж как-нибудь сами.

Мальчишки вытаскивали кульки и тащили все в случайно оказавшийся за углом пустой грузовик, который уже наполнился по третьему кругу и уезжал и возвращался пустым. Целый день прошел в суете и беготне. К вечеру все было кончено.

Источник воды иссяк подозрительным образом. Квартира Ламары-бебо сияла первозданной чистотой и медленно сохла.

- Я в суд подам за этот потоп! - возмущалась старушка, испуганно оглядывая непривычную пустоту в квартире.

Лаша вился возле нее, как назойливый шмель.

- Зачем суд, Ламара–бебо? Стучать на своих - последнее дело. Мы сами вам все тут зашпаклюем и побелим, можно будет квартирантов пускать. Посмотрите, сколько места. Просто персик, а не квартира получилась.

Кое-как уговорил старушку принять посильную помощь от жилтоварищества в качестве компенсации за перенесенные страдания.

И в корпусе N наступил долгожданный мир, покой и вполне приятные запахи для обитания, хоть туристов приводи вдыхать ароматы готовки Маро с первого этажа. Честное слово, не стыдно.

И, самое главное, благодаря вовремя откинувшемуся Лаше общество выработало рецепт - как бороться с приступами синдрома Плюшкина. Кто сталкивался с масштабами проблемы, тот оценит по достоинству.