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Переступив порог библиотеки, ты надолго выпадаешь из времени надолго

О позабытых именах Тифлиса – герой невыдуманного романа Генрик Гриневский

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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Прогулки по Тифлису (163)
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https://sputnik-georgia.ru/columnists/20210319/251204967/O-pozabytykh-imenakh-Tiflisa---geroy-nevydumannogo-romana-Genrik-Grinevskiy.html

В статье проекта "Прогулки по Тифлису" читайте о Гриневском, который глубоко изучил традиции Грузии в культуре и архитектуре, что пропитался ими и стал, пожалуй, самым грузинским среди всех художников негрузинского происхождения

Как-то раз я побывала в тбилисской Парламентской библиотеке. В самой большой, той, что в историческом здании в центре города. Я попала не во второй или третий корпус, куда обычно и ходят читатели, а в первый, где помимо книгохранилища, есть еще и книжный музей. А еще там есть росписи, абсолютно уникальные рисунки.

Читальный зал
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Читальный зал

Впечатленная увиденным, я захотела написать об авторе этих рисунков Генрике Гриневском. Но идея почему-то отошла на второй план, хоть и засела в голове занозой. Теперь же, после прочитанного романа Анатолия Рыбакова "Дети Арбата", мне понятно, почему отошла. Она ждала своего часа, "дозревала" до ситуации, когда я подойду к написанию истории более подготовленной внутренне.

Герой ненаписанного романа

Какое отношение имеет роман Рыбакова к судьбе Гриневского? Да никакого, с одной стороны. У Гриневского и род занятий другой, он ведь художник, а не служащий на заводе, как главный герой произведения. И в советскую власть, как идеальную формацию, приносящую абсолютную справедливость, человек искусства вряд ли верил.

Роспись в фойе библиотеки
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Роспись в фойе библиотеки

А с другой стороны, он так же, как и многие герои романа, просто хотел жить, любить и творить на благо страны, в которой жил. Но вместо этого оказался закинутым в чудовищную по жестокости машину и точно так же, как герои произведения, разделил судьбу целого поколения, искалеченного репрессиями.

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Жизнь художника завершилась трагически. Обвинив в шпионаже профессора академии художеств, художника-оформителя первого корпуса парламентской библиотеки и иллюстратора к притчам Ильи Чавчавадзе расстреляли. Для обвинения в предательстве оказалось достаточно его польского происхождения. Причем комиссары постарались не просто устранить неблагонадежный элемент физически, но и стереть из прошлого города, уничтожить любое упоминание о нем. Большая часть его работ была уничтожена.

Читальный зал им. Д.Кипиани
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Читальный зал им. Д.Кипиани

Генрик Гриневский родился 6 ноября 1869 года в городе Кутаиси, в семье польского ссыльного поселенца Теодора Гриневского, который находился на гражданской службе в Кутаиси. Сложно судить, было ли детство у Генрика счастливым. Известно, что мальчик рано потерял отца. И в 11 лет, по получению начального образования, мать забрала его в Италию для продолжения учебы.

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Его ученик, академик Вахтанг Беридзе писал: "К сожалению, подробные сведения о фактах и датах пройденной им жизни у нас не имеются; его личное дело, которое хранилось в Тбилисской академии художеств, потеряно. Но многое мы все-таки можем восстановить, раз знаем о его творчестве последние десятилетия, а главное то, что он создал как художник и то, что сохранило свое значение".

Грузинские мотивы в скульптурном оформлении
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Грузинские мотивы в скульптурном оформлении

По окончанию художественной академии во Флоренции, Генрик вернулся в Грузию. Прошел обязательную военную службу и отбыл снова в Европу. На сей раз в Германию, где постигал азы архитектурного искусства. Домой художник вернулся в 1898 году. С того самого момента он навсегда связал свою жизнь с грузинской культурой.

Педагог и супруг

Образование, полученное за рубежом, ценилось во все времена. Поэтому молодой, энергичный и способный Генрик уже через три года после своего возвращения из Европы приступает к преподаванию в художественном училище Кавказского общества поощрения изящных искусств.

