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Полиция и протестующие против Намахвани ГЭС у места строительства объекта

Полиция задержала нескольких противников строительства Намахванской ГЭС

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (40)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210414/251460462/Politsiya-zaderzhala-neskolkikh-protivnikov-stroitelstva-Namakhvanskoy-GES.html

Причиной столкновений участников манифестации с полицией стали железные щиты, которыми перекрыта дорога к селу Намахвани

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Четверо протестующих задержаны по обвинению в неподчинении полиции и мелком хулиганстве у села Гумати на западе Грузии, где проходит акция противников строительства Намахванской ГЭС, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.

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Противостояние между сотрудниками полиции и протестующими началось после того, как активисты отказались прекратить стучать по возведенным на их пути железным ограждениям. Полиция призвала их прекратить подобные действия, в противном случае предупредила о применении пропорциональной силы. В свою очередь протестующие попросили показать им закон, запрещающий шуметь.

Полиция и протестующие против Намахвани ГЭС у места строительства объекта
© Sputnik / STRINGER
Полиция задержала несколько участников акции против Намахвани ГЭС

Еще одна стычка произошла в селе Гумати прошлой ночью недалеко от офиса турецкой строительной компании ENKA. По данным МВД, было задержано шесть человек.

Столкновение произошло после того, как активисты отказались пропускать машины сотрудников турецкой компании в сторону села Намахвани.

В МВД пояснили, что участникам собрания или демонстрации запрещается умышленно создавать препятствия транспортным средствам.

Протесты против строительства каскада Намахвани ГЭС начались полгода назад. Протестующие требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Активисты считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз его перепроверить, однако расторгать контракт не собираются.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (40)
Теги:
Акция, ГЭС, Грузия

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