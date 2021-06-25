09:33 25 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7591
  • 100 RUB4.3535
  • USD3.1470
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на пятницу – 3,147 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1048)
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/14/250401652.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210625/252120017/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0079 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 июня в размере 3,147 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0079 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 25 июня
Кросс-курс основных валют на 25 июня

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1048)
Теги:
Доллар, Лари, Грузия, Национальный банк Грузии, валютный курс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Польская болельщица на Евро-2020 в Севилье, Испания
Самые красивые болельщицы Евро-2020 – фото
«Россия сегодня» — это мы
МИА "Россия сегодня" 80 лет - видео
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться