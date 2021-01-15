Адвокат семьи Бачалиашвили намерен обжаловать решение прокуратуры

По словам адвоката, если главный прокурор Грузии Ираклии Шотадзе не отреагирует на прошение, то он привлечет к делу международных экспертов

ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Адвокат Михаил Рамишвили собирается обжаловать решение Главной прокуратуры Грузии о прекращении расследования гибели 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили, сообщает телеканал Rustavi 2.

Тамар Бачалиашвили нашли мертвой после пяти дней поисков в ее же машине 22 июля 2020 года года в районе Тетрицкаро (в 65 километрах от Тбилиси). Следователи пришли к выводу, что девушка совершила самоубийство, однако семья в это не верит.

Прокуратура Грузии раскрыла страшные детали самоубийства программистки и закрыла дело>>

По словам Рамишвили, если главный прокурор Грузии Ираклии Шотадзе не отреагирует на прошение, адвокат примет меры.

"Если Шотадзе не удовлетворит эту жалобу, не отменит решение и не вернет его в следственные органы, мы продолжим расследование самостоятельно с привлечением международных институтов", – сказал он.

Следствие выяснило, что Тамар Бачалиашвили пыталась покончить с собой еще в 2012 году. Попытка девушки оказалась неудачной, чего она не могла себе простить.

В рамках международно-правового сотрудничества с помощью соответствующих агентств США была получена информация с личных аккаунтов Тамар Бачалиашвили в социальных сетях Facebook и Instagram. Полученные данные подтвердили, что никто кроме девушки не заходил на ее личный аккаунт, а за несколько дней до гибели Тамар Бачалиашвили искала в Facebook информацию о том, что происходит со страницей пользователя после его смерти.

Известно также, что в феврале 2020 года Тамар Бачалиашвили начала ходить на сеансы к психологу.

Девушка неоднократно вводила в поисковую сиcтему Google вопросы о препаратах, которые при передозировке вызывают мгновенную остановку сердца.

За несколько дней до исчезновения она искала в Интернете информацию о способах самоубийства.