На этих лестницах снимали эпизод из фильма Кето и Котэ
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
На этих лестницах снимали эпизод из фильма Кето и Котэ

Коллеги уважают и может даже втайне завидуют, ведь это же несомненный успех – облачение в педагогическую мантию в столь раннем возрасте. Студенты в нем души не чают, потому что он отдается этому делу с душой.

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После обретения Грузией независимости, Гриневского назначают директором этого же училища. А позже он становится одним из основателей и первым педагогом Тбилисской академии художеств, основанной по указу Народного комиссариата просвещения 8 марта 1922 года. В Академии художеств Гриневский в разное время занимал должность проректора и декана, а по совместительству преподавал архитектуру в Индустриальном институте на строительном факультете. Гриневский обучал студентов архитектурному чертежу и акварельной живописи.

Любоваться росписями в здании библиотеки можно бесконечно
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Любоваться росписями в здании библиотеки можно бесконечно

Некоторые из своих лекций Гриневский предпочитает читать в своей мастерской. Она у Гриневского помещалась в одном из флигелей старого корпуса Академии художеств. В корпусе было несколько залов. В одном из них, с куполом, размещалась мастерская Гриневского. Здания этого, к сожалению, не сохранилось. По некоторым сведениям, эта мастерская служила художнику одновременно и жильем.

Студенты любили его лекции. Еще бы, ведь окружали их не казенные стены кабинетов, а книги, картины, декоративные вещи. В мастерской царила какая-то необыкновенная, возвышенная атмосфера.

Реставрационные работы подходят к концу
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Тбилисская художественная академия: ослепительная роскошь зазеркалья

Каждую лекцию Генрик превращал в священнодействие. И задания давал своим студентам с учетом пристрастий и возможностей каждого из них. По соседству с его мастерской помещалась студия его супруги, прославленной балерины и педагога балета Марии Перини.

В этой студии овладевали танцевальным мастерством все артисты грузинского балета двадцатых и начала тридцатых годов. Учениками ее балетной студии были такие известные танцоры, как Вахтанг и Тамар Чабукиани, Елена Чикваидзе, Елена Гварамадзе, Ирина Алексидзе и другие.

Любопытно, как произошло знакомство художника с балериной. Насколько романтичными были эти отношения и как сложилась бы их судьба, не случись трагедии. Между собой супруги говорили только на итальянском языке.

Иллюстратор и знаток литературы

Есть в жизни этого человека одна примечательная деталь. Гриневский был первым иллюстратором произведений поэта, писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.

Купольная аллея снаружи
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Купольная аллея снаружи

В годовщину смерти Ильи Чавчавадзе, специальная комиссия под руководством выдающегося грузинского историка Иванэ Джавахишвили решает издать сборник его произведений. А иллюстратором академического издания сочинений Ильи Чавчавадзе комиссия выбрала Генрика Гриневского. Оплатил издание этой книги врач и общественный деятель, оборудовавший в 1896 году у себя дома в Тбилиси первый рентгенный кабинет Михаил Гедеванишвили.

Купольная роспись
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Купольная роспись

Выход книги стал большим событием для грузинских читателей. Впервые произведения поэта, писателя и лидера национально-освободительного движения были собраны в сборник. Конечно, иллюстрации к произведениям Чавчавадзе создавались ранее и другими художниками. Но художественное оформление Гриневского оказалось самым удачным, и наиболее ярко и выразительно передающим характер героев, культуру бытия народа.

Выставка в галерее. Архивное фото
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Впервые в Тбилиси покажут работы польского художника Генрика Гриневского

В собственных иллюстрациях художник постарался приблизиться к замыслу автора. Труд художника-иллюстратора напоминает чем-то работу переводчика, который практически "залезает в шкуру" писателя. Гриневскому это удалось более чем. Передать в точности мысль, идею писателя, Гриневскому помогло его многолетнее изучение истории, этнографии и архитектуры Грузии.

