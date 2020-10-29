18:07 29 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7970
  • 100 RUB4.1230
  • USD3.2345
Поиск
Полицейские машины. Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди

Отец подозреваемого в захвате заложников в Зугдиди призвал сына сдаться полиции

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Захват заложников в Зугдиди (50)
373 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/15/249770282.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201029/249846265/Otets-podozrevaemogo-v-zakhvate-zalozhnikov-v-Zugdidi-prizyvaet-syna-sdatsya-politsii.html

Обращение Тариэла Эсебуа распространил медиахолдинг "Квира", которому отец подозреваемого в терроризме Бадри Эсебуа дал эксклюзивное интервью

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Отец идентифицированного МВД захватчика заложников в Зугдиди Бадри Эсебуа призвал сына сдаться полиции.

"Он старался не оставлять следов и не курил" – экс-заложники о захватчике банка в Зугдиди>>

Тариэл Эсебуа публично обратился к сыну в эксклюзивном интервью медиахолдингу Kvira.

"Сынок, Бадри, мы ждали тебя вчера, ты не приехал. Где ты? Мы не знаем твоего местонахождения. Появись, сынок, сдайся полиции, и все прояснится. Мы просим тебя об этом, нам больше нечего сказать. Появись, свяжись с нами или сдайся полиции", - сказал Тариэл Эсебуа в видеообращении, опубликованном Kvira.

Ника Гварамия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Гендиректор "Мтавари архи" опять в центре скандала - дело о заложниках в Зугдиди

По данным МВД, Бадри Эсебуа совершил нападение на "Банк Грузии" в Зугдиди. Для установления его местонахождения и ареста полиция активно проводит специальные оперативно-розыскные мероприятия.

Уголовное дело возбуждено по статьям 236, 323 и 329 Уголовного кодекса Грузии - совершение террористического акта, захват заложников в террористических целях и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

21 октября мужчина в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. Преступнику, который, получив деньги, отпустил заложников, удалось скрыться.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (50)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная агитация. Избиратели в масках во время эпидемии коронавируса
Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото
СПУТНИК_LIVE: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Завершена трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Парламентские выборы в Грузии: избирательный бюллетень - инфографика
Участники парламентских выборов в Грузии: как будет выглядеть бюллетень
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться