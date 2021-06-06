Царевна-лягушка: ремейк известной сказки в современных реалиях

Иногда бывает всего одна мысль, всего один проблеск идеи, который способен кардинально поменять вашу жизнь – стоит только искренне этого захотеть

Тот исторический день начался вот таким вот нетривиальным образом. Натия, 26-летняя девица без определенных занятий и любимая папина дочка по совместительству, часов в 11 утра смаковала кофе "Латте" и просматривала ленту Фейсбука. Настроение у нее было игриво-оптимистическое и очень хотелось какой-то движухи, экшена или чего-то нестандартного.

Дело в том, что войдя в более или менее сознательный подростковый возраст, Натия всегда тяготела ко всему эпатажному. Простые сигареты давно сменила марихуана, но и этого ей было мало. Натия одевалась экстравагантно, красилась то в зеленый, то в лиловый цвет, выбривая до синевы виски и тусовалась с личностями нетрадиционной ориентации. Хотя при этом была типичнейшим представителем гетеросексуального большинства. Но любовь к розыгрышам брала свое.

Кроме того, у Натии под кожаной черной курткой с шипами билось благородное сердце, не терпящее, "когда невинных бьют". А ее трансгендерные друзья время от времени огребали от разных уличных борцов за нравственные ценности с их личной колокольни. И Натия считала своим долгом защищать нетрадиционное меньшинство.

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Еще ей особенно "поправляло", какими взглядами и эпитетами провожали ее соседки в возрасте, осуждающе качая головами:

– Вай, вай, что творится! Дочь такого уважаемого человека… Более рваных джинсов на всей "Дезертирке" захочешь, не найдешь. А волосы, волосы… Как жаба из болота…

Натия слышала это и на лице ее сияла победоносная улыбка. Только воспитание бабушки-имеретинки мешало ей повернуться, скорчить рожу и крикнуть в ответ что-то типа: "Регвены, гоимы!" Что в ее устах значило – "безнадежно отсталая личность с узкой сферой жизненных интересов".

Вот и на этот раз ее неутомимое нутро требовало порции адреналина и нашло свое выражение в новом трюке. Натия просмотрела список мужчин, предлагаемых Фейсбуком ей в новые друзья, выбрала самых неординарных, судя по аватаркам, и послала всем запросы на дружбу. По всем нормам хорошего тона надо было ждать "зафренда" от представителей сильной половины человечества, а не навязываться первой, но Натия уже предвкушала кайф от вариантов реакций своих кадров.

Одним из кадров был рослый белобрысый парень в меховой куртке с местом проживания в Магадане. Другая парочка вариантов восприняла ее приглашение к общению на редкость тупо, начав писать скабрезности в личку. Еще двое просто забанили без лишних антимоний. А вот Олег из заснеженного города проявил наличие извилин, написав:

– Круто, что ты мне написала. Я как раз скучаю.

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– Умоляю, что ты делаешь в этом снежном кошмаре?

– Работаю тут. Вот-вот скоро в Питере квартиру куплю. Осуществлю свою мечту и свалю отсюда. Потом буду ездить по миру и делать то, что хочу.

– А ты сам откуда?

Олег назвал какой-то мелкий городишко в середине России, о котором Натия никогда не слышала. Они тут же перешли на WhatsApp и проболтали без малого час.

Выяснилось, что Олег из самой обычной семьи. Вырос без отца. Он и его младший брат. С детства у Олега было ощущение: он главный мужчина в доме и обязан обеспечить твердый тыл тем, кто стоит за ним. Окончил институт и тут же уехал на север на заработки. Вкалывал несколько лет там почти без выходных и в итоге скопил нужную сумму для раскрутки своего бизнеса.

Натия слушала его, забыв полностью о намерении разыграть с простачком показательное шоу. Никто из ее друзей ничего подобного в жизни еще не совершил. Жили себе спокойно, хранимые и оберегаемые от любых жизненных бурь любящими родителями и все их проблемы были только в разборках по разным кафе из-за того, что кто-то не так что-то сказал и тем самым прищемил чьи-то не в меру раздутые амбиции.

А этот скромный чувачок раскрутил такое дело. Реально мужское. Так завязалась дружба Олега и Натии. Олег, в свою очередь, заинтересовался грузинкой, которая так неожиданно вынырнула из интернетных глубин в его размеренную однообразную жизнь, подчиненную одной единственной цели.

Через полгода после ежедневного общения молодые люди пришли к одной здравой мысли. Им надо пожениться и дальше дрейфовать по жизни вместе. Олег взял отпуск и приехал в первый раз в жизни в Грузию, о которой имел очень отдаленное представление, основанное на фильмах Данелия.

Реальность превзошла все ожидания. От избытка чувств северянин сразу написал в Инсте четверостишие Беллы Ахмадулиной:

"Среди теплиц и льдин,

Чуть-чуть южнее рая,

На детской дудочке играя,

Живет вселенная вторая

И называется Тифлис".

И сфоткал себя на фоне серных бань. Потом прошелся по городу, осмотрелся и изложил Натии план действий на пару-тройку десятилетий вперед с крестьянской основательностью.

– Значит так, Натия. Расписываемся в Сигнахи, карьеру ты делаешь в Питере (у меня уже есть для тебя одно теплое местечко), а рожаешь здесь. Тебе так будет комфортнее. Я сдаю квартиру в Питере, а жить будем в Цхнети. По ходу я буду слегка подрабатывать на удаленке, чтоб не терять квалификацию. Детей будем вывозить то в горы, то на море. Иногда, чтобы проветриться, будем ездить в Анталию. Через раз в Европу. Как тебе такой расклад?

– В принципе ничего. Но что-то мне в Европу не хочется. Лучше в Тибет.

– ОК. Пусть в Тибет! – и протянул руку с типично местным жестом. – "Даартки!" (груз. "ударь").

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На сегодняшний день герои истории благополучно сочетались законным браком. Глава семьи упорно трудится над завершением своей мечты на севере и в свободное время изучает спряжение грузинских глаголов. Говорит, что английский в разы легче, но он, Олег, справится. Потому что мужик сказал – мужик сделал.

Вот такой разворот событий может раскрутиться для двух совершенно разных людей, если вдруг одному из них захочется слегка похохмить в Интернете.

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