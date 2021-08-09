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Строительство нового жилого дома в столице Грузии. Подъемный кран на стройке

Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2045)
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Больше половины построенных объектов в первом полугодии 2021 года приходятся на три региона страны – Тбилиси, Кахети и Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. В первом полугодии 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 128 объектов общей площадью 818,6 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).

По сравнению с январем-июнем 2020 года, число введенных объектов выросло на 39,3%, а их площадь – на 7,9%.

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Больше половины построенных объектов за шесть месяцев 2021 года приходятся на три региона страны – Тбилиси, Кахети и Квемо Картли.

ТОП-5 регионов Грузии по введенным объектам за I полугодие 2021 года

Регион Количество объектов Доля в общем количестве объектов, %
Тбилиси 314 27,8
Кахети 142 12,6
Квемо-Картли 141 12,5
Мцхета-Мтианети 122 10,8
Имерети 94 8,3

В Грузии в первом полугодии 2021 года муниципальными органами власти было выдано 4,4 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 2,96 миллиона квадратных метров.

По сравнению с январем-июлем 2020 года, число выданных разрешений выросло на 5,5%, а площадь предполагаемого строительства – на 14,7%.

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Из общего числа выданных разрешений 71,8% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.

ТОП-5 регионов Грузии по выданным разрешениям за I полугодии 2021 года

Регион Число разрешений Доля в общем числе разрешений, %
Тбилиси 2 081 47,3
Квемо Картли 396 9,0
Имерети 378 8,6
Мцхета-Мтианети 304 6,9
Самегрело - Земо Сванети 277 6,3

Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.

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Темы:
Экономика Грузии (2045)
Теги:
Грузия, строительство, Статистика, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат"

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