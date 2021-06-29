11:34 29 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7690
  • 100 RUB4.3743
  • USD3.1579
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на вторник – 3,1579 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1051)
40 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1c/252147111.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210629/252156082/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,009 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 июня в размере 3,1579 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,009 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 29 июня
Кросс-курс основных валют на 29 июня

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1051)
Теги:
Доллар, Лари, Грузия, Национальный банк Грузии, валютный курс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренировки на озере Нури по параканоэ
Изо всех сил: лица с ОВЗ решили научиться гребле в Батуми - фото
Этна вновь выбросил столбы лавы и пепла в небо над Катанией
Лава, пепел и дым над Катанией: проснулся крупнейший вулкан Европы - видео
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться