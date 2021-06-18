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Обменный пункт и девушка

Курс лари на пятницу – 3,1587 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1042)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,007 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 июня в размере 3,1587 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,007 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 18 июня
Кросс-курс основных валют на 18 июня

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1042)
Теги:
Грузия, Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс

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