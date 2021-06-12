Курс лари на субботу – 3,1701 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0088 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 июня в размере 3,1701 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0088 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 12 июня

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