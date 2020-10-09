"Хванчкары" хватит на всех - в регионе Рача ожидается рекордный урожай

Ртвели переехал из винного региона Кахети в высокогорную Рачу, где должен завершиться в течение двух недель

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В высокогорном регионе Грузии Рача, который является родиной знаменитого вина "Хванчкара", ожидается беспрецедентный объем урожая винограда сортов "Александроули" и "Муджурули" - до 2,5 тысячи тонн, сообщает Национальное агентство вина.

Сезон сбора урожая винограда в Восточной Грузии который начался 22 августа, уже подходит к концу. К этому времени переработано до 260 тысяч тонн винограда. А вот на западе страны его только начинают собирать – Ртвели переехал из винного региона Кахети в высокогорную Рачу и должен завершиться в течение двух недель.

В Раче растут два уникальных сорта черного винограда – Александроули и Муджуретули, из которых делают только одну разновидность вина - легендарную "Хванчкару".

Путь от виноградника до бутылки винный материал "Хванчкары" проходит немного иначе и сложнее. Именно поэтому это натуральное красное полусладкое вино ценится намного больше.

Для того, чтобы в производстве "Хванчкары" использовались точные сорта, в процессе Ртвели будут подключены ампелографы, а во въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "александроули" и "муджурули" с другими сортами винограда из других муниципалитетов.

Для организованной сдачи урожая винограда в городе Амбролаури открыли координационный штаб Ртвели. Население сможет сдать виноград на заводы с 10 октября.

По словам председателя Национального агентства вина Левана Мехузла, несмотря на обильный урожай и проблемы в виноградарстве на фоне пандемии COVID-19, сбор урожая в Раче пройдет успешно и ни один килограмм винограда не останется несданным.

Пункты сдачи винограда откроются в разных селах Амбролаурского муниципалитета и в городе Амбролаури.