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Кафе и рестораны под открытым небом - эпидемия коронавируса посетители и официанты в масках

За несоблюдение правил пандемии в Грузии оштрафованы 23 объекта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (728)
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Инспекция труда продолжает контролировать работу предпринимательских объектов на предмет соблюдения ими установленных в условиях пандемии правил работы

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. За последние три дня в Грузии за несоблюдение правил, введенных с целью предотвращения распространения коронавируса, оштрафованы 23 объекта, сообщает инспекция труда Грузии.

Из 23 проштрафившихся 11 были юридическими лицами, 12 – физическими.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Из-за повторно выявленных нарушений инспекция труда закрыла несколько объектов.

За нарушение установленных в условиях пандемии регуляций физические лица штрафуются на две тысячи лари (648 долларов), а юридические – на десять тысяч (3 250 долларов).

В том случае, если запрещенная деятельность на объекте происходит на фоне критических несоответствий, инспекторы принимают решение об его закрытии. Представители Инспекции труда начали проверки по всей Грузии. Инспекторы также информируют работодателей, в каких условиях и с учетом каких рекомендаций они должны работать.

В связи с резким ухудшением эпидситуации с 10 августа ужесточается контроль за свадьбами, поминками, юбилеями и подобными социальными мероприятиями, а также выполнением запрета на работу ночных клубов и ресторанов в ночное время. В случае первого нарушения объект общепита штрафуется на десять тысяч лари, а в случае выявления повторного нарушения – объект закрывается.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (728)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Ограничения

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