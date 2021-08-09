Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. В первом полугодии 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 128 объектов общей площадью 818,6 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).
По сравнению с январем-июнем 2020 года, число введенных объектов выросло на 39,3%, а их площадь – на 7,9%.
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Больше половины построенных объектов за шесть месяцев 2021 года приходятся на три региона страны – Тбилиси, Кахети и Квемо Картли.
ТОП-5 регионов Грузии по введенным объектам за I полугодие 2021 года
|Регион
|Количество объектов
|Доля в общем количестве объектов, %
|Тбилиси
|314
|27,8
|Кахети
|142
|12,6
|Квемо-Картли
|141
|12,5
|Мцхета-Мтианети
|122
|10,8
|Имерети
|94
|8,3
В Грузии в первом полугодии 2021 года муниципальными органами власти было выдано 4,4 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 2,96 миллиона квадратных метров.
По сравнению с январем-июлем 2020 года, число выданных разрешений выросло на 5,5%, а площадь предполагаемого строительства – на 14,7%.
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Из общего числа выданных разрешений 71,8% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.
ТОП-5 регионов Грузии по выданным разрешениям за I полугодии 2021 года
|Регион
|Число разрешений
|Доля в общем числе разрешений, %
|Тбилиси
|2 081
|47,3
|Квемо Картли
|396
|9,0
|Имерети
|378
|8,6
|Мцхета-Мтианети
|304
|6,9
|Самегрело - Земо Сванети
|277
|6,3
Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.
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