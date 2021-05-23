Чего хотят женщины в Грузии - история одного старого авантюриста

Женитьба, здоровье, деньги, забота или спокойствие - чего хотят женщины, гадал предприимчивый и любвеобильный грузин Сандро и надеялся на лучшую партию

- Все, девочки, отдыхайте! Свет отрубили на час.

- И мука у нас кончилась!

- Все одно к одному. Отдыхайте.

Лена с удовольствием потянулась размять затекшую спину и промассировала опухающие ноги. С ними последнее время была беда. Весь день на ногах, ни присесть, ни отдохнуть. Стой и раскатывай тесто под тусклым светом одной единственной лампочки и даже не мечтай о другой работе. Видно, карма такая неизбывная.

Лена отмыла руки от теста, вышла во двор с телефоном, присела на ступеньку и с наслаждением вытянула ноги. Открыла свою ленту Фейсбука и стала просматривать новости. Среди цитат, котиков, чужих фоток на фоне гор и накрытых столов ее наметанный глаз выцепил чей-то крик души: "Помогите выжить! Протяните руку помощи! У меня болят конечности. Я не могу передвигаться. Мне нечего есть". Дальше шли огромные красные буквы SOS и телефон.

Лена перечитала два раза скупые строчки и задумалась. Вот ведь человек мучается. Ему наверняка хуже, чем Лене. У нее хоть конечности двигаются, а у этого несчастного и того нет. Надо обязательно ему помочь, деньги собрать или хотя бы пирожков картофельных отнести. У них в пекарне большущие пекут. Если в холодильник положить, запросто на них два – три дня можно продержаться.

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Тут из двери во двор выглянула напарница Нуца.

- Давай, закругляйся. Свет включили.

Лена убрала мобильник, загасила сигарету о косяк и пошла к осточертевшему рабочему месту – лепить чебуреки, которые ей иногда даже снились по ночам в стиле фильма ужасов.

И вот, лепя пятый или шестой зубчатый шедевр, Лена поймала светлую мысль. Ведь у нее скоро день рождения и девочки из пекарни спрашивали, что бы ей подарить. Вот есть хороший вариант в качестве подарка.

- Девочки, вы же собирались меня поздравлять. Давайте все этому инвалиду скинемся, и будет мне на сердце праздник, - и рассказала про травмированные конечности.

Идея эта была встречена на "ура". А почему бы и нет. Жалко человека. И быстренько собрали будущей имениннице по десятке. Лена спрятала собранный полтинник, к концу рабочего дня взяла несколько готовых пирожков с разной начинкой и поехала по адресу.

Плутала, плутала и в итоге нашла искомое. Покосившийся гараж и донельзя захламленный двор. Робко постучала в импровизированную дверь. На пороге возник высокий человек с аристократическими чертами лица.

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- Вы к кому?

- Я к Сандро.

- Слушаю вас.

Лена слегка притормозила от неожиданности. Она ожидала увидеть инвалида, прикованного к кровати, а тут совсем наоборот. Хозяин лежбища чем-то напоминал голливудского актера, вживающегося в образ бомжа.

- Вы пост писали, что нужна помощь.

Сандро тут же понял о чем речь, его лицо моментально исказила гримаса боли. И он почему-то схватился за поясницу.

- Да, мне нужна помощь. Очень нужна… Ооооо.

- А что вас беспокоит?

Сандро стал подробно перечислять свои проблемы со здоровьем. Лена слушала, кивала и мысленно проводила параллели. Да, со спиной и у нее не фонтан, и вены тоже не первой свежести, иногда и сердце дает о себе знать. Все остальные органы тоже хоть и на месте, но уже не как в молодости. Приближение пенсионного возраста никого не радует и подвижности в членах не прибавляет однозначно. Разница только в скорости скисания настроения: одни борются и стараются сохранить присутствие духа, другие с легкостью записывают себя в старики.

Лена сочувственно выслушала длинный перечень заболеваний хозяина гаража и молча выгрузила из сумки остывшие пирожки, присовокупив 60 лари. Сандро перестал перечислять свои болячки, слегка оживился и поблагодарил за беспокойство.

- Вы один живете? - спросила Лена для поддержания разговора. Как-то неловко было вот так с места в карьер повернуться и уйти.

- Ох, один, совсем один. Все меня бросили и покинули. - Сандро кажется поймал новую волну вдохновения и перешел на личное. - У меня было пять жен. Но все они оказались ненадежными. Женщинам лишь бы обчистить человека. Ох, извините, это я не вам. У меня четверо детей, и никому я не нужен. Представляете, никому.

Лена вздохнула в качестве соболезнования. Потом робко поинтересовалась.

- Они все тут жили? - и оглядела царящий вокруг разгром, который самопроизвольно создается у любого холостяка, не зацикленного на аккуратности. Особенно ее впечатлила банка варенья на столе, заткнутая мужским носком.

- Нет, раньше была у меня другая квартира. Я продавал несколько раз квартиру, и вот в итоге я здесь. Позабыт и позаброшен.

Лена отметила про себя, что ее новый знакомый расположен к поэтическому образу мыслей.

- Вы еще придете ко мне? - задал Сандро вопрос по существу. В его глазах появился азартный блеск.

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Лена замялась. Сандро, видя ее колебания, включил старую пластинку, но с новым перечнем заболеваний. Но, видя скуку в глазах гостьи, неожиданно прервал себя на полуслове.

- Скажите, а вы замужем?

- Нет. Но у меня дочь и мама.

- Прекрасно. Я могу стать прекрасным отцом для вашей дочери.

Лена оторопела от такой перспективы. Сандро уверенно развивал свое наступление по всем фронтам.

- А что такое? Как вы смотрите на то, если я на вас женюсь. Вы не смотрите, что у меня столько проблем. Уверяю вас, нет, гарантирую окружить вас любовью и заботой. Вы будете счастливейшей из женщин. У меня большой опыт.

- Не сомневаюсь.

Лена встала с колченогого, шатающегося стула и пошла к дверям. Из вежливости сказала:

- До свидания. Извините, я очень спешу.

- Я надеюсь, мы еще встретимся, - не унимался Сандро, довольно резво следуя за гостьей по пятам.

Лена закрыла за собой дверь и вздохнула с облегчением. Отходя, краем уха уловила бурчанье хозяина за дверью.

- Эх, жаль. И этот вариант сорвался. Иди пойми, что этим женщинам надо…

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