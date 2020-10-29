Отец подозреваемого в захвате заложников в Зугдиди призвал сына сдаться полиции

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Отец идентифицированного МВД захватчика заложников в Зугдиди Бадри Эсебуа призвал сына сдаться полиции.

"Он старался не оставлять следов и не курил" – экс-заложники о захватчике банка в Зугдиди>>

Тариэл Эсебуа публично обратился к сыну в эксклюзивном интервью медиахолдингу Kvira.

"Сынок, Бадри, мы ждали тебя вчера, ты не приехал. Где ты? Мы не знаем твоего местонахождения. Появись, сынок, сдайся полиции, и все прояснится. Мы просим тебя об этом, нам больше нечего сказать. Появись, свяжись с нами или сдайся полиции", - сказал Тариэл Эсебуа в видеообращении, опубликованном Kvira.

По данным МВД, Бадри Эсебуа совершил нападение на "Банк Грузии" в Зугдиди. Для установления его местонахождения и ареста полиция активно проводит специальные оперативно-розыскные мероприятия.

Уголовное дело возбуждено по статьям 236, 323 и 329 Уголовного кодекса Грузии - совершение террористического акта, захват заложников в террористических целях и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

21 октября мужчина в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться.