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Собака породы сиба-ину

Гостиница для собак, или Какие особенности имеет в Грузии бизнес

photo : Pixabay / ayachiyo
Колумнисты
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/columnists/20210516/251652552/Gostinitsa-dlya-sobak-ili-Kakie-osobennosti-imeet-v-Gruzii-biznes-.html

Грузия - самобытная страна, и даже ведение здесь бизнеса - дело весьма уникальное и ни на что не похожее

- … Катя, тут непаханное поле! - захлебывалась Оксана по WhatsApp. - Грузия – это фантастические возможности. Столько неразработанных ниш для раскрутки бизнеса. А местные, я тебе скажу, реально не догоняют эти варианты. Только на туризме можно сделать тройные навороты.

Катя слушала, не перебивая, и складывала всю информацию в свою внутреннюю копилку планов на будущее. Оксана и раньше ее бомбардировала кучей своих заманчивых фоток, вполне годных для журнала "7 дней" или "National Geographic", а теперь и вообще потеряла берега от зашквара эмоций.

Вид на Алазанскую долину в городе Сигнахи
photo: courtesy of Miho Neiman
Вид на Алазанскую долину в городе Сигнахи

Катя еще раз просмотрела недавно полученные от подруги снимки: бокал вина на фоне какой-то крепости, залитая солнцем Алазанская долина, и решила для себя окончательно: еду и точка. Прочь сомнения.

Тбилиси оказался на самом деле намного прозаичнее, чем расписывала его Оксана, но Катя не привыкла отступать. Недельку осмотрелась в своем новом социуме и приняла для себя неожиданный бизнес–план. В туризме и так слишком много приезжих занято, а вот гостиница для собак это то самое непаханное поле, которое ждет именно ее, Катиной, твердой руки.

Катя быстренько прошерстила сайты о сдаче квартир и сняла себе на краю города развалюшку с двором. Закупила железные клетки для ожидаемых четвероногих постояльцев, фирменные миски для еды, подушечки с рюшечками и прочий необходимый ассортимент для гостиницы. За один день соорудила себе рекламную страницу "Ваша собака в надежных руках". Запостила туда десяток видео из интернета с играющими щенками разных пород вперемешку с фотками своего нового двора и стала ждать клиентов.

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© Sputnik / Goga Vardzieli
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Еще сделала капиталовложение – удачно приобрела пару разнополых щенков веймаранера. Для затравки клиентов написала пространный пост о прелестях этой породы и прорекламировала будущее поколение их детенышей, обещав приличную скидку первому покупателю. Пост быстро набирал лайки и комментарии.

- Можно, я приду посмотреть на собачек? - написал один из самых резвых клиентов. На аватарке был Шота Руставели, а посты на стене – сплошь видео с какими-то губастыми афро-американцами.

- Пожалуйста, приходите, - согласилась Катя и написала контакты ему в личку.

- Буду через час, - пообещал "Шота".

Катя прождала его часа три, никуда не выходила. Потом вспомнила что-то из сказанного вскользь из Оксаниных первых впечатлений.

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- Здесь жутко все не пунктуальные. Опоздать на час – в порядке вещей.

"Шота" заявился к вечеру. Перешел прямо к делу без извинений.

- Как, говорите, порода называется?

- Веймаранер.

- Как? Ваймеранер?

- Веймаранер.

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- Надо записать. Трудное слово. Легче "вай ме" сказать.

Катя решила не углубляться в тонкости орфографии трудного слова. "Шота" явно не мог его осилить. Зато спросил о главном.

- Вы скидку обещали 15 процентов.

- Да, первому клиенту.

- А нельзя ли еще половину сбросить? По-братски. Мы ж свои люди.

- Нет, только 15 процентов.

- Ну что вы, как неродная. Половину. Девочку беру. Для развода. Так мы ж договорились? - не отставал "Шота".

Катя попыталась выпроводить позднего гостя. Но он от собак перешел к другому предложению, плавно сползая на "ты":

- Давай, поедем куда-нибудь. Надо отметить наше знакомство.

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Короче, еле отбилась от навязчивого клиента. "Шота" не вызывал доверия своей настырностью. И она невольно задумалась: да-а, бизнес в Грузии имеет свои особенности.

Тем не менее, потихоньку у нее появились первые реальные клиенты, начали оставлять собак на передержку. Но все как сговорились.

- Вы покормите, а я потом деньги перечислю. Пока кризис у нас в фирме.

Катя и кормила. Попробуйте держать голодными здоровенных собак – тебя саму съедят и не подавятся. Ведь не откажешь только раскручивающимся бизнес-подвижкам. Клиентов терять не хочется.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Еще хорошо, что нарисовались иностранцы. До чего ж четкие ребята. Сразу предоплату вперед на карту. Но, к сожалению, иностранцы в разительном меньшинстве. На них бизнес не построишь. А местные - совсем другой фасон.

- Катя, ты войди в мое положение. Дедушка в деревне умер. Сейчас с деньгами полная яма.

- Катя, как сестру прошу. Покорми моего Джеки чем-нибудь. Или от других собак что останется. Ты сама сообрази.

- Катя, шен шемогевле (груз. "моя хорошая" - примеч. ред.). Я как с долгами разберусь, тебе деньги начислю за корм…

Спустя месяц Катя подвела итоги своей предпринимательской деятельности. Из плюсов – она перезнакомилась с дюжиной ветеринаров Тбилиси, к которым пришлось обращаться по поводу лечения своих четвероногих постояльцев. Хозяева платить отказались, оперируя тем, что собаки были не на их территории.

Кроме этого Катя оказалась в большом минусе за корм. За трех собак обещали заплатить, "как только, так сразу". На звонки к хозяевам животных мобильный противным голосом сообщал: " Номер не зарегистрирован в сети". Еще двух собак на угрозу: "Не дам, пока не заплатите старый долг", ей было великодушно сказано: "Пусть живет у вас. Не проблема".

В конечном итоге Катя решила завязать с собачьей гостиницей. Потянуть и аренду, и разные непредвиденные обстоятельства в лице новых собак оказалось нерешаемой проблемой. Местный менталитет показал ей свои вполне ощутимые рога и копыта, о которых она раньше не имела представления.

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Теги:
Грузинская литература, Грузия, Мариам Сараджишвили, Рассказы Мариам Сараджишвили

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