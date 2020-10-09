17:11 10 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Сбор урожая винограда ртвели в высокогорном регионе Рача

"Хванчкары" хватит на всех - в регионе Рача ожидается рекордный урожай

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Ртвели 2020 (27)
28410
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201009/249671532/Khvanchkary-khvatit-na-vsekh---v-regione-Racha-ozhidaetsya-rekordnyy-urozhay.html

Ртвели переехал из винного региона Кахети в высокогорную Рачу, где должен завершиться в течение двух недель

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В высокогорном регионе Грузии Рача, который является родиной знаменитого вина "Хванчкара", ожидается беспрецедентный объем урожая винограда сортов "Александроули" и "Муджурули" - до 2,5 тысячи тонн, сообщает Национальное агентство вина.

Сезон сбора урожая винограда в Восточной Грузии который начался 22 августа, уже подходит к концу. К этому времени переработано до 260 тысяч тонн винограда. А вот на западе страны его только начинают собирать – Ртвели переехал из винного региона Кахети в высокогорную Рачу и должен завершиться в течение двух недель.

Сбор урожая винограда - ртвели в регионе Кахети
© Sputnik / STRINGER
Ртвели 2020: сумма сданного винограда в Кахети превысила 200 миллионов лари

В Раче растут два уникальных сорта черного винограда – Александроули и Муджуретули, из которых делают только одну разновидность вина - легендарную "Хванчкару".

Путь от виноградника до бутылки винный материал "Хванчкары" проходит немного иначе и сложнее. Именно поэтому это натуральное красное полусладкое вино ценится намного больше.

Для того, чтобы в производстве "Хванчкары" использовались точные сорта, в процессе Ртвели будут подключены ампелографы, а во въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "александроули" и "муджурули" с другими сортами винограда из других муниципалитетов.

Роспотребнадзор разрешил грузинским производителям поставки вина
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузинские вина вышли на третье место среди самых продаваемых в России

Для организованной сдачи урожая винограда в городе Амбролаури открыли координационный штаб Ртвели. Население сможет сдать виноград на заводы с 10 октября.

По словам председателя Национального агентства вина Левана Мехузла, несмотря на обильный урожай и проблемы в виноградарстве на фоне пандемии COVID-19, сбор урожая в Раче пройдет успешно и ни один килограмм винограда не останется несданным.

Пункты сдачи винограда откроются в разных селах Амбролаурского муниципалитета и в городе Амбролаури.

Самые популярные грузинские вина за рубежом в 2019 году
© Sputnik
Самые популярные грузинские вина за рубежом в 2019 году
Темы:
Ртвели 2020 (27)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Герой матча - Торнике Окриашвили. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0
Сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА! Лучшие фото матча с Беларусью
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться