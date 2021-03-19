С ресторанов в Грузии сняли еще одно ограничение

Однако, для ресторанов все еще остается ограничение на работу до девяти часов вечера в будни, и только на вынос по субботам и воскресеньям

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. С сегодняшнего дня в ресторанах Грузии разрешено живое исполнение музыки. Соответствующее решение принял межведомственный координационный совет в рамках смягчения ограничений, введенных в стране в связи с пандемией.

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До этого, с 8 марта, объектам питания было разрешено обслуживать гостей не только за столиками на улице, но и в помещениях. Но ограничения для них все еще остаются: рестораны и кафе по субботам и воскресеньям могут работать только на вынос, а в будние дни вынуждены работать до 21:00, до начала действия "комендантского часа".

Кроме этого, владельцы ресторанов обязаны следить, чтобы за одним столом не сидело более шести человек, соблюдать жесткие санитарные нормы и раз в две недели проводить тестирование своих сотрудников на коронавирус.

Работа ресторанов в Грузии была полностью запрещена во время второй волны коронавируса в конце ноября прошлого года, после этого ограничения поэтапно снимаются, но рестораторы все равно недовольны.

Частичное снятие ограничений с работы ресторанов не спасет их от банкротства, заявил президент Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.

"Послабления дают возможность работы всего на 20%. "Комендантский час" и локдаун в выходные дни мешают нам", – сказал Бурджанадзе.

По оценке вице-президента Центра международного прогнозирования и исследований Ники Шенгелия, пережить ковид-ограничения, которые действуют в Грузии с 28 ноября 2020 года, не смогли 50% ресторанов.

Чтобы помочь ресторанной индустрии преодолеть кризис, мэрия Тбилиси приняла решение раздать ресторанам ваучеры на 5 тысяч лари. Финансовая помощь будет оказана около 400 объектов. В случае, если одно юридическое лицо управляет более чем одним рестораном, финансирование составит 10 тысяч лари ($3 тыс). Субсидию могут получить объекты, зарегистрированные до 28 ноября 2020 года.

Координационный совет в четверг также принял решение о смягчении еще ряда других ограничений. Как сообщил журналистам руководитель администрации правительства Грузии Илья Дарчиашвили, с 1 апреля возобновляют работу детские развлекательные центры и кинотеатры. Но при этом им надлежит соблюдать все установленные правила и рекомендации.

Также 28 марта запланирован футбольный матч сборных Грузии и Испании. В этой связи власти приняли решение допустить зрителей на матч – трибуны будут заполнены на 30%. Зрители также будут допущены на соревнования по дзюдо, которые запланированы в Грузии.

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