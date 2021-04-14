Полиция задержала нескольких противников строительства Намахванской ГЭС

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Четверо протестующих задержаны по обвинению в неподчинении полиции и мелком хулиганстве у села Гумати на западе Грузии, где проходит акция противников строительства Намахванской ГЭС, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.

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Противостояние между сотрудниками полиции и протестующими началось после того, как активисты отказались прекратить стучать по возведенным на их пути железным ограждениям. Полиция призвала их прекратить подобные действия, в противном случае предупредила о применении пропорциональной силы. В свою очередь протестующие попросили показать им закон, запрещающий шуметь.

Еще одна стычка произошла в селе Гумати прошлой ночью недалеко от офиса турецкой строительной компании ENKA. По данным МВД, было задержано шесть человек.

Столкновение произошло после того, как активисты отказались пропускать машины сотрудников турецкой компании в сторону села Намахвани.

В МВД пояснили, что участникам собрания или демонстрации запрещается умышленно создавать препятствия транспортным средствам.

Протесты против строительства каскада Намахвани ГЭС начались полгода назад. Протестующие требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Активисты считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз его перепроверить, однако расторгать контракт не собираются.

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