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Курс лари на понедельник – 3,1257 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1091)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0066 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 августа в размере 3,1257 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0066 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 23 августа
© Sputnik
Кросс-курс основных валют на 23 августа

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1091)
Теги:
валютный курс, Национальный банк Грузии, Грузия, Лари, Доллар

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