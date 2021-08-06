Принципы государственных вложений в проекты изменятся в Грузии

Правительство проводит реформу управления госинвестициями, в рамках которой в каждом проекте будут учитываться социальные и экономические эффекты, заявил министр

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Власти Грузии при финансировании проектов будут учитывать их прибыльность и социальный эффект, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.

"Мы проводим реформу управления государственными инвестициями, в рамках которой капитальные расходы будут более эффективными, а в каждом проекте будут учитываться социальные и экономические эффекты", - заявил Хуцишвили журналистам.

По его словам, к 2024 году не менее 80% проектов должны будут оцениваться по этой методологии, а к 2026 году – все проекты должны соответствовать этим критериям.

"Это даст нам возможность при небольших ресурсах финансировать максимально эффективные проекты", - сказал Хуцишвили.

В то же время он отметил, что кредиты будут привлекаться только на проекты с высокой экономической прибыльностью – не менее 8%.

Презентации плана развития страны и будущих реформ до 2030 года была запланирована правительством Грузии в мае этого года. Несмотря на то, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, до конца августа ведомства должны представить планы развития своих сфер. После в сентябре начнутся консультации и подробный общий план развития Грузии до 2030 года будет представлен уже после дня голосования.

В оппозиции такое решение правительства назвали частью предвыборной кампании и популизмом.

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