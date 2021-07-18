Случай на Черепашьем озере, или Международный скандал в Тбилиси

Международная солидарность, фобия змей, опасность, дети, религия и Ахиллесы-спасатели - все смешалось в жаркий летний день в городе Тбилиси

-… Сижу я, значит, на Черепашке и загораю. Мои двое мальчишек в воде плещутся и вопят, легкие развивают. Я в полной расслабухе и индифферентное лицо делаю. Как будто я – не я, и к мальчишкам этим не имею никакого отношения. Принципиально не хочу делать им замечания. Орут ли, камнями кидаются или топят таких же спиногрызов на мелководье. Нервы и так нуждаются в перезагрузке. Но где такое счастье?

А вокруг есть на что посмотреть.

Справа от меня сидит грузинское семейство: толстый лысый дядечка с внушительным таким животом, его жена в цветастом сарафане тоже нехилой комплекции и их двое подростков. Вроде большие уже лбы, а мать через каждые пять минут орет с берега:

- Мерабико, далеко не заплывай!

- Анзор, выйди на берег, обгоришь.

- Мерабико, оставь этот камень. Вдруг в брата попадешь!

- Анзор, эту воду не глотай. Откуда знаешь, какие там микробы.

- Арчил, посмотри, что они делают. У меня сейчас давление поднимется.

Мужу, видимо, это все в печенках сидит, и он бурчит.

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- Уже мозги мои покушала с утра.

Слева от меня семья приезжих сидит - россияне. Мать тоже кричит пятилетнему пацану:

- Я кому сказала: "Глубоко не заходи!" Сейчас получишь у меня!

Пацаненок косит глазом, но продолжает движение в глубину.

С берега новая команда:

- И в носу не ковыряйся! Я все вижу!

Неподалеку на лежаке восседает в расслабленной позе спасатель в красной майке и шортах. Надвинул козырек на глаза и наблюдает за поверхностью воды.

Пришли иранцы: смуглый муж, две жены, замотанные в какие-то свои балахоны и хиджабы. Вокруг них пять детей разного возраста. И все говорливые – рот не закрывается. Полезли в воду. Жены тоже, зашли, в чем были.

Мои соседки перестали на своих детей орать, уставились на иранок.

Одна говорит:

- Сацодави (груз. "несчастная" - здесь и далее примеч. ред). Даже выкупаться по-человечески не может.

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Соседка слева с ней соглашается:

- Религия – страшное дело. Еще взорвут нас тут от делать нечего. Никита, давай выходи из воды. Кушать пора! Я тебе уже яблоко почистила.

К спасателю кто-то на мобильный позвонил. Тот отвлекся.

Словом, мирно все и культурно.

Вдруг я заметила на воде зеленую змейку длиной 40 сантиметров. Она подплыла к берегу и приподняла голову этак на пять сантиметров.

Я сижу, молчу. Интересно, думаю, что дальше будет.

Вдруг грузинка как закричит истошно, будто лохнесское чудовище увидела:

- Вай ме, гвели (груз. змея)!!! Гвели!!! Мераби!!! Анзор!!! Сюда!!!! ААААА!

Россияне тоже подключились.

- Никитаааа! Где ты, негодяй! Срочно на берег! Тут змеиииии. А может и акулы расплодились!!!

Спасатель от этого крика подскочил на лежаке. Выронил мобильник. Схватился за черную рацию.

Иранец рванул на берег. Его жены, путаясь в мокрых балахонах, за ним. Одна поскользнулась о камень на дне и упала в воду. Барахтается, руками бьет. Видимо, плавать не умеет.

Спасатель отшвырнул рацию и нырнул спасать иранку. Тянет ее. Она отбивается и кричит:

- Харам. Харам (араб. запрещено)!!!

Я так поняла, что чужих жен руками трогать нельзя. Религия не позволяет.

Иранец глазами сверкает и опять в воду залез. Короче, международный скандал в полном разгаре.

Шум, крик. Змея опустила голову и поплыла себе от берега к центру озера. Решила, что мы тут все, как из зоопарка выпущенные, нас лучше сторонкой обойти.

С противоположного берега по громкоговорителю другой спасатель кричит:

- Держитесь, я к вам еду.

Сел на красный катер и, вздымая волну, через все озеро к нам – спасать от змеи, которая давно исчезла.

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Тут самый маленький из иранцев, стоя в воде по колено, отчаянно заревел. Наверно, перепугался поднявшейся суматохи или от того, что его мать чужой дядька из озера тянет.

Тут это самый толстый Арчил подпрыгнул, рванулся к воде и плюхнулся в воду всей тушей, обдав нас брызгами, с криком.

- Не бойся, швило (груз. ребенок), я с тобой.

Обнял ираненка и вытащил плачущего малыша из воды, хотя ему ничего там не угрожало.

Шум, крик. Тут катер причалил. С него второй спасатель красномаечный молодцевато соскочил. Ну точь-в-точь, как в фильме "Троя" Ахиллес первым на троянскую землю спрыгнул. Стали выяснять обстановку: все ли живы.

Женщины обоим спасателям мозг выносят.

- Гвели! Гвели! - причитает жена Арчила. - Я чуть не умерла.

Россиянка возмущается:

- Что у вас тут творится? Полная безответственность. Змеи туда–сюда ходят, как будто у себя дома. Надо МЧС вызвать и отловить. Куда мэрия смотрит???

Иранец отдельно руками размахивает и на английском что-то не очень культурно говорит. Дескать, не надо касаться чужих жен, когда не просят. И опять же змеи это вам не домашние животные.

Еле успокоились. Семейство Арчила по-быстрому собрало манатки и домой отправилось. Россияне тоже коврик скатали и к канатке отправились. Иранцы тоже ретировались, мокрые, рассерженные и донельзя возбужденные.

Я решила детей позвать и домой идти. Нервы-то не железные. Уходила я с Черепашки и думала. Все-таки, змея эта малюсенькая всем устроила проверку на вшивость. Целый экшн получился. Люди – еще те паникеты, а Арчил – человек. Бросился чужого ребенка спасать в экстремальной ситуации. А это дорого стоит.