Гриневский выполнил более чем 35 рисунков к произведениям Ильи Чавчавадзе. Такого количества иллюстраций к произведениям писателя не создавал до Гриневского никто. Гриневский так долго и глубоко изучал грузинские традиции в культуре, архитектуре, что пропитался ими и стал, пожалуй, самым грузинским среди всех художников негрузинского происхождения.

Художник, ученый и русская рулетка

Круг интересов у Генрика Федоровича был широк. Помимо занятий творчеством и педагогической деятельности, Генрик Гриневский пробовал себя в театре.

Национальные мотивы и тут присутствуют
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Национальные мотивы и тут присутствуют

В 1910 году театральный режиссер Валериан Шаликашвили совместно с Дмитрием Эристави поставил спектакль "Родина". А в качестве сценографов и художников режиссер пригласил скульптора Якоба Николадзе и художника Генрика Гриневского.

Грузинский театральный сезон открывался традиционно именно этим спектаклем. Премьера этого сезона запомнилась благодаря новому художественному оформлению пьесы.

Дом очень красиво оформлен
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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Об этом наперебой писали газеты тех лет. Впрочем, главным среди множества его занятий оставалось изучение памятников древнегрузинского зодчества.

Гриневский участвовал в организации историко-этнографического музея и в научно-художественных экспедициях, организованных этим музеем по регионам страны. Он путешествовал по Грузии и делал зарисовки памятников. Участвовал в научных экспедициях, организованных грузинским ученым Эквтиме Такаишвили.

Гриневский выполнял архитектурные обмеры памятников и с натуры делал их акварельные зарисовки. В результате этих исследований родился цикл акварельных зарисовок "Древняя архитектура Грузии", трудов по классическому орнаменту и использованию цвета в оформлении архитектурных сооружений.

Любовь и верность этому делу Генрик пронес через всю жизнь. Наиболее ярко его приверженность к национальной и традиционной архитектуре отразилась в самой значительной его работе. Накопленные за многие годы знания нашли реализацию в грандиозном и замечательном оформлении здания Грузинского дворянского банка.

У каждого большого мастера есть одна самая важная работа. Труд, который становится апофеозом всех исканий и творческих мытарств. Таким в карьере художника стало оформление банка.

Конкурс на проект строительства здания Грузинского дворянского банка прошел в 1912 году. В условиях конкурса было указано, что строение должно быть в "грузинском" стиле. Больше всего из представленных работ этим условиям соответствовал проект архитектора Анатолия Кальгина и художника Генриха Гриневского. Оба конкурсанта прекрасно разбирались в средневековой грузинской архитектуре.

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В итоге архитектурную часть закрепили за Кальгиным, а оформление – за Гриневским. Под декоративным оформлением подразумевалось как наружное украшение фасада орнаментами, так и роспись внутренних стен и потолка. Отсюда такое множество элементов церковной архитектуры, характерной для X-XIII веков. Банк просуществовал в этом здании до 1917 года. А потом произошла национализация.

Библиотека поселилась тут в 1929 году. Генрик же после оформления банка продолжал преподавать, занимался научной деятельностью и творчеством. Тучи начали сгущаться в начале 30-х, когда в академии начали проводить "чистки". Это приняло настолько массовый характер, что пришлось даже закрыть Академию художеств на некоторое время.

Очередь дошла и до него. А в этой системе, как в русской рулетке, никогда не знаешь, сколько патрон в обойме. Повезет, значит сошлют в лагеря без права переписки. Генрику не повезло. В декабре 1937 года его арестовали и обвинили в предательстве родины.

Окно, опять же с национальными мотивами в оформлении
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Окно, опять же с национальными мотивами в оформлении

В обвинительном акте отмечалось, что он в течение 20 лет занимался шпионажем в пользу иностранных государств. Снабжал сведениями и вербовал новых сотрудников. В марте 1938 года Гриневский был расстрелян. Ему на тот момент было 68 лет.

Марию Перини в тот же год депортировали из страны, как супругу врага народа. Она скончалась в 1939-м во Франции. Наследников у художника не осталось. Богатый же архив, был весь уничтожен. Уцелела лишь малая часть его работ, которая хранится в музее искусств им. Шалвы Амиранашвили.

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Прогулки по Тифлису (163)

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