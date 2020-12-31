Темпы падения экономики Грузии увеличились

Несмотря на спад экономики, тенденция роста наблюдалась в перерабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Темпы падения экономики Грузии, вызванные пандемией коронавируса, ускорились – в ноябре, по сравнению с этим же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 7,7%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Для сравнения: октябрьский показатель падения составил 3,9%, сентябрьский – 0,7%, августовский – 5,3%, июльский – 5,5%, июньский – 7,7%, майский – 13,5%, апрельский – 16,6%.

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Спад экономики за 11 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 5,9%.

В прошлом году экономика Грузии выросла на 5,2%, что было выше прогноза, который составлял 4,5%.

Что и насколько упало

По словам исполнительного директора Национальной службы статистики "Сакстат" Гогиты Тодрадзе, несмотря на спад экономики, тенденция роста наблюдалась в перерабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, а также в сферах водоснабжения, канализации, управления отходами, информации и коммуникации.

"Особо следует отметить сокращение объема оборота предприятий, платящих НДС, в сферах строительства, транспорта и складирования, гостиниц и ресторанов, искусства, развлечений, отдыха и торговли. В ноябре 2020 года экспорт товаров сократился на 13,4%, а импорт – на 12,1%. Что касается суммарного показателя внешней торговли за 11 месяцев, объем экспорта снизился на 11,3%, а импорта – примерно на 16%", – сказал Тодрадзе.

По словам Тодрадзе, в ноябре 2020 года в стране зарегистрировано около 3 450 новых предприятий – этот показатель на 11,4% отстает от соответствующего периода прошлого года.

"Объем оборота предприятий-плательщиков НДС, использованный при предварительной оценке экономического роста, снизился на 4,2% и составил 7,3 миллиарда лари", – сообщил исполнительный директор "Сакстат".

Что касается причин в отраслевом разрезе, Тодрадзе начал с отраслей, в которых была выявлена тенденция к сокращению.

"В строительном секторе вновь наблюдалась тенденция к снижению как в строительстве жилых и нежилых зданий, так и в направлении выполнения специализированных строительных работ, таких как электрические, технические и монтажные работы", – сообщил Тодрадзе.

При этом исполнительный директор "Сакстат" отметил, что импорт стройматериалов снизился на 15%, а импорт цемента – на 11%.

"Спад в гостиничном и ресторанном секторе, как вы знаете, в основном был связан с сокращением количества иностранных визитеров. Количество визитов, совершаемых иностранными визитерами, сократилось примерно на 92%, что, естественно, повлияло на доходы туристических агентств и туроператоров", – отметил Тодрадзе.

Оценка эксперта

Доктор экономических наук Рати Абуладзе считает, что главным вызовом для Грузии в прошедшем году была эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса.

"На этом фоне у нас были более-менее правильные подходы с эпидемиологической точки зрения, хотя подходы с социально-экономической точки зрения были хаотичными. В результате, действия властей застопорили экономическую деятельность и возмутили бизнес", – заявил Абуладзе Sputnik Грузия.

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С другой стороны, по словам эксперта, страна завершила 2020 год с привлекательной экономической стабильностью, стабильными макроэкономическими параметрами, активными мерами помощи и поддержки, ростом долга и инфляции, реализованными государственными программами и инфраструктурными проектами.