Ночлег в ресторане - невероятная история с грузинским привкусом

Это непридуманная история о простых, честных и добрых людях, на которых и держится мир, а особенно Грузия

Эту историю мне рассказали экспаты. И, думаю, ее-таки стоит увековечить.

...Дело шло к 11 вечера. В маленьком ресторанчике на Леселидзе персонал готовился к закрытию и с нетерпением ждал, когда же, наконец-то, выйдет парочка, сидящая за крайним столиком. Им уже пару раз напоминали о скором закрытии, но толку было мало. Парочка отличалась редким пофигизмом.

Официантка Натия уже вышла из-за стойки, чтоб сделать парочке последнее внушение, как дверь с колокольчиком открылась и на пороге появились два светловолосых парня в джинсовых шортах. Внешне было в них что-то такое неуловимое, по которому любой тбилисец сразу ставит диагноз: "Приезжие".

- Мы закрыты! - сразу же попыталась их завернуть назад Натия.

- Я извиняюсь... - начал долговязый с конским хвостом. - Вы не знаете, кто тут комнату сдает? Ну хотя бы подвал. Нам спать негде. Пытались что-то найти, но никак.

Натия растерянно оглянулась на бармена Сандро. Тот сразу проявил интерес.

- А в интернете искали?

- Искали, но такие цены заламывают. Туши свет. А мы уже все спустили. Нам бы до завтра перекантоваться.

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Бармен со скорпионом на шее задумался. Потом его глаза сверкнули эврикой, и он поманил пальцем поздних визитеров.

- Идите сюда поближе. Есть тут один варик.

Парни приблизились.

Сандро слегка понизил голос.

- Ночуйте здесь. Сегодня хозяин не придет. Мы вас закроем снаружи, а утром откроем. Никто ничего не узнает. Покушать тоже можно. Я скажу повару, чтоб кастрюли не мыл.

Парни переглянулись, и в их законопослушных глаза мелькнул испуг, смешанный с непониманием.

- А разве так можно? - озвучил долговязый.

Его друг, ростом поменьше, еле заметно дернул разговорчивого сзади за майку и одними губами произнес:

- Леха, подстава.

Но Леха только надоедливо дернул плечом, бросив другу.

- Не ссы, Саня, прорвемся.

Бармен уже исчез в недрах кухни предупредить повара. Потом вынырнул в зал.

- Все ок. Только с едой пролетели. Повар уже все помыл, кроме кастрюли с лобио. Еще есть немного хлеба и вина. Ах, да сулгуни остался.

Леха и Саня слегка расслабились и заверили, что все шикарно.

Парочка с последнего столика, наконец, покинула ресторанчик. Натия потушила свет в зале и пошла переодеваться. Бармен последовал за ней. Повел гостей устраивать на ночевку.

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- Тут в кухне, самое хорошее место. Снаружи вас никто не увидит. Спать можно на столах. Потом на место оттащите. Ну все, мы пошли. Закрою вас с улицы.

Минут через пятнадцать замок снаружи кляцнул и Леха с Саней остались в ресторане одни.

Саня дал волю эмоциям.

- Ну мы влипли. А вдруг они нас ментам сдадут. Иди докажи, что мы не воры. Загребут и не докажешь ничего. А менты бабки потребуют. Блин, вот капец. Еще не хватало торчать в грузинской тюрьме.

- Не паникуй, прорвемся! - невозмутимо отвечал его друг с олимпийским спокойствием. - Кстати, у них тут тюрьмы на уровне Европы. Я на ютубе видел. И камеры комфортабельные.

- Ааа. Чтоб тебя. Это все ты, Леха, меня в эту Грузию заманил. А я, как лох, клюнул. Говорил я тебе: "Давай в Крым!" А ты, как дятел, заладил " дешевле, дешевле".

- Да закройся уже. Не каркай. Лучше пошли кастрюли инспектировать, - предложил миролюбивый Леха.

Плоды осмотра радовали. Бармен не надул. Лобио, сыр и немного вина оказались в наличии.

Леха пошел хлопать ящиками шкафов в поисках столовых приборов. Саня опять включил программу "как бы чего не вышло" на полный звук.

- Слушай, а может, это какая-то хитрая подлянка. Мне и эта официантка не понравилась, и бармен, еще тот гусь. Ты заметил, как они перемигивались. У них какой-то план. Я печенкой чувствую! - и показал на левый бок.

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- Там селезенка.

- Какая разница. Говорю тебе, неспроста это. Вот смотри, кто тебя в России пустит ночевать в ресторан?

- Никто. А тут Грузия. У них все наоборот. Они папу мамой называют. Не парься. Будь на расслабоне! - и быстро расставил на столе две тарелки и вилки. - Садись кушать. Весь мозг уже вынес.

Саня побубнил еще для приличия и сел подкрепиться. Голод – он-таки не тетка и даже не двоюродная бабушка.

Лобио, и правда, было неплохим. Сыр немножко оказался не "айс", но вино сгладило и этот недостаток.

- Будем! - Леха поднял стакан. - Давай, за все хорошее!

Они осушили стаканы.

Саня как-то странно напрягся.

- Тчшш! - и приложил палец к губам. - Вроде стучит кто-то.

Друзья прислушались. Выглянули в зал. В двери уже поворачивался ключ.

- Ну все! Мы пропали... - Саня сразу смекнул к чему эти звуки. - За нами пришли. Давай прячься. Это менты за нами.

Глаза у Лехи сузились. Он поднял над головой стул на случай нападения.

- Харе паниковать. Ща посмотрим.

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Дверь открылась и на пороге появился силуэт мужчины с каким-то тюком.

Друзья спрятались за выступ стены и продолжили наблюдение.

- Эй, где вы? - крикнул пришелец. - Я вам матрасы привез. Трудно на столах спать.

И наконец-то добрался до кнопки выключателя.

У друзей вырвался вздох облегчения.

Это был бармен Сандро….

Затем как-то само собой все трое оказались за импровизированным столом. А на нем недопитая бутылка. Рука Сандро сама потянулась выпить за все хорошее, когда не ждешь.

А дальше - больше. Сандро хоть и собирался только привезти матрасы и вернуться домой, но вместо этого увлекся тамадить и сбегал еще за парой литров вина на разлив по одному известному ему адресочку неподалеку.

… Утром все трое проснулись от ругани уборщицы.

- Вставайте, мне подмести надо.

Леха и Саня быстренько собрали свои вещи, но Сандро внес коррективы.

- У меня сегодня выходной. Поехали ко мне продолжать. Успеете еще уехать.

...Теперь у Лехи и Сани есть точный адрес бармена и твердое указание: "Как приедете, сразу ко мне. Иначе обижусь". А обижать человека – последнее дело.

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