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Курс лари на четверг – 3,1387 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1035)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0084 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 июня в размере 3,1387 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0084 лари по отношению к доллару.

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1035)
Теги:
Национальный банк Грузии, Грузия, Рубль, Доллар, Лари, валютный курс, Курс доллара

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