Аферисты в Тбилиси: как Ламара нашла мегадешевую квартиру в столице Грузии

Мечта жить в столице, почти круглосуточная работа и желание пожить "по-человечески" - на что только не пойдешь ради лучшего будущего для себя и своих детей

Свежий номер газеты "Ситква да сакме" (груз. "Слово и дело" - здесь и далее примеч. ред.) приятно пах типографской краской. Ламара вооружилась ручкой и стала просматривать объявления о сдаче квартир. Ее подопечный Гио сидел относительно спокойно и смотрел мультфильм по огромному плазменному телевизору. Родителей его не было дома, и можно было насладиться временной свободой.

Что ни говори, повезло Ламаре с работой. Из своей деревни под Гори уехала два года назад и сразу же устроилась в няни к Гио. Спасибо дочке, крестной, за рекомендации. Матери Гио и его бабушке так расхваливала Ламару, что те себе намертво уяснили, никто в Грузии лучше Ламары не готовит, не поет и не читает ребенку книжки перед сном. И ее взяли.

Тем более, что Гио немного проблемный малыш, нужен постоянный присмотр. Вот и предложили Ламаре ночевать в его комнате за дополнительную плату. А ей только это и надо, поиск съемной квартиры отпадает сам собой.

Прожили они так с Гио тихо-благородно год. Родители довольны, зарплата капает. На еду тратиться не надо. Все деньги целиком можно детям в деревню отправлять.

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А тут Ламаре еще выстраданная потом и кровью радость подвалила – дочка ее Натела в институт поступила. Из Гори каждый день на лекции мотаться несподручно, вот и встал вопрос о жилплощади.

Ламара искала по-разному: и через знакомых, и по интернету, но все не то. Сегодня купила газету с объявлениями, и вдруг само собой в глаза бросилось: "Сдается двухкомнатная у метро Церетели. Цена договорная". Позвонила по номеру, уточнила детали и договорилась, когда можно прийти посмотреть.

Через день удалось вырваться с работы и посмотреть облюбованную квартиру.

Чисто, уютно, интернет работает. Хозяин – молодой парень, почему-то очень торопился.

- Как видите, все в порядке. Цена 200 лари.

Ламара решила, что ослышалась.

- 200 лари? Я вас правильно поняла?

- Единственное условие: деньги вперед за три месяца.

Ламара задумалась, прикинула цены в этом районе за те же условия и тряхнула челкой.

- Когда можно въезжать?

- Да хоть завтра. Свет, газ и вода, естественно, платите вы.

- О чем разговор.

Переехать удалось только через неделю.

Натела освоилась быстро. Уже сообщила однокурсницам, что есть хорошее место для "парти" (англ. вечеринка). Ламара тоже решилась взять на работе пару-тройку выходных за целый год бессменной вахты и позвать родственников и подруг, которыми успела обзавестись в Тбилиси, посидеть по-человечески.

Целый день Ламара в предвкушении праздника души и тела обзванивала предполагаемый список приглашенных. Щебетала в трубку, делясь радостью.

- Алло, это Цицо? … Я тоже так рада тебя слышать… Вот, представляешь, недаром я Луне на Новый год мелочь показывала. Достала квартиру у метро очень дешево... Даже сама не верю. Просто подарок, а не квартира. И ремонт совсем свежий, и мебель, и от метро недалеко. Натела уже подружек пригласила. Ждем тебя завтра. Обидишь, если не придешь…

- Алло, Нугзар! Да, можешь поздравить. Натела теперь студентка. Вот отмечаем дома, ждем тебя с Иямзе. Как раз увидишь, где Натела будет жить. Прелесть, а не квартира. Да, да, Бог посмотрел в нашу сторону. Я тебе одну тайну открою! - Ламара, что правда, то правда, была открытым и добрым человеком, щедро делилась всевозможными узнанными ноу-хау. - За день до Нового года уборку сделала, а ровно в 12 свечку зажгла и обошла по часовой стрелке все комнаты. Умные люди говорят, что на этой свечке все несчастья того года сгорают и положительная денежная энергия в киловаттах вырабатывается. Вот мне и повезло с квартирой. Двести лари это считай даром.

И примерно тот же текст повторился в десяти разных видах в последующие полтора часа.

Затем мать с дочкой приступили к готовке. В четыре руки наготовили видимо–невидимо. Чакапули, оливье, винегрет с селедкой под шубой, мчади, сациви и еще всякое тому подобное.

Все приготовления уже близились к своему логичному завершению, когда в прихожей раздался поворот ключа в замке.

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- Вай ме! - подскочила чуткая Ламара. - Воры!!!

Дверь открылась, и на пороге возник седоватый мужчина в дутой куртке. Оглядев испуганные лица матери и дочери, спокойно сказал:

- Добрый вечер! Я за деньгами. А где Рамаз?

- Какой Рамаз? - не поняла Ламара.

- Кому я квартиру за 600 лари сдал. Он мне неделю назад должен был деньги принести. Звонил ему на мобильный, не берет. Вот решил сам зайти. А вы кто такие?

- Мы… Мы тут живем. То есть сняли квартиру за 200 лари у Лексо.

- Не знаю никакого Лексо. Где мои деньги?!! Я сейчас полицию вызову.

…Разрулить этот казус оказалось непросто. Ламаре пришлось занимать деньги по пришедшим к ней гостям и спешно искать другую площадь для дочки. Еще хорошо, что семья ее работодателей разрешили пожить Нателе у себя. Откуда Ламаре было знать, что она попалась на удочку афериста, который набил руку на пересдаче квартир.

При знакомстве с очередной жертвой он предъявлял самодельное удостоверение личности, которое обычно наивные жертвы не читают внимательно. Проверять по реестру право на собственность обычно не приходит в голову. Хотя мизерная цена за квартиру должна быть первым сигналом: бесплатный сыр только в мышеловке.