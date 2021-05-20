Противники строительства Намахвани ГЭС определились, где проведут акцию 23 мая

После Кутаиси активисты движения "Защитников Рионского ущелья" решили передислоцироваться в столицу, чтобы правительство могло лучше их услышать

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Масштабная акция против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии состоится в Тбилиси на Площади Республики 23 мая, об этом заявил журналистам один из организаторов акции – основатель протестного движения "Защитники Рионского ущелья" Варлам Голетиани.

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Проект каскада Намахвани ГЭС в регионе Имерети стал одним из самых скандальных за последнее время. Строительство ГЭС еще не началось, а уже породило волну протеста, во главе которой стал набирающий популярность активист Варлам Голетиани. После массовых протестов в Кутаиси активисты движения "Защитники Рионского ущелья" объездили регионы, мобилизуя народ на масштабную акцию в Тбилиси.

Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС видит возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, – передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

По словам Голетиани, акция протеста начнется в 14:00 и, вероятнее всего, будет иметь продолжение. Он отметил, что в Тбилиси съедутся сторонники из регионов и, если потребуется, останутся до тех пор, пока в этом будет необходимость.

"Нас должно быть много 23 мая. Количество играет важную роль. Наша акция состоится на Площади Республики, и мы начнем сбор в 14:00. Мы сами все организовываем. Это будет длительная акция. Люди из районов готовятся приехать на акцию и остаться", – сказал Голетиани.

Противники строительства Намахвани ГЭС акцией 23 мая еще раз покажут правительству, что на их количество невозможно повлиять "черным пиаром" и провокациями, отметил Голетиани.

Под давлением общественности правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий на 9-12 месяцев на строительство Намахвани ГЭС. Власти заверяют, что строительство плотины не начнется до тех пор, пока экологические, геологические и сейсмические исследования не будут заново подтверждены.

Кроме того, контракт между правительством Грузии и турецкой компанией-контрактором ENKA передан на изучение министерству юстиции.

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