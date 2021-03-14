Дорогой психотерапевт - невероятная история о внутренней силе женщин

Жить, как на вулкане, в ожидании нервного срыва, упрека или каверзного вопроса - к этому Марика привыкла уже давно. Главное, у нее есть одна проверенная целительная формула, волшебный состав которой известен только ей

Элене – бессменная помощница Марики - внесла в гостиную чистую посуду для замены. На столе то тут, то там виднелись на тарелках джонджоли, остатки сациви, баклажаны с орехами, картошка по-мексикански, чашушули, пхали двух сортов, лобио и лобиани с хачапури.

Гости, уже порядочно выпив и закусив, были в той кондиции, когда речь сама собой зашла о сравнении букета вина разных годов сбора.

- 2018 был самый сильный за последние два года, - утверждал профессор математики, слегка расслабив галстук на плотной шее.

- Нет, вы ошибаетесь, уважаемый, - доказывал его сосед, известный литературовед.

На другом конце стола в женском кругу обсуждали тонкости аромата чая в зависимости от того, в какой чашке ее подают: фарфоровой или глиняной.

Марика, изящно держа вилку тонкими аристократическими пальцами, поддерживала разговор и следила за тем, чтоб ее гостям было максимально комфортно, угадывая их желания, кто на что смотрит или не решается взять по какой-то причине. Ее муж Вахтанг сидел во главе стола и следил только за тем, чтоб стаканы гостей не пустовали.

- Марика, я давно за тобой наблюдаю, - над ухом хозяйки дома раздался негромкий голос ее гостьи Этери, профессора консерватории. - Как тебе удается всегда быть такой невозмутимой и всегда позитивной? Кажется, у тебя никогда не бывает депрессии. К какому психологу ты ходишь, если не секрет?

Губы Марики тронула еле заметная загадочная улыбка. И она внимательно посмотрела на Этери, ищя подвох в таком простом вопросе. В их обществе надо просчитывать за сказанным несказанное, как в шахматах. Но подвоха женщина не обнаружила, вопрос был вызван искренним любопытством.

… В той жизни Марику звали Марехи. Она родилась и выросла в деревне Цроми. Семья самая обычная, из крестьян. В 18 лет Марехи первый раз поехала в Тбилиси на один день на экскурсию. И надо же такому случиться, познакомилась с Вахтангом в автобусе и вскоре вышла за него замуж. Деревенские подружки обзавидовались:

- Вот повезло! Попала в профессорскую семью, да еще в районе Ваке.

- Что этот Вахтанг в ней нашел?

- У нас Лейла самая красивая.

- А у Кето ноги красивее.

Откуда им было знать, что всему этому предшествовал крупный эпохальный скандал в профессорском доме.

- ...Нет, только через мой труп! Никакой Светы в моем доме не будет! - кричала на Вахтанга его мать Нестан. - Ты женишься только на грузинке!

Быть таким наивным – преступление, или Где знакомиться в Сети? >>>

- Вот возьму и приведу тебе назло первую встречную! - злился ее сын, перспективный доцент-химик. - Сама и живи с ней, раз так нравится.

Потом он схватил пальто и выскочил из дома. Ехал в автобусе, в голове горел пожар от яростных, сжигающих все нутро мыслей. Его внимание привлек девичий смех. Это Марехи с подружками ехала и осматривала проспект Руставели.

- Передайте за билет, - попросила Марехи.

Вахтанг принял мелочь и, передавая дальше, чуть задержал в руке ее пальцы.

- Позвольте с вами познакомиться.

Само собой, Марехи не возражала. Дальше все произошло само собой. Вахтанг полушутя-полусерьезно пригласил ее на свидание и, поводив пару часов по городу, сделал ей предложение. Ему хотелось выбить из себя любовь к Свете и заменить ее кем угодно. Остальное на том этапе не интересовало.

Так Марехи попала в профессорскую семью и сразу под каток психологического пресса семи разнокалиберных интеллигентов с не менее громоздкими амбициями.

- Так не сидят за столом.

- Так не едят приличные люди.

Когда дело касается только тебя - история украденного счастья >>>

- Так не разговаривают.

- Руки надо держать, слегка согнув, но и не прямо.

- Ты, деревенщина, должна быть счастлива, что наш Вахтанг обратил на тебя внимание. А то сгнила бы с коровами в своей дыре, которую и на карте не видно.

И Марехи, для благозвучия переделанная с легкой руки свекрови в Марику, спешно переучивалась на ходу. Походке, манерам, новым словам, обхождению с многочисленными родственниками. Поступила в институт, потому что для свекрови было непереносимо, чтоб ее невестка была просто недипломированная биологическая особь.

Кончила иняз, потом еще экономический, параллельно родила двух сыновей и плотно закрывала глаза на измены мужа. Семью ломать - последнее дело. И жила себе дальше, пока сама не стала бабушкой. Чопорной, с тонкими пальцами в фамильных бриллиантах и сдержанной улыбкой на тонких губах.

Много, очень много приходилось глотать в семье мужа и угождать всем и вся, чтоб соответствовать высокому титулу профессорской невестки.

"Оставьте буйволов и жирафов в покое" - очень транспортная история из Тбилиси >>>

Иногда, чтобы набраться внутренних сил, вырывалась на пару-тройку часов к старым подружкам с ее деревни, торгующим на базаре картошкой и баклажанами. И, сидя с ними в привокзальном кафе, слушала общие разговоры о житье–бытье, об их мужьях далеко не интеллигентного устройства и о ежедневных крестах, потом возвращалась домой с привычной маской на ухоженном лице и подкрепленной уверенностью в своей богоизбранности. Дальше жила как обычно. До очередного нервного срыва.

-… Марика, я тебе завидую белой завистью. Меняю уже пятого психолога и все не могу подобрать то, что мне подходит. Депрессия не проходит. И антидепрессанты, к сожалению, не помогают. Поделись секретом! - настаивала Этери, смотря на Марику с надеждой, как на носительницу какого-то высшего знания для избранных.

Марика посмотрела на гостью внимательно–выжидающе и разочаровала ее.

- Я бы с удовольствием, но это психотерапевт международного уровня. Работает только с членами правительства, да и то наездами. В Грузии он бывает несколько раз в году…

Говорить о добром общении с Магули, Ламзирой - бывших ее односельчан, и о их целительном влиянии на душу бывшей Марехи тут, в кругу благополучных респектабельных людей было заведомо пустым делом. Ее бы не просто не поняли, а, осудив, самоутвердились бы в том, что бывших "понаехавших из деревень" не бывает. Это было бы триумфом для городских, но никак не для Марики, оставшейся в душе все той же Марехи.